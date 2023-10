Konica Minolta parmi les 250 meilleurs fournisseurs de services en gestion de la sécurité en 2023 selon MSSP Alert

MISSISSAUGA, Ontario, 12 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ) a annoncé aujourd’hui qu’elle fait partie des 250 meilleurs fournisseurs de services de sécurité gérés pour 2023 selon MSSP Alert, une ressource de CyberRisk Alliance.



« Les solutions de sécurité de Konica Minolta protègent les systèmes, les réseaux et les appareils qui propulsent les entreprises de nos clients, protègent leurs données et les défendent contre les attaques futures », explique Todd Croteau, président des services mondiaux de technologies de l’information de Konica Minolta. « Nous apprécions cette reconnaissance de notre travail par MSSP Alert et félicitons notre équipe pour son dévouement sans faille à la sécurité ».

Principaux constats du rapport de recherche de cette année :

Hausse des recettes et rendement financier des fournisseurs de services en gestion de la sécurité : Les lauréats de MSSP Alert devraient en moyenne générer des recettes de 56,3 millions de dollars en 2023, soit plus du double de l’an dernier. Les lauréats de 2023 ont cependant déclaré des revenus de 47 millions de dollars en moyenne en 2022.

« MSSP Alert et CyberRisk Alliance félicitent Konica Minolta pour cet honneur, » déclare Jessica C. Davis, directrice de la rédaction de MSSP Alert, une ressource de CyberRisk Alliance. « Les 250 meilleurs fournisseurs de services de sécurité gérés continuent de faire mieux que le marché global des services de cybersécurité en 2023. On voit bien là la puissance des services de sécurité gérés offerts par ces spécialistes, à un moment où le cybercrime est en hausse et menace les entreprises de tous les secteurs, petites ou grandes. »

La liste des 250 meilleurs fournisseurs de services de sécurité gérés de MSSP Alert et le rapport de recherche connexe sont supervisés par Jessica C. Davis, directrice de la rédaction à MSSP Alert et ChannelE2E. Les entreprises honorées ont été annoncées au cours d’une webdiffusion le 14 septembre. La liste complète et le rapport de recherche sont disponibles ici*.

*en anglais seulement.

Au sujet de Konica Minolta Canada

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; a été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; a été reconnue par Brand Keys comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions; et a reçu les prix BLI “A3 Line of the Year” 2021 et “Most Colour Consistent A3 Brand” 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

La durabilité reste un moteur important de l’entreprise. C’est pourquoi Konica Minolta Inc. figure pour une sixième année au palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

À propos de CyberRisk Alliance

CyberRisk Alliance (CRA) est une entreprise de renseignements opérationnels proposant à une communauté de cybersécurité à la forte croissance et à l’évolution rapide un portefeuille diversifié de services qui informent, éduquent, tissent des liens et encouragent un marché efficace. Ses données fiables proviennent d’un réseau unique de journalistes, d’analystes, d’influenceurs, de décideurs et de professionnels. La marque CRA comprend SC Media, Security Weekly, ChannelE2E, MSSP Alert, InfoSec World, Identiverse, Cybersecurity Collaboration Forum, l’unité de recherche CRA Business Intelligence, le réseau de membres CISO, Cybersecurity Collaborative, l’Official Cyber Security Summit, TECHEXPO Top Secret et maintenant LaunchTech Communications. Cliquez ici pour plus de renseignements*.

