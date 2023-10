A Deriv embarca numa jornada de Responsabilidade Social Empresarial (RSE)

CYBERJAYA, Malásia, Oct. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Deriv, uma empresa líder de negociação online com presença global em 20 escritórios, está a fortalecer o seu compromisso com a Responsabilidade Social Empresarial (RSE). Através do seu programa de RSE "Deriv Life", a empresa dedica-se a fazer a diferença na sociedade e no ambiente, impulsionada pelo seu sentido coletivo de propósito.



No seu compromisso com a Responsabilidade Social Empresarial (RSE), a Deriv patrocinou recentemente uma prótese para a mais jovem elefanta amputada da Malásia. Seema Hallon, Chefe de Recursos Humanos da Deriv, salientou: "A nossa abordagem à RSE vai para além das contribuições financeiras. Está enraizado no que somos enquanto organização. Idealizamos a Deriv Life como uma plataforma para defender causas que refletem os nossos valores e as crenças pessoais de cada membro da família Deriv. Consiste numa ação colectiva, que faz uma verdadeira diferença".

Ao longo do último ano, a Deriv embarcou em várias iniciativas impactantes, incluindo o patrocínio de uma equipa no rali 4L Trophy, que angariou fundos e ofereceu material escolar para crianças desfavorecidas em Marrocos. Estas iniciativas refletem o compromisso firme da Deriv com a RSE como parte integrante da sua identidade e propósito.



Em colaboração com uma empresa de próteses da Malásia, a Deriv projetou uma perna artificial de última geração para a Ellie, uma elefanta de 7 anos que perdeu a pata da frente com apenas um ano de idade. Moldada com precisão a partir de fibra de carbono resistente e com uma base robusta de acetato de etileno vinilo (EVA), esta prótese inovadora não só suporta o peso considerável da Ellie, como também melhora significativamente o seu andar natural. O designer Yarham Hadeng referiu: "O patrocínio da Deriv tornou possível esta otimização vital e estamos orgulhosos por fazer parte do incrível percurso de recuperação da Ellie."



A equipa responsável da Deriv está ativamente empenhada em alargar os esforços de RSE nos escritórios globais da empresa, com especial foco na resposta às necessidades locais e ambientais. A empresa reconhece que uma RSE eficaz é uma jornada contínua em evolução, refletindo o próprio percurso de inovação e crescimento da Deriv. Segundo Jean-Yves Sireau, CEO da Deriv, "A RSE na Deriv representa um compromisso a longo prazo com a responsabilidade social e a melhoria global. O nosso objetivo é promover uma mudança sustentável à medida que avançamos, guiados pelo nosso objetivo comum."

Para saber mais, visite a Deriv Life e o site da empresa.

