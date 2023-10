Amortisseurs adaptatifs Monroe Intelligent Suspension de Tenneco sélectionnés pour un véhicule haut de gamme

NORTHVILLE, Michigan, 16 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le modèle hybride rechargeable Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE de 2023 sera équipé d’amortisseurs électroniques CVSA2 Monroe Intelligent Suspension de Tenneco. La technologie CVSA2 s'adapte en permanence aux conditions d’amortissement selon l’angle du volant, la vitesse du véhicule, l'accélération, du déplacement et d'autres points de données. La même technologie Monroe Intelligent Suspension est disponible sur d'autres modèles Mercedes-AMG SL et le SUV classe G.



Le Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE est équipé de quatre amortisseurs adaptatifs CVSA2, chacun muni de deux vannes électrohydrauliques externes qui contrôlent indépendamment le rebond et la compression en fonction des entrées du logiciel de contrôle du système. La large plage de réglage des amortisseurs adaptatifs CVSA2 convient tout particulièrement aux voitures hybrides rechargeables relativement lourdes. Cette technologie s’intègre également dans le système AMG DYNAMIC SELECT du S E Performance, qui offre au conducteur le choix entre huit modes : Electric, Comfort, Sport, Sport+, Race, Battery Hold et Slippery.

« La technologie CVSA2 Monroe Intelligent Suspension permet aux conducteurs d’exploiter au mieux les capacités d’un groupe motopropulseur de classe mondiale, tout en bénéficiant du contrôle, de la confiance et du confort d’une conduite véritablement supérieure », a déclaré Romain Nollet, vice-président et directeur général de la division Monroe Ride Solutions de Tenneco. « Nous sommes très fiers de dessiner l’avenir de la technologie de suspension en partenariat avec chacun de nos quatre clients équipementiers »

Le nouveau Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE est équipé d’un moteur 2,0 litres à quatre cylindres en ligne, couplé avec un turbocompresseur à bobine électrique inspiré de la Formule 1 et à un moteur électrique monté à l’arrière. L’ensemble produit jusqu’à 671 CV, un couple de 752 livres-pieds, une accélération de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, et une vitesse maximale de 280 km/h.

Les systèmes CVSA2 du Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE ont été mis au point sur les sites Monroe Ride Solutions de Tenneco de Gliwice en Pologne et de Saint-Trond en Belgique. Les amortisseurs adaptatifs du système seront fabriqués sur le site de Gliwice.

Pour en savoir plus sur la technologie CVSA2 et les autres technologies Monroe Intelligent Suspension, visitez le site www.monroeintelligentsuspension.com/

À propos de Monroe® Intelligent Suspension

Le portefeuille Monroe Intelligent Suspension comprend la suspension semi-active CVSAe avec 1 vanne électromagnétique externe contrôlant l'amortissement, ainsi que la technologie CVSA2 avec 2 vannes électromagnétiques pour un amortissement indépendant des mouvements de rebond et de compression. Il comprend également les systèmes Kinetic® H2 de contrôle du roulis et Kinetic® X2 de contrôle du roulis et du tangage, tous deux en combinaison avec CVSA2.

Pour en savoir plus, visitez le site www.monroeintelligentsuspension.com.

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des premiers concepteurs, fabricants et distributeurs de produits automobiles pour les clients première et seconde montes. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les équipements tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de seconde monte.

Pour en savoir plus, visitez le site www.tenneco.com.

