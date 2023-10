Talenom Oyj, sisäpiiritieto 12.10.2023 klo 17.50

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Talenom laskee ohjeistustaan vuodelle 2023

Talenom laskee ohjeistustaan vuodelle 2023 sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta heikon suhdannetilanteen heijastevaikutusten sekä kertaluontoisen alaskirjauksen johdosta.

Yhtiö lähti vuoteen 2023 voimakkaan kasvustrategian mukaisesti resursoiden kovaa kasvua. Markkinatilanne kuitenkin muuttui kevään aikana merkittävästi. Yhtiön kasvu on ollut kuluvan vuoden aikana tavoiteltua hitaampaa talouden yleisen hiipumisen heijastevaikutusten seurauksena Suomessa ja Ruotsissa. Talouden heikko suhdanne on johtanut asiakaskohtaisen laskutuksen pienenemiseen asiakkaiden liiketoimintojen supistuessa sekä liikevaihdon ennakoitua pienempään kasvuun. Talenom varautui rekrytoinneissaan voimakkaampaan kasvuun, mikä yhdessä tavoiteltua heikomman liikevaihdon kanssa on painanut kannattavuutta. Toisella vuosipuoliskolla edelleen heikentyneen suhdanteen johdosta keväällä aloitettujen kannattavuuden parannustoimien vaikutus ei ehdi näkyä riittävästi loppuvuoden aikana. Nämä toimet ovat edenneet suunnitellusti ja parantavat merkittävästi ensi vuoden kannattavuuspohjaa samalla ylläpitäen strategian mukaiset kasvun edellytykset. Yhtiön liiketoiminta on edelleen toimialaan nähden erittäin kannattavaa.

Talenomin arkkitehtuuriuudistus on edennyt suunniteltua nopeammin, ja sen myötä vanhoja Suomessa käytettyjä ohjelmistoja poistetaan käytöstä. Yhtiö tekee kolmannella vuosineljänneksellä noin 3,2 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen ohjelmistoinvestoinneista.

Uusi ohjeistus vuodelle 2023:

Talenom arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 120–125 miljoonaa euroa, käyttökatteen noin 30–34 miljoonaa euroa, vertailukelpoisen liikevoiton ilman ohjelmistojen alaskirjauksia noin 10–13 miljoonaa euroa ja liikevoiton noin 7–10 miljoonaa euroa.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2023:

Talenom arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 125–130 miljoonaa euroa sekä euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.

Talenom Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

