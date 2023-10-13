印度德里, Oct. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sourabh Chandrakar先生最近面临与Mahadev应用程序相关的严重指控，他强烈声称自己未参与所谓的金融骗局。 对于外界错误地将自己视为涉案人士并描述为这次行动的幕后策划者，他深表遗憾。



他坚定地表示，这些指控没有任何根据，仅仅是为了抹黑一个正直公民的良好声誉。 他强调，享有舒适的生活方式不应误解为他从事非法活动的证据。

他敦促所有媒体应正视这些事实，更正流传的不实说法，将资源用于惩戒真正的违法者。 他承诺自己会与当局倾力合作，确保正义得以伸张，真相大白于天下。 他敦促有关机构应公平公正地调查此事，并强调他会倾力合作，以便将真正的肇事者绳之以法。

关于Sourabh Chandrakar

在印度，Sourabh Chandrakar的企业“Juice Factory”在恰蒂斯加尔邦比莱有25家分店。

他出身草根阶层，一直与多方合作伙伴和品牌方一起在中东经营各种快速消费品、建筑、分包和开发相关业务。

他在中东创立了“Empire One Global Real Estate”房地产公司，并担任联合董事总经理。 Uppal先生和Chandrakar先生一直致力于为中东和全球的客户创造价值，不限于房地产本身。

*资料来源： NewsBeatWire

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Sourabh Chandrakar

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