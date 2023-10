Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 12 oktober 2023 – 7u CET

Aanhoudend sterke prestaties derde kwartaal met 11% omzetgroei naar €191 miljoen

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar kwartaalresultaten voor de periode eindigend 30 september 2023.

Kernpunten

Solide omzetgroei zet door met 10,6% gerapporteerde omzetgroei (13,9% tegen CER) en 10,2% organische omzetgroei (13,4% tegen CER) naar €191,4 miljoen

Aanhoudend sterke prestaties in Noord-Amerika en solide herstel in Latijns-Amerika; EMEA reflecteert afronding van doorberekening prijzen

Uitrol van wereldwijde operational excellence initiatieven voortgezet

Ondertekening van overname Parma Produkt biedt toegang tot aantrekkelijke bereidingsmarkt in Hongarije

Science Based Targets initiative (SBTi) keurt onze korte termijn wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen goed

FY 2023 omzet tussen €750-€770 miljoen; toename winstgevendheid op jaarbasis

Rafael Padilla, CEO van Fagron merkt op:

“Onze prestaties in het derde kwartaal reflecteren de soliditeit van ons gediversifieerde en defensieve bedrijfsmodel in een macro-economische omgeving die dynamisch blijft. Onze resultaten werden gedreven door de verdere verbeteringen van onze commerciële aanpak, de vruchten plukkend van de operational excellence initiatieven en onze bedrijfsactiviteiten die het uitstekend deden. De organische omzetgroei versnelde dit kwartaal, geholpen door alle regio’s, waarbij Noord-Amerika de hoogste organische groei in zijn geschiedenis realiseerde. Dit was het gevolg van uitstekende resultaten van zowel FSS als Anazao, aangezien de onderliggende vraag naar de uitbesteding van bereidingsactiviteiten hoog blijft. In EMEA zagen we de omzetgroei dit kwartaal verminderen na de afronding van het doorberekenen van prijzen in de eerste helft van het jaar. Latijns-Amerika zette de opwaartse trend voort, geholpen door onze focus op operationele efficiëntie en innovatie.

We zijn ook blij om de ondertekening van de overeenkomst tot overname van Parma Produkt aan te kondigen. Hiermee krijgen we toegang tot de aantrekkelijke Hongaarse markt in lijn met onze strategie om onze voetafdruk in EMEA te diversifiëren. We blijven inzetten op het verder consolideren van de markt en monitoren onze regio’s continu op mogelijkheden conform onze gedisciplineerde acquisitiestrategie.

Alles overziend, blijven we vol vertrouwen over de vooruitzichten van onze activiteiten wereldwijd en herhalen we onze guidance voor de middellange termijn. Voor 2023 verwachten we een omzet van tussen de €750 miljoen en €770 miljoen en herhalen we onze verwachting dat de winstgevendheid zal toenemen op jaarbasis.”

Open onderstaande link voor het volledige persbericht:

Bijlage