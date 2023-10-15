MHTC 與癌症護理專家聯手出席 #Thrive365 主題活動，聚焦乳癌關愛月

吉隆坡，馬來西亞, Oct. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 值此乳癌關愛月，Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) 與 Subang Jaya Medical Centre 共同在吉隆坡的 MHTC 總部舉辦了一場引人深思的專題討論，題為「我的家族有乳癌病史，我應該擔心嗎？我應該進行哪些篩查？」該活動旨在提高人們對早期發現的重要性的認識，並提供關於乳癌預防和篩查方法的寶貴見解。



該小組邀請了乳腺外科（腫瘤整形）顧問醫生 Teh Mei Sze 和認證遺傳諮詢師 Yoon Sook Yee 女士加入。他們都分享了關於乳癌預防、遺傳因素以及最新篩查技術方面的專業知識。

該小組討論與今年的乳癌關愛月主題一致，即 Thrive365。這個主題強調了在乳癌預防中保持整體健康的重要性，並建議個人在全年內優先關注自身整體健康。

乳癌影響兩性，提高男性對這種疾病的認識同樣至關重要。根據最近的統計數據，馬來西亞的乳癌病例一直在上升，每年報告約 5,000 例新病例。有些病例受遺傳影響，僅占 5-10%，但大多數乳癌是由環境和生活方式等因素引起。早期發現在提高生存率方面發揮着至關重要的作用，建議 40 歲以上的個體進行定期篩查。

MHTC 代理行政總裁 Farizal B. Jaafar 對此次活動表示熱情，他說：「這個活動證明了我們在與乳癌鬥爭中的承諾。」我們非常高興與我們的 Flagship Medical Tourism Hospital 計劃優勝者之一 Subang Jaya Medical Centre 合作，共同組織今天的活動。我們希望，透過這些平台，可以加深對乳癌的認識並時刻保持更加「警惕」，這是一種在很大程度上可以在早期階段檢測到的疾病，對於被診斷出患有此病的人來說，結果會更好。」

MHTC 始終致力於提高人們對乳癌的認識並挽救生命。透過討論等舉措，MHTC 以期為個人提供防治知識並鼓勵他們採取積極措施預防乳癌和早期發現。

要了解更多關於乳癌的資訊以及更多關於 Malaysia Healthcare 及其服務的資訊，請瀏覽 https://malaysiahealthcare.org/ 或瀏覽我們的社交媒體頁面： www.facebook.com/MHTCMalaysia 或在 LinkedIn (Malaysia Healthcare Travel Council) 查看。

媒體諮詢：

Tutie Ismail

副總裁

傳訊部

Malaysia Healthcare Travel Council

tutie@mhtc.org.my Chandrika Bhaskaran

高級經理

公共關係與內容傳播部

Malaysia Healthcare Travel Council

chandrika.b@mhtc.org.my

關於 MALAYSIA HEALTHCARE TRAVEL COUNCIL

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) 是馬來西亞衛生部下屬的政府機構，負責策劃國家的醫療旅遊業，使其成為關鍵的出口服務產業。MHTC 成立於 2009 年，致力於整合行業參與者和服務提供商，以「Malaysia Healthcare」品牌推動和發展馬來西亞的醫療旅遊產業，以期將馬來西亞打造成全球領先的醫療旅遊目的地。MHTC 與馬來西亞 90 多家私營醫療機構緊密合作，這些醫療機構均為 MHTC 的註冊會員。