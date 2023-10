Sourabh Chandrakar ontkent heftig beschuldiging in oplichterij Mahadev-app

DELHI, India, Oct. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- De heer Sourabh Chandrakar, die onlangs te maken heeft gehad met ernstige beschuldigingen in verband met de Mahadev-app, beweert met klem dat hij geen enkele betrokkenheid heeft bij de vermeende financiële fraude. Hij betreurt het ten zeerste dat hij ten onrechte wordt betrokken en afgeschilderd als het meesterbrein achter deze operatie.



Hij stelt vast dat deze beschuldigingen geen enkele basis hebben en een poging zijn om de goede reputatie van een rechtschapen burger te bezoedelen. Hij benadrukt dat het genieten van een comfortabele levensstijl niet verkeerd mag worden geïnterpreteerd als bewijs van zijn betrokkenheid bij onwettige activiteiten.

De individuen dringen er bij alle media op aan om deze feiten in overweging te nemen, het heersende verhaal recht te zetten en middelen te richten op de daadwerkelijke boosdoeners. Hij zet zich ervoor in om zijn volledige medewerking aan de autoriteiten aan te bieden om ervoor te zorgen dat het gerecht wordt bediend en de waarheid boven water komt.

Hij dringt aan op een eerlijk en onbevooroordeeld onderzoek naar de zaak en benadrukt zijn toewijding om volledig samen te werken om de daadwerkelijke daders voor de rechter te brengen.

Over Sourabh Chandrakar

In India heeft Sourabh Chandrakar's bedrijf "Juice Factory" 25 vestigingen in Bhilai, Chhattisgarh.



Hij heeft een bescheiden achtergrond en runt verschillende FMCG-, bouw-, onderaannemings- en ontwikkelingsgerelateerde bedrijven in het Midden-Oosten, samen met verschillende partners en merken.



Zijn ondernemende functie in het Midden-Oosten is ‘Empire One Global Real Estate’, waarin hij de functie van Co-Managing Director geniet. Zowel de heer Uppal als de heer Chandrakar hebben waarde gecreëerd die verder gaat dan onroerend goed voor hun klanten in het Midden-Oosten en wereldwijd.

