EUROBIO SCIENTIFIC : RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023

Solide performance du Cœur d’Activité et accélération du déploiement stratégique

Premiers effets positifs de l‘acquisition de GenDx réalisée en octobre 2022 : Forte progression du chiffre d’affaires semestriel : cœur d’activité à +37% Part des produits propriétaires en hausse à 30% du chiffre d’affaires (CA) Accroissement de l’internationalisation avec 35% du CA réalisé hors de France Maintien d’un haut niveau de marge brute 1 (46,5% vs 48,5%)

Marge d’EBITDA 1 à 23% dans un contexte d’intensification de la R&D

Situation financière très solide





Paris, le 11 octobre 2023 - 18h50 - Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, présente aujourd’hui ses résultats consolidés au 30 juin 2023, établis selon les normes françaises et arrêtés par le conseil d’administration de la société qui s’est réuni le 10 octobre 20232.

Les résultats d’Eurobio Scientific au 30 juin 2023 traduisent à la fois le recentrage du Groupe sur son cœur d’activité et les impacts de la croissance externe, en particulier l’acquisition de GenDx. Le Groupe enregistre ainsi une marge d’EBITDA1 à 23% dans un contexte inflationniste (contre 12% en 2019, avant la pandémie). Des reprises et amortissements des actifs issus des PPA et des amortissements des écarts d’acquisition viennent diminuer le résultat opérationnel, mais ils sont sans effet sur la trésorerie du Groupe, et majoritairement non récurrents.

La forte hausse de la part des produits propriétaires, l’internationalisation des activités et la mise en œuvre des synergies entre les différentes entités du Groupe devraient continuer à nourrir la dynamique vertueuse engagée, tant en termes de croissance d’activité que de résultats.

En M€ 30 juin 2023 30 juin 2022 Variation Ventes de produits de diagnostic in vitro & produits de R&D 59,2 83,7 -29% Dont CA Cœur d’activité 59,2 43,0 +37% Autres produits et subventions R&D 0,2 0,6 - Total des produits d'exploitation 59,4 84,3 -30% Coût d'achat des marchandises -31,8 -43,4 -27% Marge brute ajustée1 27,5 40,9 -33% Marge brute 24,0 40,9 Dépenses de recherche et développement -3,1 -1,4 +121% Frais marketing et commerciaux -7,8 -8,9 -12% Frais généraux et administratifs -5,4 -6,3 -14% Dotation aux amortissements des actifs incorporels issus du PPA -2,3 -1,0 - Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition -1,4 -1,4 - Résultat opérationnel 4,1 22,0 - Résultat opérationnel ajusté3 11,2 24,4 -54% EBITDA ajusté1 13,4 26,0 -49% Résultat financier -1,3 0,4 - Résultat exceptionnel 0,1 -0,1 - Impôts -0,7 -3,1 -77% Résultat net 2,2 19,2 - Résultat net ajusté3 9,4 20,6 -54% 30 juin 2023 31 déc. 2022 Trésorerie avant avance acquisition DID (28.06.23) 89,0 85,9 Dette financière hors crédit-bail 101,0 108,0 Fonds propres 174,9 172,7

Forte croissance du cœur d’activité

Eurobio Scientific a enregistré au 1er semestre 2023 un chiffre d’affaires de 59,2 M€ sur son cœur d’activité, les activités liées à la détection du COVID étant désormais peu significatives. Hors chiffre d’affaires exceptionnel lié à l’activité COVID (40,6 M€ au S1 2022), la croissance s’établit ainsi à +37% au titre du 1er semestre 2023, et +7% sur une base pro forma.

Dans la transplantation, le Groupe poursuit avec succès sa stratégie déjà annoncée de remplacement de son contrat historique de distribution des tests de la société One Lambda par ses propres produits, c’est à dire ceux de sa filiale GenDx dont les tests propriétaires innovants se substituent progressivement aux produits de distributions, avec un impact très positif sur la marge brute du Groupe.

Ainsi, les trois effets principaux de l’acquisition de GenDx sont :

une progression très significative du CA réalisé avec les produits propriétaires, à 30% du CA total contre 18% du CA cœur d’activité en 2022,

une forte progression des ventes à l’international, à 35% du CA au premier semestre contre 25% du CA cœur d’activité en 2022, et

le maintien à un niveau élevé du taux de marge brute1 à 46,5% dans la continuité de l’exercice précédent pour la même période (48,5%) qui incluait l’activité exceptionnelle liée au COVID, fort contributeur à la rentabilité. Ce taux de marge est significativement plus élevé que celui atteint par le Groupe en 2019 avant le début de la pandémie, à savoir 33,8%. La marge brute est ajustée en excluant la reprise non-récurrente de la valeur identifiée lors de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) et correspondant au stock de produits fabriqués par GenDx au moment de l’acquisition, vendus depuis.





Marge d’EBITDA1 élevée à 23% dans un contexte d’intensification de la R&D et d’inflation des coûts

Au 30 juin 2023, les charges opérationnelles sont restées globalement stables à 16,3 M€, à comparer à 16,6 M€ au 1er semestre 2022, avec une hausse des charges de R&D compensée par une baisse des charges commerciales et administratives.

Conformément à la stratégie mise en œuvre pour accroitre la part de produits propriétaires, les dépenses de Recherche et Développement sont en hausse (3,1 M€ vs 1,4 M€ un an plus tôt) avec l’intégration des activités de développement de GenDx en biologie moléculaire. Grâce à cette acquisition, le Groupe dispose désormais d’une équipe mature de R&D et de bio-informatique, renommée dans le domaine du NGS.

Inversement, les frais marketing et commerciaux ont baissé d’environ 1 M€ à 7,8 M€ en raison du recul de l’activité COVID en France, et les frais généraux et administratifs ont également été réduits de près de 1 M€. Le Groupe poursuit ses efforts de structuration d’un groupe devenu international, tout en maintenant la maîtrise de ses dépenses.

L’EBITDA1 a ainsi atteint 13,4 M€, soit une marge d’EBITDA de 23%. A titre de comparaison, le Groupe affichait en 2019, avant le début de la pandémie, un EBITDA de 7M€ représentant 12% du chiffre d’affaires.

Le résultat opérationnel s’établit à 4,1 M€ du fait des éléments sans impact sur la trésorerie et majoritairement non récurrents : reprise de la valeur du stock allouée au PPA (3,5M€), amortissement des actifs incorporels issus du PPA principalement liés à GenDx, et amortissement des écarts d’acquisition. Retraité de leur impact, le résultat opérationnel s’élève à 11,2 M€.

Les charges financières liées aux emprunts du Groupe, maîtrisées grâce aux contrats de couverture du risque de taux mis en place par la société, ont été partiellement compensées par les intérêts générés par les placements de la trésorerie, ce qui résulte en des charges financières nettes limitées à 1,3 M€.

Après une charge d’impôts de 0,7 M€, le résultat net ressort à 2,2 M€ au 30 juin 2023. Retraité de l’impact des éléments majoritairement non récurrent détaillés précédemment, il s’élève à 9,4 M€.

11,4 M€ de cash généré par l’activité et une dette financière très limitée

Eurobio Scientific a généré au 1er semestre un cash-flow opérationnel de 11,4 M€, représentant un taux de conversion de 85% de l’EBITDA.

Avec l’avance liée à l’acquisition de DID, Eurobio Scientific dispose au 30 juin 2023 d’une trésorerie de 89 M€, pour une dette financière de 101 M€, soit une dette financière nette de 12 M€, à comparer à 22 M€ au 31 décembre 2022.

Accélération du déploiement stratégique

Le Groupe poursuit avec succès sa stratégie d’expansion géographique et technologique ciblée, avec l’ambition de devenir une société internationale majeure du marché des diagnostics de spécialité et d'offrir à ses clients une offre complète s’appuyant sur le diagnostic moléculaire avec ses propres solutions et celles de ses partenaires.

Avec 30% de produits propriétaires et 35% de ventes à l’international au 1er semestre 2023, la poursuite du déploiement stratégique s’accélère, sous l’effet de la croissance organique, qui bénéficie de plus en plus des synergies entre les différentes entités du Groupe, et de la croissance externe. Le Groupe reste actif sur ces deux volets, avec son arrivée sur le marché italien début juillet 2023 lors de l’acquisition de DID, et le rachat en mars 2023 du fonds de commerce de distribution en France des produits de GenDx à la société Bedia Genomics. Ces acquisitions permettent d’accélérer le développement du Groupe en poursuivant le déploiement de la distribution de ses propres produits à l’international, et en mettant en œuvre les synergies liées aux acquisitions déjà réalisées.

Prochains rendez-vous financiers

Chiffre d’affaires annuel 2023 : 30 janvier 2024, après bourse

A propos d’Eurobio Scientific

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte plus de 300 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique, Utrecht aux Pays-Bas et Milan en Italie.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP

Contacts

Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, CEO

Anne-Sophie Herelle, DGD Finance et SI

Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net

1 Ajusté de la reprise de la valeur du stock allouée au PPA au moment de l’acquisition de GenDx et vendus depuis (3,5M€) – non récurrent

2 Les procédures d'audit des comptes par les commissaires aux comptes sont encore en cours.

3 Ajusté (i) de la reprise de la valeur du stock allouée au PPA au moment de l’acquisition de GenDx et vendus depuis (3,5M€) – non récurrent, (ii) des amortissements des actifs incorporels issus du PPA et (iii) des amortissements liés aux écarts d’acquisition

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023

Solide performance du Cœur d’Activité et accélération du déploiement stratégique

Premiers effets positifs de l‘acquisition de GenDx réalisée en octobre 2022 : Forte progression du chiffre d’affaires semestriel : cœur d’activité à +37% Part des produits propriétaires en hausse à 30% du chiffre d’affaires (CA) Accroissement de l’internationalisation avec 35% du CA réalisé hors de France Maintien d’un haut niveau de marge brute 1 (46,5% vs 48,5%)

Marge d’EBITDA 1 à 23% dans un contexte d’intensification de la R&D

Situation financière très solide





Paris, le 11 octobre 2023 - 18h30 - Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, présente aujourd’hui ses résultats consolidés au 30 juin 2023, établis selon les normes françaises et arrêtés par le conseil d’administration de la société qui s’est réuni le 10 octobre 20232.

Les résultats d’Eurobio Scientific au 30 juin 2023 traduisent à la fois le recentrage du Groupe sur son cœur d’activité et les impacts de la croissance externe, en particulier l’acquisition de GenDx. Le Groupe enregistre ainsi une marge d’EBITDA1 à 23% dans un contexte inflationniste (contre 12% en 2019, avant la pandémie). Des reprises et amortissements des actifs issus des PPA et des amortissements des écarts d’acquisition viennent diminuer le résultat opérationnel, mais ils sont sans effet sur la trésorerie du Groupe, et majoritairement non récurrents.

La forte hausse de la part des produits propriétaires, l’internationalisation des activités et la mise en œuvre des synergies entre les différentes entités du Groupe devraient continuer à nourrir la dynamique vertueuse engagée, tant en termes de croissance d’activité que de résultats.

En M€ 30 juin 2023 30 juin 2022 Variation Ventes de produits de diagnostic in vitro & produits de R&D 59,2 83,7 -29% Dont CA Cœur d’activité 59,2 43,0 +37% Autres produits et subventions R&D 0,2 0,6 - Total des produits d'exploitation 59,4 84,3 -30% Coût d'achat des marchandises -31,8 -43,4 -27% Marge brute ajustée1 27,5 40,9 -33% Marge brute 24,0 40,9 Dépenses de recherche et développement -3,1 -1,4 +121% Frais marketing et commerciaux -7,8 -8,9 -12% Frais généraux et administratifs -5,4 -6,3 -14% Dotation aux amortissements des actifs incorporels issus du PPA -2,3 -1,0 - Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition -1,4 -1,4 - Résultat opérationnel 4,1 22,0 - Résultat opérationnel ajusté3 11,2 24,4 -54% EBITDA ajusté1 13,4 26,0 -49% Résultat financier -1,3 0,4 - Résultat exceptionnel 0,1 -0,1 - Impôts -0,7 -3,1 -77% Résultat net 2,2 19,2 - Résultat net ajusté3 9,4 20,6 -54% 30 juin 2023 31 déc. 2022 Trésorerie avant avance acquisition DID (28.06.23) 89,0 85,9 Dette financière hors crédit-bail 101,0 108,0 Fonds propres 174,9 172,7

Forte croissance du cœur d’activité

Eurobio Scientific a enregistré au 1er semestre 2023 un chiffre d’affaires de 59,2 M€ sur son cœur d’activité, les activités liées à la détection du COVID étant désormais peu significatives. Hors chiffre d’affaires exceptionnel lié à l’activité COVID (40,6 M€ au S1 2022), la croissance s’établit ainsi à +37% au titre du 1er semestre 2023, et +7% sur une base pro forma.

Dans la transplantation, le Groupe poursuit avec succès sa stratégie déjà annoncée de remplacement de son contrat historique de distribution des tests de la société One Lambda par ses propres produits, c’est à dire ceux de sa filiale GenDx dont les tests propriétaires innovants se substituent progressivement aux produits de distributions, avec un impact très positif sur la marge brute du Groupe.

Ainsi, les trois effets principaux de l’acquisition de GenDx sont :

une progression très significative du CA réalisé avec les produits propriétaires, à 30% du CA total contre 18% du CA cœur d’activité en 2022,

une forte progression des ventes à l’international, à 35% du CA au premier semestre contre 25% du CA cœur d’activité en 2022, et

le maintien à un niveau élevé du taux de marge brute1 à 46,5% dans la continuité de l’exercice précédent pour la même période (48,5%) qui incluait l’activité exceptionnelle liée au COVID, fort contributeur à la rentabilité. Ce taux de marge est significativement plus élevé que celui atteint par le Groupe en 2019 avant le début de la pandémie, à savoir 33,8%. La marge brute est ajustée en excluant la reprise non-récurrente de la valeur identifiée lors de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) et correspondant au stock de produits fabriqués par GenDx au moment de l’acquisition, vendus depuis.





Marge d’EBITDA1 élevée à 23% dans un contexte d’intensification de la R&D et d’inflation des coûts

Au 30 juin 2023, les charges opérationnelles sont restées globalement stables à 16,3 M€, à comparer à 16,6 M€ au 1er semestre 2022, avec une hausse des charges de R&D compensée par une baisse des charges commerciales et administratives.

Conformément à la stratégie mise en œuvre pour accroitre la part de produits propriétaires, les dépenses de Recherche et Développement sont en hausse (3,1 M€ vs 1,4 M€ un an plus tôt) avec l’intégration des activités de développement de GenDx en biologie moléculaire. Grâce à cette acquisition, le Groupe dispose désormais d’une équipe mature de R&D et de bio-informatique, renommée dans le domaine du NGS.

Inversement, les frais marketing et commerciaux ont baissé d’environ 1 M€ à 7,8 M€ en raison du recul de l’activité COVID en France, et les frais généraux et administratifs ont également été réduits de près de 1 M€. Le Groupe poursuit ses efforts de structuration d’un groupe devenu international, tout en maintenant la maîtrise de ses dépenses.

L’EBITDA1 a ainsi atteint 13,4 M€, soit une marge d’EBITDA de 23%. A titre de comparaison, le Groupe affichait en 2019, avant le début de la pandémie, un EBITDA de 7M€ représentant 12% du chiffre d’affaires.

Le résultat opérationnel s’établit à 4,1 M€ du fait des éléments sans impact sur la trésorerie et majoritairement non récurrents : reprise de la valeur du stock allouée au PPA (3,5M€), amortissement des actifs incorporels issus du PPA principalement liés à GenDx, et amortissement des écarts d’acquisition. Retraité de leur impact, le résultat opérationnel s’élève à 11,2 M€.

Les charges financières liées aux emprunts du Groupe, maîtrisées grâce aux contrats de couverture du risque de taux mis en place par la société, ont été partiellement compensées par les intérêts générés par les placements de la trésorerie, ce qui résulte en des charges financières nettes limitées à 1,3 M€.

Après une charge d’impôts de 0,7 M€, le résultat net ressort à 2,2 M€ au 30 juin 2023. Retraité de l’impact des éléments majoritairement non récurrent détaillés précédemment, il s’élève à 9,4 M€.

11,4 M€ de cash généré par l’activité et une dette financière très limitée

Eurobio Scientific a généré au 1er semestre un cash-flow opérationnel de 11,4 M€, représentant un taux de conversion de 85% de l’EBITDA.

Avec l’avance liée à l’acquisition de DID, Eurobio Scientific dispose au 30 juin 2023 d’une trésorerie de 89 M€, pour une dette financière de 101 M€, soit une dette financière nette de 12 M€, à comparer à 22 M€ au 31 décembre 2022.

Accélération du déploiement stratégique

Le Groupe poursuit avec succès sa stratégie d’expansion géographique et technologique ciblée, avec l’ambition de devenir une société internationale majeure du marché des diagnostics de spécialité et d'offrir à ses clients une offre complète s’appuyant sur le diagnostic moléculaire avec ses propres solutions et celles de ses partenaires.

Avec 30% de produits propriétaires et 35% de ventes à l’international au 1er semestre 2023, la poursuite du déploiement stratégique s’accélère, sous l’effet de la croissance organique, qui bénéficie de plus en plus des synergies entre les différentes entités du Groupe, et de la croissance externe. Le Groupe reste actif sur ces deux volets, avec son arrivée sur le marché italien début juillet 2023 lors de l’acquisition de DID, et le rachat en mars 2023 du fonds de commerce de distribution en France des produits de GenDx à la société Bedia Genomics. Ces acquisitions permettent d’accélérer le développement du Groupe en poursuivant le déploiement de la distribution de ses propres produits à l’international, et en mettant en œuvre les synergies liées aux acquisitions déjà réalisées.

Prochains rendez-vous financiers

Chiffre d’affaires annuel 2023 : 30 janvier 2024, après bourse

A propos d’Eurobio Scientific

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte plus de 300 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique, Utrecht aux Pays-Bas et Milan en Italie.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP

Contacts

Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, CEO

Anne-Sophie Herelle, DGD Finance et SI

Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net

1 Ajusté de la reprise de la valeur du stock allouée au PPA au moment de l’acquisition de GenDx et vendus depuis (3,5M€) – non récurrent

2 Les procédures d'audit des comptes par les commissaires aux comptes sont encore en cours.

3 Ajusté (i) de la reprise de la valeur du stock allouée au PPA au moment de l’acquisition de GenDx et vendus depuis (3,5M€) – non récurrent, (ii) des amortissements des actifs incorporels issus du PPA et (iii) des amortissements liés aux écarts d’acquisition

Pièce jointe