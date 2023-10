Janssen reicht bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur einen Antrag für RYBREVANT®▼ (Amivantamab) in Kombination mit Chemotherapie zur Erstbehandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen ein

Der Antrag auf Indikationserweiterung des Typs II wird durch Daten aus PAPILLON gestützt, der ersten randomisierten Phase-III-Studie, die bei Patienten mit NSCLC mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen durchgeführt wurde1



BEERSE, BELGIEN, Oct. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson haben heute die Einreichung eines Antrags auf Indikationserweiterung des Typs II bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) bekanntgegeben, mit dem die Zulassung von RYBREVANT®▼ (Amivantamab) in Kombination mit einer Chemotherapie (Carboplatin und Pemetrexed) für die Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit aktivierenden Exon-20-Insertionsmutationen des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors (EGFR) beantragt wird.

„Menschen, die mit fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen leben, haben im Allgemeinen eine schlechte Überlebenswahrscheinlichkeit, und es werden dringend neue Behandlungsoptionen ab der ersten Therapielinie benötigt“, so Martin Vogel, EMEA Therapeutic Area Lead Oncology, Janssen-Cilag GmbH. „Die heutige Einreichung bei der EMA unterstreicht unser großes Engagement, den Verlauf von Lungenkrebs durch ein früheres Eingreifen mit gezielten Behandlungsoptionen für geeignete Patienten zu verändern.“

Amivantamab wurde von der Europäischen Kommission im Dezember 2021 eine bedingte Marktzulassung als erster vollständig humaner, bispezifischer Antikörper für die Monotherapie von Patienten mit NSCLC mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen nach Versagen einer platinbasierten Therapie erteilt.1,2

Der jüngste Antrag bei der EMA stützt sich auf Daten aus der klinischen Phase-III-Studie PAPILLON ( NCT04538664 ), einer randomisierten, offenen Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Amivantamab in Kombination mit Chemotherapie als Erstlinienbehandlung bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen.3 Im Juli gab Janssen bekannt , dass die PAPILLON-Studie ihren primären Endpunkt mit einer statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Verbesserung des progressionsfreien Überlebens (Progression-free Survival, PFS; gemessen durch verblindete unabhängige zentrale Überprüfung [Blinded Independent Central Review, BICR]) bei Patienten, die Amivantamab in Kombination mit einer Chemotherapie erhielten, im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie erreicht hat.4 Die Kombination von Amivantamab und Chemotherapie zeigte ein Sicherheitsprofil, das mit den Sicherheitsprofilen der einzelnen Bestandteile übereinstimmt.5

„PAPILLON ist die erste randomisierte Phase-III-Studie, die bei Patienten mit NSCLC mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen durchgeführt wird. Wenn die Zulassung erteilt wird, bietet sich die Gelegenheit, die Standardtherapie für diese Patientengruppe, für die es nach wie vor einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf gibt, erheblich zu verbessern“, so Dr. Kiran Patel, Vice President, Clinical Development, Solid Tumors, Janssen Research & Development, LLC. „Wir freuen uns darauf, mit der EMA zusammenzuarbeiten, um diese potenzielle neue Indikation so bald wie möglich der Lungenkrebsgemeinschaft zugänglich zu machen.“

Die Einreichung bei der EMA folgt auf die jüngste Einreichung eines ergänzenden Zulassungsantrags für Biologika (Supplemental Biologics License Application, sBLA) bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), mit dem die erweiterte Zulassung von Amivantamab als Erstlinien-Kombinationstherapie für Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem EGFR-Exon-20-Insertionsmutations-positivem NSCLC beantragt wird.

Über PAPILLON

PAPILLON ( NCT04538664 ) ist eine randomisierte, offene Phase-III-Studie, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von Amivantamab in Kombination mit Chemotherapie im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie in der Erstlinienbehandlung von Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen untersucht wird.4 Der primäre Endpunkt der Studie ist das PFS (gemäß RECIST v1.1-Richtlinien*), bewertet durch die BICR. Zu den sekundären Endpunkten gehören die Gesamtansprechrate (Overall Response Rate, ORR), das PFS nach der ersten Folgetherapie, die Zeit bis zum symptomatischen Fortschreiten der Erkrankung und das Gesamtüberleben (Overall Survival, OS).4 Die Patienten, die eine alleinige Chemotherapie erhielten, könnten nach Bestätigung des Fortschreitens der Erkrankung auf eine Amivantamab-Monotherapie in der Zweitlinie umgestellt werden.5

Über Amivantamab

Amivantamab ist ein vollständig humaner EGFR-MET-bispezifischer Antikörper mit immunzellgerichteter Aktivität, der auf Tumore mit aktivierenden und resistenten EGFR-Mutationen sowie MET-Mutationen und -Amplifikationen abzielt.2,5,6,7,8 Die Europäische Kommission erteilte im Dezember 2021 die bedingte Zulassung für Amivantamab zur Behandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit aktivierenden epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor (EGFR)-Exon-20-Insertionsmutationen nach Versagen einer platinbasierten Therapie.2 Amivantamab ist die erste in der Europäischen Union zugelassene Behandlung, die speziell auf EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen bei NSCLC abzielt.2 Amivantamab erhielt außerdem im Mai 2021 eine beschleunigte Zulassung durch die US-amerikanische FDA für die Behandlung erwachsener Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen, die mit einem von der FDA zugelassenen Test nachgewiesen wurden und deren Krankheit während oder nach einer platinbasierten Chemotherapie fortgeschritten ist.9

Die Phase-III-Studie PAPILLON ist Teil eines umfangreichen klinischen Studienprogramms für Amivantamab bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), das auch andere Studien umfasst:

Die Phase-III-Studie MARIPOSA ( NCT04487080 ) prüft Amivantamab in Kombination mit Lazertinib, einem neuartigen EGFR-TKI der dritten Generation, im Vergleich zu Osimertinib und zu Lazertinib allein als Erstlinienbehandlung von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit EGFR-Exon-19-Deletionen (ex19del) oder L858R-Substitutionsmutationen. 10

) prüft Amivantamab in Kombination mit Lazertinib, einem neuartigen EGFR-TKI der dritten Generation, im Vergleich zu Osimertinib und zu Lazertinib allein als Erstlinienbehandlung von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit EGFR-Exon-19-Deletionen (ex19del) oder L858R-Substitutionsmutationen. Die Phase-III-Studie MARIPOSA-2 ( NCT04988295 ) prüft die Wirksamkeit von Amivantamab (mit oder ohne Lazertinib) und Carboplatin-Pemetrexed im Vergleich zu Carboplatin-Pemetrexed bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit EGFR ex19del oder L858R-Substitution nach Fortschreiten der Erkrankung unter oder nach Osimertinib.11

Eine vollständige Liste der unerwünschten Ereignisse sowie Informationen über Dosierung und Verabreichung, Gegenanzeigen und sonstige Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Amivantamab finden Sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale des Arzneimittels . 2

▼Im Einklang mit den EMA-Vorschriften für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten haben, unterliegt Amivantamab einer zusätzlichen Überwachung.



Über nicht-kleinzelligen Lungenkrebs

In Europa werden im Jahr 2020 schätzungsweise 477.534 Patienten mit Lungenkrebs diagnostiziert, davon etwa 85 Prozent mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC).12,13 Lungenkrebs ist mit mehr Todesfällen als Brust- und Prostatakrebs zusammen die häufigste Krebstodesursache in Europa.14

Die wichtigsten Subtypen des NSCLC sind das Adenokarzinom, das Plattenepithelkarzinom und das großzellige Karzinom.14 Zu den häufigsten Treibermutationen beim NSCLC gehören Veränderungen im EGFR, einer Rezeptortyrosinkinase, die das Zellwachstum und die Zellteilung fördert.15 EGFR-Mutationen sind bei 10 bis 15 Prozent der Menschen mit NSCLC-Adenokarzinom vorhanden und treten bei 40 bis 50 Prozent der asiatischen Patienten auf.16,17,18,19,20 EGFR ex19del oder EGFR L858R Mutationen sind die häufigsten EGFR-Mutationen.21 Die Fünf-Jahres-Überlebensrate für alle Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC und EGFR-Mutationen, die mit EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) behandelt werden, beträgt weniger als 20 Prozent.22 EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen sind die dritthäufigste aktivierende EGFR-Mutation.23 Patienten mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen haben ein reales Fünf-Jahres-Überleben von 8 Prozent in der Erstlinienbehandlung, was schlechter ist als bei Patienten mit EGFR-Ex19del- oder L858R-Mutationen. 24

Über die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson

Bei Janssen arbeiten wir an einer Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die pharmazeutischen Unternehmen von Johnson & Johnson, die unermüdlich daran arbeiten, diese Zukunft für Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, indem wir Krankheiten mit Wissenschaft bekämpfen, den Zugang zu Medikamenten mit Einfallsreichtum verbessern und Hoffnungslosigkeit mit Herz heilen. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche der Medizin, in denen wir am meisten bewirken können: kardiovaskuläre Erkrankungen, Stoffwechsel- und Netzhauterkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurowissenschaften, Onkologie und pulmonale Hypertonie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea . Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/janssenEMEA für unsere neuesten Nachrichten. Janssen Pharmaceutica NV, die Janssen-Cilag GmbH und Janssen Research & Development, LLC sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkungen von Amivantamab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag GmbH, Janssen Research and Development, LLC, und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und des Erhalts behördlicher Genehmigungen; die Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; der Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; die Anfechtung von Patenten; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich globaler Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das am 1. Januar 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A Risikofaktoren“ und in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und anderen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien dieser Anmeldungen sind online unter www.sec.gov und www.jnj.com verfügbar oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag GmbH, Janssen Research and Development, LLC, noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

* RECIST (Version 1.1) steht für Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (Kriterien zur Bewertung des Ansprechens bei soliden Tumoren), ein Standardverfahren, mit dem gemessen wird, wie gut solide Tumore auf eine Behandlung ansprechen. Es basiert darauf, ob Tumore schrumpfen, gleich bleiben oder größer werden.

