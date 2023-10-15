MHTC 与癌症护理专家联手出席 #Thrive365 主题活动，聚焦乳腺癌关爱月

吉隆坡，马来西亚, Oct. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 值此乳腺癌关爱月，Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) 与 Subang Jaya Medical Centre 共同在吉隆坡的 MHTC 总部举办了一场引人深思的专题讨论，题为“我的家族有乳腺癌病史，我应该担心吗？我应该进行哪些筛查？”该活动旨在提高人们对早期发现的重要性的认识，并提供关于乳腺癌预防和筛查方法的宝贵见解。



该小组邀请了乳腺外科（肿瘤整形）顾问医生 Teh Mei Sze 和认证遗传咨询师 Yoon Sook Yee 女士加入。他们都分享了关于乳腺癌预防、遗传因素以及最新筛查技术方面的专业知识。

该小组讨论与今年的乳腺癌关爱月主题一致，即 Thrive365。这个主题强调了在乳腺癌预防中保持整体健康的重要性，并建议个人在全年内优先关注自身整体健康。

乳腺癌影响两性，提高男性对这种疾病的认识同样至关重要。根据最近的统计数据，马来西亚的乳腺癌病例一直在上升，每年报告约 5,000 例新病例。有些病例受遗传影响，仅占 5-10%，但大多数乳腺癌是由环境和生活方式等因素引起。早期发现在提高生存率方面发挥着至关重要的作用，建议 40 岁以上的个体进行定期筛查。

MHTC 代理首席执行官 Farizal B. Jaafar 对此次活动表示了热情，他说：“这个活动证明了我们在与乳腺癌斗争中的承诺。”我们非常高兴与我们的 Flagship Medical Tourism Hospital 计划优胜者之一 Subang Jaya Medical Centre 合作，共同组织今天的活动。我们希望，通过这些平台，可以加深对乳腺癌的认识并时刻保持更加“警惕”，这是一种在很大程度上可以在早期阶段检测到的疾病，对于被诊断出患有此病的人来说，结果会更好。”

MHTC 始终致力于提高人们对乳腺癌的认识并挽救生命。通过讨论等举措，MHTC 以期为个人提供防治知识并鼓励他们采取积极措施预防乳腺癌和早期发现。

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关于 MALAYSIA HEALTHCARE TRAVEL COUNCIL

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) 是马来西亚卫生部下属的政府机构，负责策划国家的医疗旅游业，使其成为关键的出口服务产业。MHTC 成立于 2009 年，致力于整合行业参与者和服务提供商，以“Malaysia Healthcare”品牌推动和发展马来西亚的医疗旅游产业，以期将马来西亚打造成全球领先的医疗旅游目的地。MHTC 与马来西亚 90 多家私营医疗机构紧密合作，这些医疗机构均为 MHTC 的注册会员。