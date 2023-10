Purpose Investments Inc. annonce le remplacement du sous-conseiller du Fonds du marché monétaire Plus Purpose

TORONTO, 13 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose »), gestionnaire du Fonds du marché monétaire Plus Purpose (le « Fonds »), a annoncé aujourd’hui qu’elle avait remplacé le sous-conseiller du Fonds.



En date du 13 octobre 2023, Neuberger Berman Canada ULC (auparavant, Neuberger Berman Breton Hill ULC) (« Neuberger Berman ») a été retirée à titre de sous-conseiller du Fonds. La décision de retirer Neuberger Berman du Fonds à titre de sous-conseiller a été prise d’un commun accord par Neuberger Berman et Purpose. En date des présentes, Purpose, le gestionnaire de portefeuille actuel, sera le seul conseiller en placement du Fonds. Cette décision vise à optimiser l’efficience des opérations et de l’exploitation tout en tirant parti de la gamme complète des capacités que Purpose doit fournir à titre consultatif au Fonds.

L’objectif de placement, les placements sous-jacents et le rendement attendu du Fonds restent inchangés. Le Fonds continuera de déposer ses actifs principalement dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès de banques canadiennes de l’annexe I dans un avenir prévisible.

À propos de Purpose

Purpose est une société de gestion d’actifs comptant plus de 17 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants sur le fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Rien ne garantit qu’un fonds atteindra son objectif de placement, et sa valeur liquidative, son rendement et le rendement de ses placements fluctueront de temps à autre selon la conjoncture du marché. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.

Le présent communiqué de presse est présenté seulement à titre informatif et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres qui y sont mentionnés. Il n’est pas destiné à être diffusé aux États-Unis ni distribué aux agences de presse américaines.