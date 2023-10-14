MoneyHero Group 与 Bridgetown Holdings Limited 成功完成企业合并

约 1 亿美元的收益将用于加速 MoneyHero Group 在大东南亚地区的有机增长，并追求潜在的并购机会，以进一步加强 MoneyHero Group 在大东南亚这一具有吸引力的增长地区的市场领先地位，该地区正经历着对金融产品分销的数字渠道加速转变

交易将 MoneyHero Group 的企业价值估值为 2 亿美元，以及交易前的股权价值估值为约为 1.98 亿美元；交易后的企业价值估值为约 3.1 亿美元，股权价值估值为约 2.83 亿美元

新加坡和香港, Oct. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CompareAsia Group Capital Limited（“MoneyHero”或“公司”），一家在大东南亚地区占主导地位的金融产品平台，已于 2023 年 10 月 12 日（美国东部时间）完成其此前宣布的与 Bridgetown Holdings Limited（NASDAQ：BTWN）（“Bridgetown”）的企业合并。Bridgetown 是由 Pacific Century Group（“Pacific Century”）和 Thiel Capital LLC（“Thiel Capital”）共同形成的一家特殊目的收购公司。该企业合并在 2023 年 10 月 10 日举行的 Bridgetown 股东特别大会上得到了 Bridgetown 股东的批准。

预计 MoneyHero Limited（“PubCo”）的普通股和公众认股权证将于 2023 年 10 月 13 日在纳斯达克股票市场（“Nasdaq”）上市，股票代号分别为“MNY”和“MNYWW”。

交易详情

企业合并的完成使 MoneyHero 的企业估值达到约 3.1 亿美元，并在扣除交易净收益后，股权价值约为 2.83 亿美元。

MoneyHero 通过 Bridgetown 信托账户中的现金贡献，收到了约 1 亿美元的总收益，这已经考虑到了 Bridgetown 社会公众股约 36% 的赎回的数字。

“我们为在我们的旅程中达到这一重要里程碑而感到自豪，”MoneyHero 的首席执行官 Prashant Aggarwal 评论道。“我们与 Bridgetown 的合并不仅为我们的战略愿景提供了资本，而且还加强了我们坚定的承诺，简化我们在新加坡、香港、菲律宾、马来西亚和台湾的数百万用户的金融决策。这个合作伙伴关系将通过继续投资于我们的顶级金融产品平台，进一步巩固我们在大东南亚地区高增长区域的市场领导地位，该平台充当消费者和金融机构之间的关键桥梁。”

MoneyHero 将在 10 月 13 日（星期五）通过敲响纳斯达克开市钟来庆祝这一里程碑事件。

Bridgetown 的主席 Matt Danzeisen 说：“MoneyHero 正在赋能大东南亚地区的金融服务提供商，改变他们与消费者的连接方式——我们很荣幸，能在它成为该地区零售金融产品家喻户晓的在线平台的旅程中参与进来。”“我们相信 MoneyHero 是这个充满活力和增长的市场中的强大领导者，我们很高兴支持 Prashant 及其才华横溢的团队，为我们的股东、员工和合作伙伴创造持久价值。”

顾问

Kirkland & Ellis 作为 MoneyHero Group 的法律顾问。

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 作为 Bridgetown 的法律顾问。

关于 MoneyHero Group

MoneyHero Group，之前以 Hyphen Group 或 CompareAsia Group 为人知晓，是大东南亚地区在线个人金融集聚和比较行业的市场领导者。公司在新加坡、香港、台湾、菲律宾和马来西亚运营，拥有各自的本地市场品牌，目前拥有 270 个商业合作伙伴，并在 2023 年上半年平均每月独立用户数为 910 万。

如需了解更多信息， 包括投资者演示文稿 ，请访问 https://www.moneyherogroup.com/ 。

关于 Bridgetown Holdings

Bridgetown Holdings Limited 是一家空白支票公司，成立的目的是为了实现与一个或多个公司的合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的企业合并，专注于东南亚的技术、金融服务或媒体领域。该公司是 Pacific Century Group 和 Thiel Capital 的合作创建，由首席执行官兼首席财务官 Daniel Wong 和主席 Matt Danzeisen 领导。

如需了解更多信息，请访问 https://www.bridgetownholdings.net/

联系信息

MoneyHero Group 联系人：

Kate Lee ir@moneyherogroup.com

Ruby Chou press@moneyherogroup.com

Bridgetown Holdings 联系人：

Karin Wong

+852 9755 6265

Karin.Wong@pcg-group.com

重要法律信息

前瞻性陈述

本通讯包含关于拟议企业合并的“前瞻性陈述”，这符合美国联邦证券法的涵义。本通讯中包含的所有除历史事实陈述之外的声明，包括但不限于关于 PubCo 证券上市、PubCo 运营市场的增长潜力和拟议企业合并实施的潜在好处的陈述，均属前瞻性陈述。这些前瞻性声明中的一些可以通过使用前瞻性词汇来识别，包括“展望”、“相信”、“期望”、“潜力”、“继续”、“可以”、“将”、“应”、“可以”、“寻求”、“预测”、“意图”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预见”或这些词的否定形式或其他可用作比较的词。所有前瞻性陈述均基于估算和预测，并反映了 Bridgetown 和该公司的观点、假设、预期和意见，这些均可能因各种因素（包括但不限于总体经济条件的变化）而发生变化。本通讯中是否标识出的任何此类估算、假设、预期、预测、观点或意见，均应被视为指示性、初步和供说明之用的，并不应依赖它们作为未来结果的必然指示。

本通讯所包含的前瞻性陈述以及财务预测和展望受到多种因素、风险和不确定性的影响。可能导致实际结果与前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在显著差异的潜在风险和不确定性包括，但不限于：商业、市场、财务、政治和法律环境的变化；由于企业合并的宣布和完成而打乱 Bridgetown 或改公司当前的计划和运营的风险；企业合并后 PubCo 无法在纳斯达克上维持其证券上市的能力；未能实现企业合并的预期利益；关于公司的预测财务信息不确定性的风险；Bridgetown 股东提出的赎回要求的数量和 Bridgetown 信托账户中可用资金的数量；公司以具有成本效益的方式吸引新客户并保留现有客户的能力；公司及其子公司（“集团”）运营的行业中的竞争压力和任何干扰；即使拥有亏损历史，集团实现盈利的能力；集团实施其增长策略和管理其增长的能力；集团满足消费者期望的能力；集团提供的新产品或服务的成功；集团吸引流量至其网站的能力；集团的内部控制；外汇汇率的波动；集团筹集资本的能力；集团的媒体报道；集团获取充足保险承保范围的能力；集团运营所在国家的监管环境（如反垄断法律、外国所有权限制和税收制度）和总体经济环境的变化；集团吸引和保留管理层及熟练员工的能力；COVID-19 大流行或任何其他大流行对集团业务的影响；集团的战略投资和收购的成功，集团与其现有客户、供应商和服务提供商关系的变化；集团信息技术系统和网络的中断；集团发展和保护其品牌以及集团声誉的能力；集团保护其知识产权的能力；监管和其他意外事件的变化；集团实现其公司结构和公司间安排的税收效率的能力；集团可能参与的潜在和未来诉讼；以及在企业合并完成期间或与之相关，集团可能招致或需要的未预见的损失、资产减记或勾销、重组和减值或其他费用、税收或其他负债，以及集团所在行业的技术进步。以上列举的因素并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素和 PubCo 的 F-4 表格（“注册声明”）的“风险因素”部分、下文讨论的委托声明/招股说明书、Bridgetown 的定期报告以及 PubCo 或 Bridgetown 不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中描述的其他重要风险和不确定性。这些文件识别并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述所包含的内容存在显著差异的其他重要风险和不确定性。此外，可能还存在 Bridgetown 和该公司当前不知道的其他风险，或 Bridgetown 和该公司目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述所包含的内容存在差异。前瞻性陈述反映了 Bridgetown 和该公司对未来事件的预期、计划、预测或展望。如果任何风险实现或 Bridgetown 或该公司的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在显著差异。

前瞻性陈述只代表其做出的日期的状态。Bridgetown 和该公司预计，后续事件和发展可能会导致他们的评估发生变化。然而，尽管 PubCo、Bridgetown 和该公司可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，PubCo、Bridgetown 和该公司特此声明，除非法律要求，否则他们没有义务这样做。本文件中包含的任何陈述均不构成该公司、Bridgetown 或任何其他人对该等陈述所描述的事件或情况具有实质性的承认。这些前瞻性陈述不应被视为是在本文件之日之后的任何日期的 Bridgetown 或该公司的评估。因此，不应过分依赖这些前瞻性陈述。此外，本文中包含的对公司和 Bridgetown 的分析不是，也不拟作为，对公司、Bridgetown 或任何其他实体的证券、资产或业务的估价。