Alation lance Alation Analytics Cloud pour aider les entreprises à mesurer la valeur commerciale de leurs initiatives en matière de données

REDWOOD CITY, Californie, 11 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc. , la société de veille des données , a annoncé aujourd'hui Alation Analytics Cloud 1, une plateforme de reporting unifiée. Analytics Cloud fournit une représentation visuelle de l'utilisation des données par une entreprise et exploite ces informations pour évaluer ses initiatives en matière de données et la maturité globale de sa culture des données.



Au vu des vastes opportunités que l'on associe aux données, à l'analyse et à l'IA, les entreprises ne peuvent plus se permettre de mettre en place des initiatives de données non coordonnées sans valeur claire. Toutefois, la majorité des responsables des données ne parviennent pas à évaluer et tarifier les résultats commerciaux créés par les données et l'analyse, selon Harvard Business Review . Les entreprises ont besoin d'un cadre pour évaluer et faire progresser leurs capacités de gestion des données à mesure qu'elles deviennent des initiatives stratégiques cruciales. Pourtant, elles ne disposent pas des outils qu'il leur faut pour mesurer la valeur et l'impact de leurs initiatives de données sur leurs activités. Par ailleurs, chaque équipe a sa façon d'analyser les données et doit donc évaluer les très importantes statistiques d'utilisation pour comprendre et développer sa culture des données de manière constante.

Analytics Cloud fournit un cadre pour articuler la valeur commerciale des initiatives en matière de données. La technologie Query Log Ingestion d'Alation permet aux dirigeants de comprendre quelles sources de données sont le plus fréquemment utilisées et quelles équipes gèrent quelles requêtes. Cela donne aux responsables des données la possibilité de représenter visuellement la consommation des données à travers leur entreprise. Ces informations peuvent alors être utilisées pour mesurer l'efficacité de différents programmes de données et ainsi évaluer la maturité de la culture des données d'une entreprise. Elles peuvent également être employées pour optimiser les requêtes et rationaliser les sources de données, par exemple, en accélérant la migration des ensembles de données fréquemment utilisés ou le retrait des sources de données qui ne sont plus activement employées pour réduire les coûts.

« Les initiatives de données, comme tout objectif stratégique dans une entreprise, doivent offrir un RSI tangible pour démontrer leur valeur et justifier une prise en charge et des ressources continues », a déclaré Maxine Geltmeier , responsable de la gouvernance des données chez First United Bank & Trust. « Il est primordial de comprendre et d'illustrer la valeur. Nous devons connaître notre niveau de maturité des données et savoir quels programmes de données s'alignent sur les priorités organisationnelles clés et favorisent la valeur commerciale. Nous nous réjouissons d'avoir accès à un outil qui aide à faire mûrir et évoluer notre culture des données, et qui servira de mécanisme pour prouver une corrélation entre les initiatives en matière de données et la performance commerciale. Au bout du compte, cela nous permet d'agir comme des gardiens responsables des données qui nous ont été confiées. »

« Les entreprises investissent dans les données en considérant cela comme une initiative clé. Ainsi, les responsables des données doivent illustrer la valeur de la même manière que leurs homologues chefs d'entreprise », explique Jonathan Bruce , vice-président du développement produits chez Alation. « Analytics Cloud présente leurs données aux clients comme jamais auparavant, ciblant les intendants et analystes des données qui offrent une adoption du catalogue de données et prennent en charge l'analyse de l'utilisation dans leur entreprise. Alation permet de tirer le maximum de la veille des données . Désormais, avec Analytics Cloud, les entreprises disposent de la méthodologie nécessaire pour suivre, comprendre et indiquer la valeur qu'elle apporte à l'entreprise, aidant à évaluer la compétence des données et à établir une base de référence éclairée par les données pour définir des plans d'amélioration. »

Analytics Cloud permet aux entreprises de :

Mesurer la maturité de leur culture des données : les entreprises peuvent évaluer leur maturité dans ce domaine via quatre composantes cruciales : le leadership des données , la recherche et la découverte de données, la capacité de lecture des données et la gouvernance des données .

les entreprises peuvent évaluer leur maturité dans ce domaine via quatre composantes cruciales : , la recherche et la découverte de données, et . Évaluer leurs programmes de données : les responsables des données peuvent mesurer la progression des initiatives en matière de données par rapport à divers indicateurs comme le total des actifs conservés, le nombre total d'utilisateurs actifs et bien d'autres.

les responsables des données peuvent mesurer la progression des initiatives en matière de données par rapport à divers indicateurs comme le total des actifs conservés, le nombre total d'utilisateurs actifs et bien d'autres. Représenter visuellement leur consommation de données : les chefs d'entreprise et responsables des données peuvent constater l'efficacité de différents produits de données individuellement en suivant leur utilisation réelle. Les rapports indiquent quelles requêtes sont gérées par quels utilisateurs avec quels entrepôts de données. Ils donnent également des détails sur le temps d'exécution des requêtes de bases de données en mettant en lumière les éléments pouvant être optimisés.



Analytics Cloud est d'ores et déjà disponible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.alation.com/product/analytics-cloud/ .

Lisez The Alation Data Culture Maturity Model: The Path to Data Excellence (Le modèle de maturité de la culture des données selon Alation : le chemin vers l'excellence des données) pour découvrir comment développer vos capacités de gestion des données et favoriser votre réussite dans l'ère pilotée par les données.

1Alation Analytics Cloud est actuellement en phase pilote, sa disponibilité générale étant attendue pour 2024