DELHI, India, Oct. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sourabh Chandrakar, che di recente ha dovuto affrontare gravi accuse relative all'applicazione Mahadev, afferma con decisione di non essere coinvolto in alcun modo nel presunto schema di frode finanziaria. Si rammarica profondamente di essere stato ingiustamente coinvolto e dipinto come l'orchestratore di questa operazione.



Afferma con fermezza che queste accuse sono prive di qualsiasi fondamento e sono un tentativo di infangare la buona reputazione di un cittadino onesto. Sottolinea che il fatto di godere di uno stile di vita confortevole non deve essere frainteso come prova del suo coinvolgimento in attività illecite.

Le persone invitano tutti i media a prendere in considerazione questi fatti, a rettificare la narrazione prevalente e a indirizzare le risorse verso i veri malfattori. L'uomo si impegnerà a offrire la sua completa collaborazione alle autorità per garantire che sia fatta giustizia e che la verità non venga insabbiata.

Sollecita un'indagine equa e imparziale sulla vicenda, sottolineando il suo impegno a collaborare pienamente per assicurare alla giustizia i veri responsabili.

Informazioni su Sourabh Chandrakar

In India l'azienda di Sourabh Chandrakar "Juice Factory" ha 25 filiali in tutta Bhilai, Chhattisgarh.



Egli proviene da un ambiente umile, ha gestito diverse attività nel settore dei beni di largo consumo, dell'edilizia, dei subappalti e dello sviluppo in Medio Oriente, insieme a vari partner e marchi.



La sua attività imprenditoriale in Medio Oriente è "Empire One Global Real Estate", dove ricopre il ruolo di co-direttore generale. Sia Uppal che Chandrakar hanno fornito servizi di valore ai loro clienti al di là del settore immobiliare, in Medio Oriente e nel mondo.

Fonte: AETOSWire

Contatti:

Saurabh Chandrakar

00447723436941