Novotech gibt die Ernennung von wichtigen Führungskräften bekannt: Rick Farris, North America Managing Director, und Dr. David Ng, Global Vice President of Biometrics and Data

BOSTON, Oct. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech , das führende, im asiatisch-pazifischen Raum ansässige Biotech-Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten, gibt die Einstellung wichtiger Führungskräfte bekannt, um die Dienstleistungen für die globalen Biotech-Kunden von Novotech weiter auszubauen.



Rick Farris, ein erfahrener Experte in der klinischen Forschung und der Biowissenschaftsbranche, hat die Rolle des Managing Director für Nordamerika übernommen, dem Teams in San Francisco, Boston, Boulder und Charleston unterstehen, wobei weitere Expansionen geplant sind.

Dr. David Ng, ein Spezialist für Biostatistik und Biometrie, hat die Position des Global Vice President for Biometrics and Data Management übernommen.

Dr. John Moller, CEO von Novotech, brachte seine Begeisterung zum Ausdruck, indem er erklärte: „Ich freue mich, sowohl Rick Farris als auch Dr. David Ng als neue Mitglieder der Novotech-Familie herzlich willkommen zu heißen. Ihr Erfahrungsschatz, ihre bewährte Fachkompetenz und ihr unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen im Bereich der klinischen Forschung und der Biowissenschaften machen sie zu einer unschätzbaren Bereicherung für unser Team. Wir sind zuversichtlich, dass ihre Führungsqualitäten und Beiträge das weitere Wachstum und den Erfolg von Novotech voranbringen werden.“

„Mit 22 Jahren Erfahrung in der klinischen Forschung und Entwicklung von Arzneimittelwirkstoffen im Bereich der Biotechnologie und mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Biowissenschaften ist Rick Farris hervorragend für diese wichtige Führungsposition in unserem nordamerikanischen Betrieb qualifiziert“, führte Dr. Moller aus.

Dr. Moller hob die beträchtliche Erfahrung von Farris als Führungskraft hervor, unter anderem die früheren Tätigkeiten bei globalen CROs wie IQVIA. „Farris hat Betriebsteams geleitet und eine Schlüsselrolle beim Aufbau globaler Projektmanagementkapazitäten gespielt. Sein CRO-Hintergrund ist breit gefächert und umfasst Geschäftsentwicklung, Kundenbeziehungsmanagement, Prozessumgestaltung und Beratung, wobei er sich speziell auf die Unterstützung von Biotech-Unternehmen bei der Markteinführung innovativer Medikamente konzentriert. Darüber hinaus erstreckt sich sein therapeutisches Fachwissen auf die Bereiche Reproduktionsmedizin, Onkologie, Diagnosegeräte und seltene Krankheiten.“

„Ich freue mich sehr, bei Novotech einzusteigen, einem CRO, mit dem ich in der Vergangenheit bei großen globalen Programmen erfolgreich zusammengearbeitet habe. Der Ansatz von Novotech in Bezug auf Kundenpartnerschaften und die Konzentration auf die Biotechnologie sagt mir sehr zu. Mein Eintritt in das Unternehmen erfolgt zu einem spannenden Zeitpunkt, da Novotech seine Aktivitäten in Nordamerika weiter ausbaut, um den innovativen Biotech-Markt zu bedienen“, so Farris.

Dr. David Ng bringt mit seiner Ernennung zum Global VP for Biometrics and Data Management von Novotech mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in Biostatistik, Datenmanagement und strategischer Führung mit. „Er wird ein Team von mehr als 350 Datenmanagern leiten, die die Sponsoren bei der Planung von Studien und der statistischen Strategie unterstützen“, bemerkte Dr. Moller.

Zuletzt war Dr. Ng als VP of Biometrics bei WuXi Clinical, einer Tochtergesellschaft von WuXi AppTec, tätig. Zuvor war er in leitenden Positionen bei PPD, einem Geschäftsbereich von Thermo Fisher Scientific, tätig. „Seine umfangreiche Erfolgsbilanz wird unsere biostatistischen Dienstleistungen weiter ausbauen, von First-in-Human- bis zu Phase-IV-Studien in einem breiten Spektrum von Therapiegebieten“, so Dr. Moller.

„Die Landschaft der klinischen Studien wird immer komplizierter, was Biotech-Unternehmen dazu veranlasst, nach skalierbareren Lösungen zu suchen, insbesondere im Bereich der Datenqualität und der Biometrie. Ich freue mich sehr, dass ich diese wichtige Aufgabe zu einem so spannenden Zeitpunkt im Rahmen des globalen Wachstumsprogramms von Novotech übernehmen kann. Das Biometrie-Team ist außergewöhnlich, und ich freue mich darauf, unsere Präsenz und unsere Fähigkeiten auszubauen, um unsere Biotech-Kunden noch besser zu unterstützen“, führte Dr. Ng aus.

Novotech beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter, die in 25 Regionen mit 34 Niederlassungen tätig sind, darunter China, Südkorea, Australien, Neuseeland, die USA und Europa.

Das CRO bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf in Bezug auf die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Novotech wurde für seine branchenführenden Beiträge mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen geehrt, darunter dem CRO Leadership Award 2023 und der Auszeichnung Best Cell & Gene Therapy CRO in den Jahren 2022 und 2023. Außerdem wurde das Unternehmen 2023 mit dem Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award ausgezeichnet. Das Engagement des Unternehmens für Zusammenarbeit zeigt sich in den 50 Leading Site Partnership-Vereinbarungen, die es in den letzten drei Jahren unterzeichnet hat.

Über Novotech Novotech-CRO.com

Novotech wurde 1997 gegründet und ist international als führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten anerkannt.

Das Unternehmen hat sich als klinisches CRO etabliert und verfügt über Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdienste für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen im Bereich Regulierung. Es verfügt über Erfahrung durch über 5.000 klinische Projekte, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter in 34 Niederlassungen.

Novotech hat sich als Partner und Verbündeter für kleine und mittlere Biotech-, Biopharma- und Pharmasponsoren positioniert, die klinische Studien im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in Europa durchführen möchten.