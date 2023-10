Valneva effectuera des présentations sur le chikungunya lors de différentes conférences scientifiques de premier plan

Saint-Herblain (France), 11 octobre 2023 - Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui qu'elle fera des présentations sur le chikungunya, une maladie transmise par les moustiques, durant différentes conférences scientifiques de premier plan organisées au cours du quatrième trimestre 2023.

Lors de l'IDWeek, la réunion annuelle de l'Infectious Diseases Society of America (IDSA), qui se tiendra à Boston, Massachusetts, Valneva organisera la table ronde « Chikungunya is an Increasing Global Threat : The Need for Better Protection » le 14 octobre 2023 à 18h00 Eastern Daylight Time (EDT).

Lors de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) à Chicago, Illinois, Valneva fera deux présentations sur le chikungunya le 20 octobre 2023 à 11h00 puis à 12h15 Central Daylight Time (CDT). De plus, la Société présentera trois posters: « Clinical evidence on disease burden of the mosquito-borne chikungunya virus (CHIKV): a systematic literature review », « The economic burden of illness of the globally spreading chikungunya virus (CHIKV): a systematic literature review » et « The spread of chikungunya vectors: a potential threat to global health ».

Pendant le World Vaccine Congress Europe qui se tiendra du 16 au 19 octobre 2023 à Barcelone, Espagne, Valneva présentera un poster intitulé « Safety of Live Attenuated Vaccines in Immunocompromised Patients and Pregnant Women: A Systematic Review ».

Lors du congrès annuel de I’International Society of Vaccines à Lausanne, Suisse, Valneva effectuera une présentation sur le chikungunya le 24 octobre 2023 à 09h45 CEST. La Société présentera également deux posters lors de cet événement, dont l’un est intitulé « Dynamic disease transmission model recreating the 2017 Chikungunya virus (CHIKV) outbreak in Anzio, Italy: the impact of vaccination, global warming, and viral importation ».

Enfin, lors du congrès européen de l'International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) qui se tiendra du 12 au 15 novembre 2023 à Copenhague, Danemark, Valneva présentera trois posters intitulés : « Global Burden of Disease Study on Chikungunya : Estimating DALYs and Cost Burden », « A systematic literature review and meta-analysis of clinical chikungunya outcomes » et « Transmission Dynamics and Vaccination Strategies for Chikungunya Virus (CHIKV): An Outbreak Simulation Study in Rome, Italy ».

À propos du chikungunya

Le chikungunya est une maladie virale transmise par les moustiques Aedes, causée par le virus du chikungunya (CHIKV), un virus de la famille des Togaviridae. L’infection au virus du chikungunya provoque une maladie clinique chez jusqu’à 97% des personnes dans les quatre à sept jours qui suivent la piqûre du moustique. Si la mortalité due au virus est faible, la morbidité est élevée, et le marché mondial des vaccins contre le chikungunya est estimé à plus de $500 millions par an d'ici 20321. Les symptômes cliniques incluent fièvres aigües, douleurs invalidantes aux niveaux des articulations et des muscles, ainsi que des maux de tête, nausées, rougeurs et des arthralgies chroniques. Le virus du chikungunya provoque souvent des épidémies soudaines avec des taux d'attaque élevés, touchant un tiers à trois quarts de la population dans les zones où le virus circule. Les zones d’infection les plus à risque pour les voyageurs sont celles où les moustiques porteurs du virus du chikungunya sont endémiques, notamment en Amérique, dans certaines parties de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, et le virus s'est répandu dans plus de 110 pays2. Au mois de juillet 2022, plus de trois millions de cas avaient été recensés sur le continent américain3 et l’impact économique de la maladie est considéré comme extrêmement important. Cet impact devrait continuer à s’alourdir alors que les principaux vecteurs du virus ne cessent d’étendre leur territoire. Il n’existe actuellement aucun vaccin préventif, ni traitement efficace contre chikungunya qui est, de ce fait, considéré comme une menace majeure pour la santé publique.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Valneva a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser trois vaccins et pour faire rapidement progresser ses candidats vaccins en développement clinique, notamment ceux contre le virus du chikungunya et la maladie de Lyme.

Contacts Médias et investisseurs

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP Global Communications & European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com



Joshua Drumm, Ph.D.

VP Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva, notamment en ce qui concerne l'avancement, le calendrier, les résultats et l'achèvement de la recherche, du développement et des essais cliniques des produits candidats, l'approbation réglementaire des produits candidats et la révision des produits existants. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention,” “« estime »” “vise,” “cible,” ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle, l'annulation de contrats existants, incluant sans s'y limiter le contrat d'approvisionnement de HMG, et l'impact de la pandémie de COVID-19, la survenue de l'un ou l'autre de ces événements pouvant nuire considérablement à l'activité, à la situation financière, aux perspectives et aux résultats d'exploitation de Valneva. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

1 VacZine Analytics Chikungunya virus vaccines Global demand analysis. February 2020

2 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chikungunya

3 PAHO/WHO data: Number of reported cases of chikungunya fever in the Americas (Cumulative Cases 2018-2022 and Cases per year 2013-2017). https://www.paho.org/data/index.php/en/mnu-topics/chikv-en/550-chikv-weekly-en.html. Last accessed 25 Jul 2022.





Pièce jointe