Tryg A/S – Delårsrapport 1.-3. Kvartals rapport 2023

Trygs bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2023 og rapporten for 1-3. kvartal 2023.

Tryg rapporterede i 3. kvartal et insurance service resultat på 1.513 mio. DKK, som var påvirket af vejrskader for mere end 600 mio. DKK. Bl.a. skabte stormen Hans ødelæggelser i store dele af Skandinavien, samtidig med at der var adskillelige skybrud og heftigt regnvejr i Norden samt ekstreme vejrbegivenheder i det sydlige Europa, som ramte skandinaviske turister. Tryg havde toplinjevækst og en solid udvikling i kerneforretningen, herunder fortsat levering af synergier i forbindelse med opkøbet af RSA’s svenske og norske forretning. Inflationsudviklingen fortsætter med at være på et højt niveau, særligt i Norge og Sverige, men har været lidt mere afdæmpet i det seneste kvartal. Den underliggende erstatningsprocent blev forbedret med 0,5 procentpoint for Tryg som helhed. Investeringsresultatet for kvartalet udgjorde 265 mio. DKK (-203 mio. DKK) og var primært drevet af positive afkast på fastforrentede aktiver i den frie portefølje og positivt afkast på matchporteføljen. Resultat før skat udgjorde 1.225 mio. DKK. Tryg udbetaler et udbytte på 1,85 DKK, og samtidig iværksætter Tryg et aktietilbagekøbsprogram på 1 mia. DKK i forlængelse af Trygs resultat for 3. kvartal. Solvensratioen udgjorde 194 ultimo for kvartalet og heri var indeholdt effekten fra det annoncerede udbytte og aktietilbagekøbsprogrammet.

* Alle sammenligningstal er tilpasset efter IFRS 17 inklusive proforma tal for 1.-3. kvartal 2022. Sammenligningstal for 1.-3. kvartal 2022 er proforma IFRS 17 og blev offentliggjort i slutningen af marts samt publiceret på Tryg.com

Finansielle højdepunkter 3. kvartal 2023

Insurance revenue vækst (præmievækst) udgjorde 4,4% (4,8%) i lokal valuta

Insurance service result (forsikringsteknisk resultat) udgjorde 1,513 mio. DKK (1,785 mio. DKK)

Combined ratio udgjorde 83,8 (81,3)

Underliggende erstatningsprocent blev forbedret med 0,5 procentpoint

Storskader udgjorde 3,1% (4,1%) og vejrskader 6,5% (0,9%)

Omkostningsprocenten udgjorde 13,3 (13,5)

Det samlede investeringsafkast udgjorde 265 mio. DKK (-203 mio. DKK)

RSA relaterede synergier udgjorde 80 mio. DKK

Resultat før skat udgjorde 1.225 mio. DKK (964 mio. DKK)

Udbytte udgjorde 1,85 DKK per aktie og solvensratio på 194

Finansielle højdepunkter 1 - 3. kvartal 2023

Insurance revenue vækst (præmievækst) udgjorde 4,3% i lokal valuta

Insurance service resultat (forsikringsteknisk resultat) udgjorde 4.745 mio. DKK (4.820 mio. DKK)

Combined ratio udgjorde 82,9 (82,9)

Underliggende erstatningsprocent blev forbedret med 0,6

Storskader udgjorde 3,1% (3,3%) og vejrskader udgjorde 3,4% (1,5%)

Omkostningsprocenten udgjorde 13,3 (13,5)

Det samlede investeringsafkast udgjorde 485 mio. DKK

RSA- relaterede synergier udgjorde 211 mio. DKK

Resultat før skat udgjorde 3.640 mio. DKK

Udbytte for 1-3. kvartal udgjorde 5,55 DKK (1,85 DKK udbetalt i april og Juli og 1,85 DKK vil blive udbetalt 18 oktober 2023)

Kundemål og højdepunkter Q3 2023

Kundetilfredshedsscore på 86 (85 i 3. kvartal 2022)

For 8. år i træk har TryghedsGruppens besluttet at udbetale kundebonus. For 2022 svarer bonussen til 6% af den præmie, kunderne i alt betalte for deres forsikringer for 2022, og er udbetalt den 10. oktober 2023.

Koncernchef Johan Kirstein Brammer udtaler:

Vi havde i Trygs kerneforretning en præmievækst på 4,4% i kvartalet. Toplinjeudviklingen var primært drevet af vækst i Privat- og Erhvervsforretningen, og vi er godt tilfredse med at have en solid kerneforretning, der leverer trods geopolitiske og makroøkonomiske udfordringer, og i et kvartal med ekstraordinære vejrforhold.

Vores insurance service resultat udgør 1.513 mio. DKK på trods af vejrrelaterede skader, som netto udgjorde 611 mio. DKK, hvilket er det højeste niveau af vejrskader efter genforsikring de seneste 15 år. Det bevidner hvor ekstraordinært et kvartal det har været i forhold til vejrbegivenheder. Stormen Hans forårsagede store ødelæggelser, særligt i Norge, og de totale skadesudgifter udgjorde cirka 300 mio. DKK. på tværs af Skandinavien. Hertil kom adskillige skybrud, en rekord våd juli måned, haglstorme og naturbrande i det sydlige Europa som påvirkede vores rejsende kunder i 3. kvartal. De mange vejrbegivenheder gav os til gengæld anledning til at vise vores kunder, at vi er her for at rådgive og hjælpe når uheldet er ude.

Trygs resultat før skat er 25% bedre end samme periode sidste år, som følge af et solidt forsikringsresultat og en positiv udvikling på de finansielle markeder sammenlignet med samme periode sidste år. Resultatet er drevet af højere indtjening fra den større koncern, synergier og forbedring i den underliggende forretning, og sikrer en solid kapitalposition. Vi er derfor tilfredse med at annoncere et udbytte på 1,85 DKK per aktie, svarende til en stigning på 17% i forhold til samme kvartal sidste år. Ydermere vil Tryg i forlængelse af resultatet igangsætte et tilbagekøbsprogram på 1 mia. DKK, hvilket afspejler en stærk kapitalposition og en solid kapitalgenerering i kvartalet.

For to uger siden annoncerede vi flere strategiske ændringer, der tilsammen vil styrke vores konkurrenceevne, og give os mulighed for at investere i fremtiden. Ændringerne underbygger både vores løfte om at levere på de finansielle mål for 2024, og gør os klar til en ny strategiperiode. Ændringerne underbygger både vores løfte om at levere på de finansielle mål for 2024, og gør os klar til en ny strategiperiode. Ændringerne fremtidssikrer vi en større koncern og tilpasser organisationen til det nuværende makroøkonomiske miljø.

