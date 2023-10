Temenos mène l'évolution de la correspondance bancaire alors que les banques cherchent à moderniser les paiements transfrontaliers dans le cloud

GENÈVE, Suisse, 12 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a démontré comment sa solution cloud-native Correspondent Banking soutient l'ajout rapide de types et rails de paiements alternatifs en utilisant des adaptateurs et un ensemble étendu d'API. Cela aide les banques et les fournisseurs de services de paiement à prendre de l'avance sur les changements du marché et à développer des services de paiements transfrontaliers profitables en s'appuyant sur ces derniers.



La solution Temenos Correspondent Banking inclut des capacités bancaires préconfigurées pour le traitement de comptes nostro et vostro, la gestion de cash, les paiements transfrontaliers, la trésorerie, la gestion de liquidités, l'onboarding client et la réduction des crimes financiers. Elle peut être utilisée comme un service SaaS ou déployée sur le cloud, prenant en charge un traitement des paiements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle fonctionne aux côtés de tout système bancaire comprenant les opérations bancaires de base Temenos.

Cette solution est destinée aux banques domestiques au service de leurs activités de correspondance bancaire à travers les flux de paiements transfrontaliers sortants et entrants, ou aux filiales et succursales internationales traitant des paiements pour leur siège et des clients sur les marchés non domestiques.

Les recettes des paiements internationaux totalisent jusqu'à 200 milliards de dollars à l'échelle mondiale, équivalant à plus d'un quart (27 %) du chiffre d'affaires planétaire des transactions de paiement1. Le monde se dirige aussi vers les paiements instantanés et en connectant les rails de paiements instantanés sur les marchés domestiques vers les flux transfrontaliers, les paiements peuvent être exécutés bien plus rapidement.

Dans le même temps, les banques font face à la pression de devoir fournir des services de paiements transfrontaliers sans friction en temps réel à faible coût pour rester compétitives et répondre aux besoins de conformité et des clients. Elles affrontent une concurrence grandissante avec les fintechs, des volumes de paiements élevés en raison de la hausse de la numérisation, la mondialisation continuelle des marchés et le besoin de respecter les nouvelles normes et réglementations.

Aaron Press, directeur de la recherche d'IDC, a commenté : « Les nouveaux rails, la nouvelle technologie et les nouvelles opportunités professionnelles conduisent les banques à entreprendre divers projets de modernisation des paiements. Alors que les banques de détail s'appuient sur les technologies du cloud pour les aider à se transformer, le marché transfrontalier est en retard en comparaison. Tandis que de nouveaux systèmes de paiement instantané et options transfrontalières continuent de se développer à travers le monde, les banques souhaitant demeurer pertinentes dans le domaine des paiements internationaux doivent envisager l'ajout de technologies cloud à leur stratégie transfrontalière. »

Mel Jacobs-Kemps, directrice informatique de la gestion de patrimoine et des affaires bancaires d'entreprise chez ABN AMRO, a déclaré : « Avec Temenos, ABN AMRO est en mesure d'exploiter un hub de paiements mondial unique à la fois pour les paiements domestiques et internationaux de faible et de forte valeur. Cette solution aide ABN AMRO à réduire le coût de la conformité mondiale, obtenir des taux de STP extrêmement élevés et accroître le rythme de l'innovation pour nos clients. »

Prema Varadhan, présidente produits et directrice des opérations de Temenos, a commenté : « Alors qu'il existe de plus en plus de moyens d'envoyer de l'argent à l'étranger et que les volumes de transactions explosent, il est crucial que les banques disposent de la bonne technologie et plateforme pour innover dans le domaine des paiements et s'adapter efficacement. Avec son format SaaS, la solution Correspondent Banking offre une opportunité de modernisation peu risquée aux banques, qui leur permet d'élever leurs capacités de correspondance bancaire, les aidant ainsi à maintenir et développer leurs activités de paiements transfrontaliers de manière durable. Nous observons des opportunités de croissance prodigieuses dans le domaine des paiements, ayant récemment été sélectionnés par Convera, un leader mondial des paiements B2B transfrontaliers, pour moderniser son infrastructure de paiements . Nous continuons par ailleurs d'investir fortement dans notre base à code unique à travers les services de comptes, opérations bancaires et paiements, faisant de notre offre la plus convaincante du marché. »

Le rapport d'IDC, New Rails, New Options, and New Challenges Drive Payments Transformation (Les nouveaux rails, les nouvelles options et les nouveaux défis favorisent la transformation des paiements), est téléchargeable ici .

