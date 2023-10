Osisko annonce l’attribution d’énergie hydroélectrique pour Windfall

TORONTO, 12 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK:TSX; « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que le «Groupe Minier Windfall» (son partenariat à 50 % avec une filiale de Gold Fields Limited) a conclu une entente d’approvisionnement d’énergie hydro-électrique avec Hydro-Québec, une société d’État entièrement détenue par le gouvernement du Québec.



La demande énergétique prévue et l’attribution pour l’installation électrique sont de 27 400 kW pour Windfall. L’électricité sera livrée à la sous-station MICO située près du site du projet à Waswanipi, Québec. L’hydroélectricité sera ensuite acheminée, en utilisant la ligne électrique dédiée (actuellement en construction) de la sous-station MICO jusqu’à Windfall par Miyuukaa Corporation (voir le communiqué de presse d’Osisko daté du 16 mars 2023 et intitulé « Osisko annonce une entente définitive avec Miyuukaa pour le transport d’énergie hydroélectrique jusqu’au projet Windfall »).

John Burzynski, le président du conseil et chef de la direction d’Osisko, a déclaré : « L’obtention de l’approvisionnement en électricité pour Windfall est un jalon important puisque cela réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les coûts énergétiques du projet et s’inscrit dans la lignée des objectifs ESG de notre coentreprise. »

Les travaux de construction de la ligne électrique progressent comme prévu à l’échéancier et le raccordement devrait avoir lieu au début de 2024.

À propos du gisement aurifère Windfall

Le gisement aurifère Windfall est situé entre Val-d’Or et Chibougamau, dans la région de l’Abitibi au Québec (Canada). L’estimation des ressources minérales pour Windfall (avec une date d’effet au 7 juin 2022) (l’« estimation des ressources de Windfall ») et l’estimation des réserves minérales pour Windfall (avec une date d’effet au 25 novembre 2022) (l’« estimation des réserves de Windfall ») sont décrites dans le rapport technique intitulé « Feasibility Study for the Windfall Project, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada » (le « rapport technique de l’EF ») et daté du 10 janvier 2023 (avec une date d’effet au 25 novembre 2022). L’estimation des ressources de Windfall, en supposant une teneur de coupure de 3,50 g/t Au, comprend 811 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (297 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales mesurées, 10 250 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (3 754 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 12 287 000 tonnes à une teneur de 8,4 g/t Au (3 337 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. L’estimation des réserves de Windfall, en supposant des teneurs de coupure de 3,5 g/t (exploitation), 2,5 g/t (marginale) et 1,7 g/t (développement), comprend 12 183 000 tonnes à une teneur de 8,06 g/t Au (3 159 000 onces) dans la catégorie des réserves minérales probables. Les principaux paramètres, hypothèses, limites et méthodes employés dans l’étude de faisabilité pour Windfall, incluant l’estimation des ressources de Windfall et l’estimation des réserves de Windfall associées, sont décrits dans un le rapport technique de l’EF, lequel a été préparé conformément aux dispositions du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Le rapport technique de l’EF est disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko. Le gisement aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois secteurs principaux : Lynx, Main et Underdog. La minéralisation se compose généralement de lentilles subverticales qui suivent les contacts d’intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Les ressources sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 600 mètres en incluant la zone Triple 8 (TP8). Les réserves sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 100 mètres. Le gisement demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée en surface dans certains secteurs et jusqu’à 2 625 mètres de profondeur dans d’autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d’étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l’axe de plongée.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Mathieu Savard, géo. (OGQ no 510), président d’Osisko, lequel est une « personne qualifiée » (en vertu du Règlement 43-101).

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 50 % dans le gisement aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation de 50 % dans un important groupe de claims dans le secteur environnant d’Urban-Barry et le secteur avoisinant de Quévillon (plus de 2 300 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des évènements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives portant, entre autres choses, sur les éléments suivants : le gisement aurifère Windfall étant l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et étant de calibre mondial; les délais prévus (le cas échéant) pour le raccordement de la ligne électrique; la réalisation de l’attribution prévue d’électricité en vertu de l’entente d’approvisionnement en électricité (le cas échéant); la demande énergétique prévue pour Windfall; les hypothèses, réserves et limitations formulées dans le rapport technique de l’EF, notamment en lien avec l’estimation des ressources de Windfall et l’estimation des réserves de Windfall; le recours à des tierces parties pour des infrastructures, incluant les lignes électriques, en référence à l’entente avec Miyuukaa pour la transmission d’énergie hydroélectrique jusqu’au site Windfall; les résultats du rapport technique de l’EF, incluant la VAN, le TRI, la production, les flux de trésorerie avant impôt, les dépenses en immobilisations, les CMTC, les opérations d’usinage, le taux de récupération moyen, la création d’emplois; le fait que la zone Lynx reste ouverte à l’expansion dans l’axe de plongée. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; le recours à des tierces parties, y compris des entités gouvernementales, dans le cadre des activités minières et notamment pour les infrastructures; les délais et la capacité, le cas échéant, d’obtenir les permis; le recours à des tierces parties pour des infrastructures critiques à la construction et à l’exploitation du projet Windfall, notamment les lignes électriques; notre capacité d’obtenir de l’électricité pour le projet Windfall, d’une quelconque façon ou à des conditions économiques pour la Société; le statut des approbations ou des consentements de tierces parties; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d’Osisko de réaliser d’autres activités d’exploration, incluant du forage (intercalaire); les droits de propriété et de redevances à l’égard du gisement aurifère Windfall; la capacité de la Société d’obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités minières; le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux (incluant l’or); la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Pour de plus amples détails à propos de ces facteurs et d’autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, veuillez consulter la rubrique sur les facteurs de risque de la plus récente notice annuelle d’Osisko pour l’exercice terminé le 31 décembre 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient basées sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux informations prospectives, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour l’exactitude ou le caractère exhaustif de ces informations prospectives. Osisko n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

POUR NOUS JOINDRE :

John Burzynski

Chef de la direction

Téléphone (416) 363-8653