La ministre de la Santé mentale et des Dépendances et le premier ministre de l’Î.-P.-É. prendront la parole au dîner du Sommet national sur la prévention et la famille

OTTAWA, 12 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) et l’Alliance pour le bien-être mental de l’Île-du-Prince-Édouard ont le plaisir d’annoncer que l’honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, et l’honorable Dennis King, premier ministre de l’Î.-P.-É., prendront la parole lors d’un dîner marquant le début du Sommet national sur la prévention et la famille à Charlottetown (Î.-P.-É.), le jeudi 12 octobre.



Le sommet, qui se tiendra le vendredi 13 octobre, fait partie d’une série intitulée Stratégies pour mettre fin aux crises de toxicomanie. Ce sommet permettra d’explorer les principaux défis liés aux politiques et aux pratiques en matière de consommation de substances au Canada. Les sommets sont conçus pour produire des résultats tangibles à court terme, tels que des appels à l’action et des recommandations spécifiques pour guider les gouvernements à tous les niveaux. Lors de cet événement, des experts provenant de différents milieux se réuniront et participeront à des discussions axées sur la recherche de solutions.

« En cette période de défis uniques, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances est heureux de soutenir le rassemblement de voix et de perspectives diverses afin de proposer des solutions tangibles pour un avenir meilleur », a déclaré le Dr Alexander Caudarella, directeur général du CCDUS. « Centrer les familles et mobiliser leur participation est essentiel pour relever nos plus grands défis dans le domaine de la toxicomanie. »

L’Alliance pour le bien-être mental de l’Île-du-Prince-Édouard est une organisation locale qui vise à garantir que les habitants de l’Î.-P.-É. ont une chance égale d’atteindre et de maintenir le meilleur bien-être mental possible tout au long de leur vie.

« Nous savons à quel point les problèmes de santé mentale et de toxicomanie sont étroitement liés et nous connaissons le rôle essentiel que la famille peut jouer dans la prévention des dommages liés à l’usage des substances », a déclaré Karen Cumberland, directrice générale de l’Alliance pour le bien-être mental de l’Île-du-Prince-Édouard. « Il est essentiel de comprendre ce dont les familles ont besoin pour jouer ce rôle de soutien, et nous sommes heureux de nous associer au CCDUS afin d’amener cette conversation à l’Île-du-Prince-Édouard.

Souper du Sommet, jeudi 12 octobre

Memorial Hall, Centre des arts de la Confédération, 145 rue Richmond, Charlottetown

Heure : Réception à 17 h 30, allocution de bienvenue à 18 h, clôture à 20 h 15.

Sommet national de la prévention, vendredi 13 octobre

Memorial Hall, Centre des arts de la Confédération, 145 rue Richmond, Charlottetown

Heure : de 9 h à 16 h 30

