COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nanterre, 12 octobre 2023

VINCI Airports – Trafic au 30 septembre 2023

Très bonne performance globale du trafic au 3 ème trimestre 2023, à des niveaux très au-dessus de l’été 2022 (+21 %) et désormais très proches de la période pré-Covid (2019)

Trafic record en septembre pour les plateformes d’Amérique centrale et de Serbie

Intégration des 7 aéroports du Cap Vert au réseau VINCI Airports depuis juillet, où le trafic est en progression depuis plusieurs mois





Les aéroports du réseau VINCI Airports ont accueilli plus de 77 millions de passagers au cours du 3ème trimestre 2023 (+21 % par rapport au 3ème trimestre 2022 ; -2,8 % par rapport à la même période de 2019). L’augmentation de l’offre des compagnies aériennes liée à la période estivale a répondu à une demande qui n’a pas faibli malgré les tensions macroéconomiques en Europe. Le trafic était en septembre sur l’ensemble du réseau très proche de son niveau pré-crise (-1,2 % du niveau de septembre 2019, +22 % par rapport à septembre 2022).

Ce trimestre a également été marqué par l’intégration au sein du réseau VINCI Airports des 7 aéroports du Cap Vert, où le trafic est en augmentation depuis plusieurs mois. En particulier, le trafic international est d’environ 10 points supérieur à celui de 2019 avec une bonne performance des liaisons touristiques entre Sal, Boa Vista et San Vicente et divers points d’origine en Europe de l’Ouest (Lisbonne, Paris).

Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du troisième trimestre 2023 par rapport à ceux de la même période de 2022.

Symbole de la dynamique du trafic cet été, plusieurs records historiques de trafic ont été battus en septembre. C’est le cas notamment au Mexique, où les compagnies mexicaines et américaines ont continué d’augmenter leurs fréquences et d’ouvrir de nouvelles routes, tant à l’international (+21 % avec les États-Unis) que sur le réseau domestique (+18 %). La croissance du trafic pourrait se poursuivre dans les prochains mois avec l’ouverture de nouvelles liaisons annoncées par VIVA Aerobus et AeroMexico à la suite du rétablissement du Mexique en catégorie 1 par la FAA1 (par ex. entre Monterrey et Atlanta, Los Angeles, New York ou Salt Lake City). Le trafic s’est également établi à des niveaux historiques en septembre en République dominicaine comme au Costa Rica, ces deux plateformes bénéficiant toujours du dynamisme des lignes avec les États-Unis. Il en va de même en Serbie, où l’aéroport de Belgrade continue de se développer grâce à Wizz Air (+54 %) et Air Serbia (+33 %), ainsi que grâce à d’autres compagnies telles Turkish Airlines (+33 %) ou Swiss International (+26 %) ce qui confirme l’attractivité et le potentiel de la plateforme.

Au Portugal, les liaisons insulaires ou intra-européennes continuent d’être très fréquentées grâce à la croissance des compagnies à bas coûts (Ryanair +16 %, easyJet +24 %, Transavia +13 %). Les liaisons transatlantiques se sont également significativement developpées, la TAP, SATA, LATAM, et les grandes compagnies américaines ou canadiennes (United, American, Air Transat) ayant augmenté leur offre en sièges vers les États-Unis, le Brésil ou encore le Canada.

D’autres plateformes ont accueilli un trafic supérieur à 2022 cet été et continuent de se développer, notamment grâce à la bonne performance de leurs lignes internationales. En France, ce sont les compagnies à bas coûts Volotea, easyJet, Ryanair et Transavia qui contribuent le plus fortement au développement de l’offre, sur les segments domestique à Nantes et international à Lyon (Afrique du Nord, Espagne, Portugal, Royaume-Uni). À Lyon, la saison a été marquée par des annonces significatives sur le segment long-courrier : création en juillet d’une ligne directe vers Doha opérée par Qatar Airways, retour d’Air Canada depuis Montréal. Le trafic à l’aéroport de Londres Gatwick a dépassé le niveau de trafic de l’été 2022, malgré les perturbations liées au contrôle aérien britannique. À la forte fréquentation des lignes intra-européennes s’ajoute une progression significative du segment long-courrier, en particulier sur les liaisons transatlantiques (+92 % sur les États-Unis avec Norse Atlantic et British Airways). Au Japon, la fréquentation de certaines routes régionales reste soutenue (Corée du Sud, Hong-Kong, Taïwan), tandis que le trafic avec la Chine progresse. De nombreuses compagnies (ANA, Japan Airlines, Singapore Airlines, Qatar Aiways, Lufthansa, Etihad, China Airlines…) ont annoncé un accroissement de leur offre dans les prochains mois, ce qui devrait soutenir le développement du trafic international pour atteindre des niveaux proches de ceux de 2019.

À propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 70 aéroports dans 13 pays. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale internationale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050.

Pour plus d’informations :

www.vinci-airports.com

@VINCIAirports

https://www.linkedin.com/company/vinci-airports/

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 272 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com



1 La Federal Aviation Administration (FAA) est l’agence chargée de l'aviation civile aux États-Unis. La catégorie 1 signifie que les transporteurs aériens de l'État évalué peuvent commencer de nouvelles dessertes vers les États-Unis tandis que la catégorie 2 limitait les compagnies mexicaines au maintien de services existants sans croissance.

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 septembre 2023

Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1













Septembre 2023 T3 2023 Cumul à fin septembre Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 VINCI Airports +22,0 % -1,2 % +21,4 % -2,8 % +30,0 % -6,8 % Portugal (ANA) +13 % +12 % +13 % +11 % +22 % +12 % Royaume-Uni +13 % -6,6 % +14 % -6,6 % +27 % -13 % France +13 % -12 % +10 % -15 % +15 % -17 % Serbie +38 % +29 % +31 % +25 % +42 % +25 % Mexique (OMA) +17 % +23 % +19 % +21 % +20 % +16 % États-Unis -1,9 % +0,4 % -3,6 % -7,5 % +0,8 % -5,3 % République dominicaine (Aerodom) +11 % +25 % +8,1 % +23 % +12 % +17 % Costa Rica +4,4 % +47 % +2,4 % +38 % +13 % +29 % Chili (Nuevo Pudahuel) +25 % -1,9 % +25 % -4,0 % +27 % -9,1 % Brésil +8,3 % -5,6 % +8,6 % -4,1 % +1,8 % -5,1 % Japon (Kansai Airports) +91% -13 % +86 % -17 % x2,1 -23 % Cambodge (Cambodia Airports) +49 % -58 % +63 % -57 % x2,6 -58 % Cap Vert2 +11 % -4,7 % +10 % -5,0 % +22 % -8,2 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 Les sept aéroports du Cap-Vert ont rejoint le réseau VINCI Airports en juillet 2023.

II- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports 3

Septembre 2023 T3 2023 Cumul à fin septembre Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 VINCI Airports +14,1 % -4,5 % +12,1 % -6,8 % +14,8 % -9,9 % Portugal (ANA) +9,9 % +7,9 % +9,3 % +6,7 % +14 % +5,9 % Royaume-Uni +10 % -3,1 % +10 % -4,6 % +19 % -11 % France +8,8 % -20 % +7,9 % -22 % +7,5 % -25 % Serbie +23 % +19 % +20 % +15 % +26 % +15 % Mexique (OMA) +8,7 % -3,6 % +9,9 % -6,2 % +7,3 % -9,2 % États-Unis +1,5 % +2,5 % -4,9 % -7,0 % -3,3 % -5,7 % République dominicaine (Aerodom) +24 % +18 % +14 % +12 % +14 % +10 % Costa Rica +7,5 % +32 % +5,5 % +30 % +4,4 % +25 % Chili (Nuevo Pudahuel) +27 % -4,5 % +23 % -7,3 % +21 % -12 % Brésil +7,0 % -7,2 % +6,8 % -5,1 % -5,4 % -4,6 % Japon (Kansai Airports) +31 % -7,7 % +25 % -11 % +29 % -14 % Cambodge (Cambodia Airports) +43 % -55 % +49 % -56 % x2,0 -56 % Cap Vert4 +9,2 % -20 % +7,2 % -23 % +15 % -21 %

3 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

4 Les sept aéroports du Cap-Vert ont rejoint le réseau VINCI Airports en juillet 2023.

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T3 2023 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Cumul à fin septembre

(9 mois) Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 9 708 +11 % +5,6 % 25 590 +23 % +7,5 % Porto (OPO) 100 4 616 +16 % +18 % 11 690 +23 % +16 % Faro (FAO) 100 3 642 +17 % +5,1 % 7 823 +19 % +5,2 % Madère (FNC, PXO) 100 1 396 +8,4 % +42 % 3 707 +21 % +42 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 1 094 +11 % +24 % 2 403 +20 % +22 % TOTAL 20 458 +13 % +11 % 51 216 +22 % +12 % Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 13 051 +13 % -7,1 % 31 540 +28 % -13 % Belfast (BFS) 100 1 805 +21 % -2,8 % 4 514 +20 % -9,0 % TOTAL 14 855 +14 % -6,6 % 36 055 +27 % -13 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron

(LYN) 31 2 809 +12 % -17 % 7 579 +19 % -16 % Nantes Atlantique (NTE) 85 2 104 +14 % -7,0 % 5 009 +13 % -11 % Rennes Bretagne (RNS) 49 154 -14 % -38 % 464 -1,8 % -30 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 1 +52 % x2,0 207 +26 % -21 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 1 -20 % -37 % 148 +49 % -19 % Toulon Hyères (TLN) 100 117 -26 % -26 % 257 -26 % -38 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 57 +29 % -50 % 174 +29 % -47 % TOTAL 5 245 +10 % -15 % 13 848 +15 % -17 % Serbie Belgrade (BEG) 100 2 666 +31 % +25 % 5 953 +42 % +25 % TOTAL 2 666 +31 % +25 % 5 953 +42 % +25 % Mexique Monterrey (MTY) 29,99 3 751 +24 % +23 % 9 853 +27 % +18 % Chihuahua (CUU) 29,99 509 +6,1 % +7,4 % 1 407 +13 % +12 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 613 +13 % +42 % 1 695 +17 % +42 % Culiacan (CUL) 29,99 743 +17 % +20 % 1 991 +12 % +8,4 % Mazatlan (MZT) 29,99 388 +9,9 % +48 % 1 202 +12 % +41 % Acapulco (ACA) 29,99 281 +31 % +28 % 782 +27 % +19 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 203 +12 % +19 % 526 +14 % +13 % Torreon (TRC) 29,99 227 +29 % +21 % 576 +18 % +8,8 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 146 +17 % +20 % 475 +9,2 % +1,7 % Durango (DGO) 29,99 140 +8,5 % -12 % 375 +4,5 % +0,4 % Zacatecas (ZCL) 29,99 131 +4,9 % -0,4 % 334 +4,2 % -4,9 % Tampico (TAM) 29,99 155 +13 % -19 % 417 +16 % -24 % Reynosa (REX) 29,99 148 +4,7 % +13 % 398 +3,5 % +11 % TOTAL 7 437 +19 % +21 % 20 030 +20 % +16 % En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T3 2023 Variation

2023 / 2022 Variation

2023 / 2019 Cumul à fin septembre (9 mois) Variation

2023 / 2022 Variation

2023 / 2019 États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 662 +0,7 % -17 % 2 218 +5,0 % -11 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 567 -3,4 % -3,1 % 4 399 +0,4 % +1,1 % Atlantic City (ACY) MC* 234 -15 % -7,0 % 681 -9,1 % -21 % TOTAL 2 463 -3,6 % -7,5 % 7 298 +0,8 % -5,3 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 529 +9,4 % +28 % 4 209 +11 % +26 % Puerto Plata (POP) 100 141 -11 % -6,5 % 556 +13 % -20 % Samana (AZS) 100 27 +82 % -23 % 102 x2,4 -27 % La Isabela (JBQ) 100 25 +15 % +10 % 71 +14 % +15 % TOTAL 1 723 +8,1 % +23 % 4 939 +12 % +17 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 308 +2,4 % +38 % 1 237 +13 % +29 % TOTAL 308 +2,4 % +38 % 1 237 +13 % +29 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 5 897 +25 % -4,0 % 17 031 +27 % -9,1 % TOTAL 5 897 +25 % -4,0 % 17 031 +27 % -9,1 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 1 927 +21 % +1,3 % 5 374 +9,6 % -4,2 % Manaus (MAO) 100 694 -5,0 % -14 % 2 021 -10 % -9,4 % Porto Velho (PVH) 100 143 -20 % -24 % 479 -13 % -14 % Boa Vista (BVB) 100 101 +1,6 % +11 % 306 +6,7 % +20 % Rio Branco (RBR) 100 82 -20 % -7,8 % 265 -7,2 % +4,5 % TOTAL 2 982 +8,6 % -4,1 % 8 548 +1,8 % -5,1 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 6 488 x3,2 -20 % 16 465 x3,6 -32 % Itami (ITM) 40 3 756 +19 % -14 % 10 864 +39 % -11 % Kobé (UKB) 40 900 +9,7 % -1,4 % 2 562 +39 % +3,1 % TOTAL 11 144 +86 % -17 % 29 891 x2,1 -23 % Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 972 +56 % -34 % 2 905 x2,4 -35 % Siem Reap (REP) 70 223 x2,2 -71 % 741 x4,6 -75 % Sihanoukville (KOS) 70 10 -25 % -98 % 40 +50 % -97 % TOTAL 1 205 +63 % -57 % 3 685 x2,6 -58 % Cap Vert dont Praia (RAI) 100 178 +11 % -4,8 % 450 +19 % -8,1 % Sal (SID) 100 275 +3,9 % -5,6 % 809 +19 % -7,2 % Sao Vicente (VXE) 100 66 +4,5 % -8,6 % 177 +18 % -5,8 % Boa Vista (BVB) 100 134 +33 % -0,8 % 386 +35 % -10 % Total 679 +10 % -5,0 % 1 888 +22 % -8,2 % Total VINCI Airports 77 061 +21,4 % -2,8 % 201 617 +30,0 % -6,8 % *MC : Management Contract









IV- Mouvements commerciaux par aéroport

Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de Vinci Airports (%) T3 2023 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Cumul à fin septembre (9 mois) Variation 2023 /

2022 Variation 2023 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 61 282 +8,4 % +0,8 % 167 880 +14 % +1,7 % Porto (OPO) 100 30 024 +11 % +8,2 % 77 461 +14 % +5,6 % Faro (FAO) 100 22 778 +14 % +4,8 % 50 096 +14 % +4,0 % Madère 100 9 498 +5,0 % +31 % 25 874 +14 % +29 % Açores 100 12 360 +4,4 % +24 % 28 270 +8,8 % +19 % TOTAL 136 101 +9,3 % +6,7 % 349 850 +14 % +5,9 % Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 76 441 +8,2 % -5,5 % 193 599 +21 % -11 % Belfast (BFS) 100 13 608 +21 % +0,7 % 33 416 +10 % -13 % TOTAL 90 049 +10 % -4,6 % 227 015 +19 % -11 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron

(LYN) 31 25 172 +8,1 % -22 % 71 269 +12 % -24 % Nantes Atlantique (NTE) 85 15 034 +14 % -17 % 36 748 +9,5 % -25 % Rennes Bretagne (RNS) 49 1 872 -12 % -46 % 5 607 -2,3 % -45 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 202 -0,5 % +8,0 % 3 025 +2,7 % -6,7 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 232 -40 % -46 % 4 934 -8,3 % -13 % Toulon Hyères (TLN) 100 3 954 +1,6 % -8,0 % 7 484 -5,1 % -19 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 200 +19 % -45 % 3 738 +3,5 % -46 % TOTAL 48 727 +7,9 % -22 % 136 249 +7,5 % -25 % Serbie Belgrade (BEG) 100 25 860 +20 % +15 % 62 146 +26 % +15 % TOTAL 25 860 +20 % +15 % 62 146 +26 % +15 % Mexique (OMA) Monterrey (MTY) 29,99 27 429 +21 % -3,4 % 76 470 +22 % -6,4 % Chihuahua (CUU) 29,99 5 633 +4,6 % -15 % 15 899 -1,4 % -16 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 4 688 +2,4 % +5,9 % 13 688 +2,1 % +3,7 % Culiacan (CUL) 29,99 6 406 +3,4 % +1,7 % 17 649 -2,1 % -7,1 % Mazatlan (MZT) 29,99 3 147 -8,5 % +6,2 % 10 343 -3,3 % +11 % Acapulco (ACA) 29,99 3 196 +5,4 % -19 % 9 888 +0,5 % -24 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 3 916 +23 % +5,0 % 10 313 +8,2 % -8,7 % Torreon (TRC) 29,99 2 645 +5,8 % -19 % 7 677 -6,0 % -21 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 1 554 -15 % -17 % 5 303 -15 % -23 % Durango (DGO) 29,99 2 672 -8,8 % -28 % 7 721 -6,2 % -14 % Zacatecas (ZCL) 29,99 1 395 +5,9 % -1,3 % 3 835 +6,9 % -4,8 % Tampico (TAM) 29,99 2 224 +13 % -22 % 6 134 +9,8 % -26 % Reynosa (REX) 29,99 1 378 +5,8 % +20 % 3 608 -0,9 % +11 % TOTAL 66 283 +9,9 % -6,2 % 188 528 +7,3 % -9,2 % Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de Vinci Airports (%) T3 2023 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Cumul à fin septembre (9 mois) Variation 2023 /

2022 Variation 2023 / 2019 États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 4 477 +1,5 % -22 % 15 030 +1,9 % -19 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 30 004 -4,9 % -6,4 % 84 657 -4,3 % -4,3 % Atlantic City (ACY) MC* 2 376 -15 % +29 % 7 020 -0,6 % +15 % 36 857 -4,9 % -7,0 % 106 707 -3,3 % -5,7 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 13 829 +17 % +22 % 39 242 +14 % +23 % Puerto Plata (POP) 100 959 -13 % -18 % 3 729 +5,2 % -25 % Samana (AZS) 100 178 +9,9 % -33 % 970 +84 % -8,7 % La Isabela (JBQ) 100 1 921 +5,1 % -16 % 5 990 +11 % -17 % TOTAL 16 909 +14 % +12 % 50 055 +14 % +10 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 3 552 +5,5 % +30 % 13 462 +4,4 % +25 % TOTAL 3 552 +5,5 % +30 % 13 462 +4,4 % +25 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 35 778 +23 % -7,3 % 103 409 +21 % -12 % TOTAL 35 778 +23 % -7,3 % 103 409 +21 % -12 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 14 631 +14 % -1,5 % 40 594 +0,7 % -5,1 % Manaus (MAO) 100 6 943 -2,2 % -10 % 20 870 -5,9 % -3,1 % Porto Velho (PVH) 100 1 297 -7,3 % -8,0 % 4 288 -18 % -8,0 % Boa Vista (BVB) 100 740 +3,4 % +18 % 2 222 -24 % +22 % Rio Branco (RBR) 100 662 -11 % -25 % 2 211 -15 % -15 % TOTAL 24 741 +6,8 % -5,1 % 71 578 -5,4 % -4,6 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 42 484 +72 % -20 % 112 873 +75 % -27 % Itami (ITM) 40 34 972 -1,2 % -1,6 % 103 206 +4,4 % -0,8 % Kobé (UKB) 40 8 875 -0,9 % +9,8 % 25 833 +6,5 % +14 % TOTAL 86 331 +25 % -11 % 241 912 +29 % -14 % Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 9 325 +43 % -32 % 26 950 +80 % -34 % Siem Reap (REP) 70 2 780 x2,1 -68 % 8 870 x4,2 -70 % Sihanoukville (KOS) 70 370 -29 % -94 % 1 380 +5,9 % -90 % TOTAL 12 475 +49 % -56 % 37 200 x2,0 -56 % Cap Vert dont Praia (RAI) 100 2 236 +3,4 % -19 % 5 944 +10 % -17 % Sal (SID) 100 2 456 +9,4 % -28 % 6 855 +17 % -25 % São Vicente (VXE) 100 847 +2,9 % -22 % 2 249 +11 % -16 % Boa Vista (CV) 100 884 +23 % -19 % 2 640 +27 % -23 % Total 6 856 +7,2 % -23 % 18 886 +15 % -21 % Total VINCI Airports 590 519 +12,1 % -6,8 % 1 606 997 +14,8 % -9,9 %





Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe