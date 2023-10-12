天演药业将在第38届SITC年会上以海报形式公布其精准掩蔽型抗CTLA-4安全抗体SAFEbody® ADG126剂量优化试验结果

-数据将展示ADG126的作用机制及与帕博利珠单抗联用连续给药的剂量优化，10 mg/kg每3周一次的方案目前正在微卫星稳定型晚期结直肠癌中进行队列扩展研究

中国苏州和美国圣地亚哥, Oct. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天演药业（以下简称“公司”或“天演”）（纳斯达克股票代码：ADAG）是一家平台驱动的临床阶段生物制药公司，致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型疗法。公司将于2023年11月1日至5日在美国圣地亚哥召开的第38届美国癌症免疫治疗学会（SITC）年会上进行海报展示。

海报详细信息如下：

海报标题：定量系统药理学（Quantitative Systems Pharmacology, QSP）模型指导下的ADG126（精准掩蔽型抗CTLA-4安全抗体SAFEbody® ）联合抗PD-1抗体治疗的剂量优化，治疗指数对比伊匹单抗（Ipilimumab）显著提升

展示日期：11月3日星期五

展示时间：美东时间上午9:00至晚上7:00

（现场接待时间：美东时间下午5:10至晚上6:40）

展示地点：圣地亚哥会展中心，展览馆A厅及B1 厅

摘要编号：847

关于天演药业

天演药业（纳斯达克股票代码：ADAG）是平台驱动并拥有自主平台产出的临床产品开发阶段的生物制药公司，公司致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。借力于计算生物学与人工智能，凭借其全球首创的三体平台技术（新表位抗体NEObody™，安全抗体SAFEbody®及强力抗体POWERbody™），天演药业已建立起聚焦于新型肿瘤免疫疗法的独特原创的抗体产品线，以解决尚未满足的临床需求。天演已和多个全球知名合作伙伴达成了战略合作关系，并以其多种原创前沿科技为合作伙伴的新药研发赋能。

如需了解更多信息，请访问： https://investor.adagene.com 。并关注天演药业 微信 、 领英 及 推特 官方帐号。

SAFEbody® 为天演在美国、中国、澳大利亚、日本、新加坡和欧盟的注册商标。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括关于ADG126临床数据对患者潜在意义的陈述，以及天演药业对其候选产品的临床前活动、临床开发、监管里程碑和商业化的推进和预期。由于各种重要因素，实际结果可能与前瞻性陈述中所示的结果存在重大差异，包括但不限于天演药业证明其候选药物的安全性和有效性的能力；其候选药物的临床结果，可能不支持进一步开发或监管批准；相关监管机构就天演药业候选药物的监管批准做出决定的内容和时间；如果获得批准，天演药业为其候选药物取得商业成功的能力；天演药业为其技术和药物获得和维持知识产权保护的能力；天演药业依赖第三方进行药物开发、制造和其他服务；天演药业有限的经营历史以及天演药业获得额外资金用于运营以及完成其候选药物的开发和商业化的能力；天演药业在其现有战略伙伴关系或合作之外签订额外合作协议的能力；COVID-19 对天演药业临床开发、商业化和其他运营的影响，以及在天演药业提交给美国证券交易委员会的文件“风险因素”部分更充分讨论的那些风险。所有前瞻性陈述均基于天演药业当前可获得的信息，除非法律可能要求，天演药业不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。