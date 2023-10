Preliminarūs „Novaturo“ rugsėjo rezultatai: solidus kitos vasaros pardavimų startas, sprendimas supirkti dalį savų akcijų

Baltijos šalių turizmo rinkos lyderė „Novaturo“ grupė šį rugsėjį fiksuoja 24.1 mln. eurų pajamų, pernai tokiu metu jos taip pat siekė apie 24 mln. eurų. Bendrovė aptarnavo daugiau nei 29 tūkst. klientų, o praėjusiais metais šis skaičius siekė apie 32 tūkst.

Iš viso sausio – rugsėjo mėn. fiksuojama 164 mln. pajamų – 7 proc. daugiau nei 2022 m. tuo pačiu metu. Aptarnauta 210 tūkst. klientų, o pernai per šį laikotarpį jų skaičiuota apie 216 tūkst.

„Rugpjūtį pirmieji pradėjome kitos vasaros kelionių pardavimus Turkijoje, o rugsėjį pristatėme pilną 19-os krypčių programą. Toks ankstyvas startas suteikia konkurencinį pranašumą – skaičiuojame, kad visos grupės mastu kitai vasarai parduotų kelionių klientai jau užpildo apie 50 lėktuvų. Keliautojų noras planuotis atostogas iš anksto auga, todėl reaguojame ir šiemet išsikėlėme ambicingus tikslus startuoti rugsėjį – praėjusiais metais visų vasaros krypčių pardavimai prasidėjo bene mėnesiu vėliau. Klientai per išankstinius pardavimus gauna solidų papildomų paslaugų paketą, o įmonei tai padeda užtikrinti finansinį tvarumą bei didesnį lėktuvų užpildymą“, – komentuoja Vitalij Rakovski, „Novaturo“ grupės vadovas.

Tarp perkamiausių kitos vasaros kelionių krypčių – Turkija, itin pamėgta Juodkalnija, Graikijos salos. Be to, keliautojai domisi ir bendrovės 2024 m. vasaros atostogų programoje naujai pristatytu Kipru.

Supirko dalį savo akcijų, kurias skirs darbuotojams

Rugsėjį bendrovė paskelbė, kad skyrė beveik 0,25 mln. eurų savo akcijų supirkimui, kurias per artimiausius trejus metus išdalins darbuotojams. Biržoje listinguojamoms įmonėms įprasta supirkti akcijas, kai jų kaina rinkoje yra mažesnė nei ją vertina finansų analitikai dėl augimo potencialo. Superkant akcijas didinama vertė įmonės akcininkams, nes vienai akcijai atitenka didesnė pelno dalis. Be to, tai dažnai lemia didesnę akcijų kainą.

Primenama, kad banko „Swedbank“ finansų analitikai „Novaturo“ akcijoms yra suteikę reitingą „pirkti“, su tiksline rekomenduojama akcijų kaina 4,5 Eur. Tai maždaug trečdaliu viršija dabartinę biržoje esančią „Novaturo“ akcijų kainą. Tuo tarpu naujausiu „Enlight research“ analitikų vertinimu tikslinė rekomenduojama bazinė akcijų kaina siekia 4,27 Eur (beveik trečdaliu didesnė). Optimistiniu scenarijumi, „Enlight research“ vertinimu, akcijų viršutinė kainos riba – 4,74 Eur, pesimistiniu scenarijumi – 3,81 Eur.

Krypčių programą kuria ieškodama išskirtinių patirčių

Kurdama krypčių programą ir ieškodama išskirtinių patirčių klientams, bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su partneriais bei turizmo skatinimo atstovybėmis skirtingose šalyse. Organizuojamos susipažinimo su skirtingomis kryptimis kelionės agentūrų atstovams. Bendrovės duomenimis, šiuo metu apie 70 proc. pardavimų atliekami per agentūras, todėl nuolat stiprinami santykiais su jomis.

Vien rugpjūtį ir rugsėjį agentūrų ir „Novaturo“ atstovai aplankė Vietnamą, Siciliją, Madeirą – tokiose kelionėse turizmo ekspertai geriau pažįsta viešbučių asortimentą ir kitus krypčių išskirtinumus. Juodkalnijoje organizuota kelionė didžiausių kelionių agentūrų vadovams. Iki metų pabaigos visos grupės mastu kartu su agentūrų atstovais planuojama aplankyti dar bent 10 skirtingų krypčių.

Be to, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje įvyko pažintiniai Jordanijos, Egipto krypčių ir viešbučių pristatymo renginiai, kuriuose apsilankė užsienio partneriai. Artimiausiu metu bendrovė sutiks svečius iš Bulgarijos, Turkijos, Graikijos bei kitų savo kelionių programoje siūlomų šalių.

Apie įmonę

„Novaturo“ grupė yra didžiausias ir vienintelis užsakomųjų skrydžių vietinio kapitalo kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos keliones daugiau kaip 30-yje krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2022 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 197 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 267 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Vygantas Reifonas

AB „Novaturas” finansų direktorius

+370 687 21603