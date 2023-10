Le rapport Small Business Pulse de Visa révèle que le financement est le principal obstacle auquel sont confrontées les femmes chefs d'entreprise

TORONTO, 16 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Visa rend public son plus récent rapport sur les petites entreprises, Small Business Pulse, qui explore les sentiments, les préoccupations, les priorités, les stratégies et les activités commerciales des petites et moyennes entreprises (PME) au Canada. Selon ce rapport, près de la moitié des PME canadiennes (47 %) affirment qu'elles ne disposent pas de tous les fonds nécessaires pour mener à bien leurs projets et que 54 % d'entre elles sont à la recherche de nouvelles sources de financement1. Ce problème est particulièrement prononcé parmi les entreprises appartenant à des femmes, qui font état d'obstacles plus importants dans l'accès au financement, tant auprès des sources traditionnelles (28 %) que non traditionnelles (24 %)2.



« Les petites entreprises sont le fondement de l'économie canadienne et jouent un rôle essentiel dans la prospérité des communautés locales, déclare la directrice des produits pour les petites entreprises de Visa Canada, Sarah Steele. Le fait de donner aux femmes entrepreneures les moyens d'agir est un impératif économique qui sous-tend notre action en faveur des femmes d'affaires qui bâtissent, soutiennent et font progresser leurs entreprises ».

Malgré les conditions économiques difficiles, la hausse des prix et l'augmentation des taux d'intérêt, les PME canadiennes gardent un regard optimiste sur l'avenir. En effet, 67 % d'entre elles prévoient une croissance de leur chiffre d'affaires en 2023, en hausse de 58 % par rapport au mois de janvier3. Les PME de plus grande taille et celles qui disposent de modèles d'entreprise souples, notamment celles qui vendent à la fois des produits et des services, font affaire tant avec des entreprises que des consommateurs ou, encore, commercent en ligne et en personne, sont les plus susceptibles de prévoir une croissance.4.

Comment Visa soutient les petites entreprises

Conseil canadien pour l'entreprise autochtone

Selon le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, les entrepreneures autochtones constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide parmi les entreprises autochtones. Pour répondre concrètement aux défis auxquels est confronté ce segment en pleine croissance, Visa Canada a octroyé 25 000 $US au fonds pour l'entrepreneuriat des femmes autochtones du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone afin d'apporter un concours direct aux entreprises détenues par des femmes autochtones.

Le programme de soutien aux petites entreprises Visa

Le programme de soutien de Visa, qui vise à aider les femmes entrepreneures au Canada par l'octroi de fonds et du mentorat, vient d'achever son cinquième cycle. À ce jour, dans le cadre de ce programme, 50 subventions ont été accordées à des petites entreprises détenues par des femmes, pour un montant total de 500 000 $ CA, ce qui leur a permis de se faire connaître dans les médias nationaux et d'accéder à un programme de mentorat intensif en collaboration avec l'Université de York.

Centre pour les petites entreprises Visa

Fidèle à son attachement de longue date aux PME canadiennes, Visa offre plusieurs outils et ressources, comme le Centre pour les petites entreprises Visa Canada, qui regroupe des ressources et des solutions visant à aider les petites entreprises à gagner en efficacité, à lutter contre la fraude et à stimuler les ventes par le développement du commerce électronique, des paiements numériques, du marketing et d'autres moyens.

Visa SavingsEdge

Le programme Visa SavingsEdge offre aux titulaires de cartes Visa Affaires qualifiés et admissibles des remises automatiques sur les achats remplissant les conditions requises auprès des commerçants participants. Les titulaires de la carte canadienne pour petites entreprises peuvent également profiter de plus de 35 offres d'économies instantanées dans de nombreuses catégories, sans qu'aucune inscription ne soit nécessaire. Des services professionnels au marketing, les économies instantanées englobent des offres d'Amazon Business, d'Indeed, des Pages jaunes, et plus encore.

Consultez Visa SavingsEdge pour en savoir plus sur les offres d'économies instantanées.

Pour lire le rapport Small Business Pulse au complet, veuillez cliquer sur LIEN.

Le rapport Small Business Pulse de Visa est une étude trimestrielle menée par le groupe Maru en partenariat avec Visa. Les données qu'il contient proviennent de 780 chefs de petites entreprises canadiennes qui ont été sondés en juin et juillet 2023. On entend par « petites entreprises » celles qui comptent moins de 100 employés et un chiffre d'affaires de moins de 25 millions de dollars. Les « chefs d'entreprise » sont définis comme des décideurs de premier plan dans l'entreprise, dont huit sur dix sont le principal propriétaire de l'entreprise. Les réponses proviennent de tout le Canada et représentent une variété de tranches de revenus, d'emplois, d'industries, etc.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial dans le domaine des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde grâce à un réseau de paiements à la fois innovant, pratique, fiable et sécurisé, permettant aux particuliers, aux entreprises et aux économies de connaître le succès. Nous pensons que les économies doivent être accessibles à tous, nous considérons leur accès comme fondamental pour l'avenir de la circulation de l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

