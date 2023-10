Hausse du Chiffre d'affaires à fin Septembre 2023 de 40%

Communiqué de presse Ecully, le 13 octobre 2023 – 18h





Chiffre d’affaires 9 mois de 7,5 M€ en hausse de 40%

En milliers d’euros



Chiffres non audités 2023 2022 Variation 2023/2022 CA 1er trimestre 2 399 1 342 + 79% CA 2e trimestre 3 034 1 770 + 71% CA 3e trimestre 2 077 2 249 - 8% CA 9 mois * 7 509 5 361 + 40%

* Le chiffre d’affaires à fin septembre 2022 inclut la quote-part de chiffre d’affaires lié à Spine Innovations depuis son intégration le 21 juillet 2022, soit 0,9 M€.

Spineway totalise un chiffre d’affaires de 2,1 M€ sur le 3ème trimestre 2023 qui porte à 7,5 M€ l’activité à 9 mois, soit une progression de 40% par rapport à l’an dernier. La progression des ventes sur 9 mois est principalement tirée par les ventes de Spine Innovations, intégrée en juillet 2022.

Comme annoncé, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre est mécaniquement marqué par un effet périmètre moins favorable.

Les ventes en Asie s’établissent à 1,2 M€ sur 9 mois (+ 34% par rapport à l’an passé). Néanmoins, le 3ème trimestre affiche un ralentissement des ventes lié à des problématiques temporaires du distributeur australien de prothèses de disque et à une réglementation plus contraignante, notamment en Chine et au Vietnam. Des actions commerciales et marketing spécifiques à l’Asie ont été mises en place (homologation de nouveaux produits, actions ciblées de formation) qui devraient permettre de soutenir les ventes sur cette zone.

En Amérique Latine, les ventes continuent de progresser pour s’inscrire à 2,3 M€ sur les 9 premiers mois de l’année (+ 8% par rapport à 2022). La zone bénéficie des premières ventes Spine Innovations au Mexique et du développement de la gamme Mont Blanc au Chili.

En Europe, l’activité demeure solide et progresse de + 101% à fin septembre pour s’élever à 3,6 M€. La zone est portée par la bonne dynamique de la France (+ 67% à 2,1 M€).

Fort d’une base d’activité solide, Spineway confirme son ambition de devenir un acteur innovant en France et à l’international, leader dans les traitements moins invasifs du rachis.

Prochain RDV :

10 novembre 2023 : Assemblée Générale Extraordinaire

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR001400BVK2 - ALSPW

Contacts :





SPINEWAY



Ligne aux actionnaires



Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)



0806 70 60 60



Eligible PEA / PME





ALSPW





Euronext Growth





AELIUM



Finance et Communication



Relations investisseurs



Solène Kennis



spineway@aelium.fr

Pièce jointe