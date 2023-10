COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies récompensé par l’organisme de notation EcoVadis pour son engagement RSE

Evry, le 12 octobre 2023 – 07h30 : Global Bioenergies atteint, dès sa première évaluation EcoVadis, le top 30% des entreprises les plus performantes en termes de RSE parmi les 110 000 entreprises étudiées à travers le monde par l’organisme de notation. La Société obtient ainsi la médaille de bronze. Cette récompense vient saluer ses performances de développement durable orchestrées autour de 4 piliers : Environnement, Social et Droits Humains, Ethique et Achats Responsables.

Rym Khelif, Cheffe de projet RSE chez Global Bioenergies, commente : « Nous sommes inscrits dans une trajectoire visant l’exemplarité et un grand nombre d’actions restent bien sûr à mettre à œuvre et formaliser. Nos progrès sont néanmoins rapides, comme le montre l’amélioration d’un facteur deux de l’évaluation Gaïa – organisme de notation comparable à EcoVadis – entre 2020 et 2022. Dernier exemple en date : nous avons diminué de près de 30% notre consommation électrique pour notre laboratoire d’Evry ces 24 derniers mois, soit l’équivalent de 180MWh d’économisés par an. »

Marc Delcourt, Co-fondateur et Directeur Général, ajoute : « Le domaine de la cosmétique est porté par une volonté d’améliorer les standards RSE au-delà même de la naturalité, et à tous les échelons de la filière, afin de s’affirmer comme une référence pour les autres grands secteurs d’activité. En tant que fournisseur d’ingrédients cosmétiques en lien avec les plus grands noms du secteur, la notation EcoVadis souligne notre contribution à cet effort et nous permet de matérialiser notre engagement RSE auprès de nos clients. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies substitue des produits d’origine pétrolière par des produits d’origine naturelle. En quête de naturalité sans compromis sur la performance, les acteurs de la cosmétique sont les premiers clients de la Société. Dès 2027, la Société exploitera son procédé innovant dans une usine de grande envergure. A horizon 2030, la Société prévoit de devenir un des leaders de l’immense marché émergent des carburants d’aviation durables afin de lutter contre le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE). L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital.

