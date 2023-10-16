源讯云计算，首张在华外资云计算业务牌照获得者，再度续期牌照至2028年

中国武汉 – [10月16日] 2023 – Atos源讯已完成其在中国的多个增值电信业务服务许可证（Value-added Telecommunications Services Licenses，以下简称”VATS”）有效期延长事宜，将继续为中国市场客户提供领先的数字化服务和数据中心服务。源讯云计算自2019年起获得中国官方许可，成为首家在中国多个重点城市（含北京、上海和武汉）经营云计算业务的授权外资企业。

中华人民共和国工业和信息化部同意延长源讯云计算有限公司的多个增值电信业务服务许可证（VATS）有效期5年，至2028年。增值电信业务服务许可证（VATS）规定，源讯云计算有资格为中国客户提供互联网数据中心服务（覆盖多个区域，简称“IDC”）和在线数据处理和交易处理服务：



源讯中国云计算董事总经理贠瑞峰表示：“此次延长增值电信业务服务许可证有效期，对于我们在中国的云服务业务意义非凡。这意味着Atos源讯可以继续提供卓越的、安全且合规的数字服务，持续支持客户业务的可持续增长。”

源讯亚太区CEO, Daniele Principato表示：“我们非常自豪能够为在中国的本地客户和跨国客户提供符合监管要求的数据中心服务、在线数据处理和云服务。同时也很自豪能够用这项差异化的能力赋能并支持本地和全球的合作伙伴。 本次5年的服务许可期延长表明了源讯和中国监管机构的良好合作关系，也践行了我们对中国市场的承诺。”

增值电信业务服务许可证使Atos源讯在中国能够提供：

互联网数据中心业务（涵盖多个地区）

提供IDC服务，即利用相应机房为客户的服务器等网络设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务；

提供互联网资源协作服务，即指利用架设在数据中心之上的设备和资源，通过网络以随时获取、按需使用、随时扩展、协作共享等方式，为用户提供数据存储、互联网应用开发环境、互联网应用部署和运行管理等服务

在线数据处理与交易处理业务

源讯有资格利用各种与网络相连的数据与交易/事务处理应用平台，通过网络为客户提供在线数据处理和交易/事务处理的业务（包括交易处理业务、电子数据交换业务和网络/电子设备数据处理业务）。

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关于源讯

源讯是全球数字化转型领域的倡导者。 集团拥有107,000名员工，年收入超过110亿欧元。在网络安全、云计算和高性能计算方面，为69个国家的不同行业提供定制化端到端解决方案。作为脱碳服务和产品的先驱，源讯致力于为客户提供安全和数字化净零服务。源讯是SE（Societas Europaea）公司，并在巴黎泛欧交易所上市。

源讯的愿景是帮助设计数字空间的未来。利用我们的专业知识和服务以多元文化的方式发展知识、教育和研究，并为科学和技术的卓越发展作出贡献。在全球范围内，源讯使客户、员工以及其他社会成员在更安全可靠的信息空间中实现可持续地生活、工作和发展。

关于 Tech Foundations

Tech Foundations 是源讯集团在托管服务领域的领先业务线，专注于混合云基础设施、员工数字化体验和技术服务，提供脱碳、自动化和支持人工智能的解决方案。其 52，000 名员工致力于推动全球企业、机构和社区的关键任务发展。Tech Foundations在全球69个国家/地区开展业务，年收入为60亿欧元。

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