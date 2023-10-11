老牌律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Tandem Diabetes Care, Inc. 投資者在對 TNDM 提出證券集體訴訟的重要截止日期之前尋求法律意見

紐約, Oct. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資人權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2022 年 8 月 3 日至 2022 年 11 月 2 日（含上述兩日）期間（「集體訴訟期」）購買 Tandem Diabetes Care, Inc. (NASDAQ: TNDM) 證券之人士注意，重要的首席原告截止期限是 2023 年 11 月 7 日。

影響：若您曾在集體訴訟期間購買過 Tandem 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無需支付任何自付費用或訟費。

接下來採取的行動：如欲加入 Tandem 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=19024 ，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任原告代表，請務必於 2023 年 11 月 7 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績紀錄的合格法律顧問。通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟內容，「被告透過創建虛假印象誤導了投資者，使他們認為，在三個因素 – 競爭、與大流行病相關的複雜情況和通貨膨脹中，僅通貨膨脹因素就導致了該公司銷售預測下降…或者，被告故意忽視了[其他因素]對銷售和收入的影響。無論哪種情況，被告都透過向公眾提供公司在 2022 年剩餘時間內銷售和營收狀況的嚴重錯誤印象，誤導了投資者。」

此外，該告訴還稱，「被告通透過創建虛假印象誤導了投資者，使他們認為競爭對手的產品，如 Omnipod 5 的影響微乎其微或低於預期。…被告的預測過程未能充分考慮到 Omnipod 5 的發布及其對公司營收的潛在影響。或者，關於 Omnipod 5 對營收的影響，[被告誤導了投資者]。此外，被告透過創建虛假印象誤導了投資者，使他們認為導致 8 月份銷售指導下降的因素…實際上並未得到充分控制，而且事實上正在改善。或者，當被告聲稱 2022 年下半年已被充分預測時，故意誤導了投資者。無論哪種情況，被告都透過向公眾提供公司在 2022 年剩餘時間內銷售和營收狀況的嚴重錯誤印象，誤導了投資者。」當真相被公開時，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲加入 Tandem 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=19024 ，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解此集體訴訟的資訊。

集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師,也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為首席原告無關。

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