Aramis Group - Evolution de l'équipe de direction d'Aramis Group

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 16 octobre 2023

Évolution de l’équipe de direction d’Aramis Group

Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers, présent dans six pays, annonce la promotion de Fabien Geerolf et Ivan Velasco aux postes de Directeur Financier du Groupe (CFO) et Directeur Technologique du Groupe (CTO), respectivement.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs1 d’Aramis Group, ont déclaré : "Notre décision de promouvoir Fabien et Ivan à ces postes clés est basée sur leur impressionnant parcours au sein d'Aramisauto (France) et Clicars (Espagne), deux filiales d’Aramis Group. Au plus proche des opérations, proactifs et maîtrisant en profondeur la culture d’Aramis Group, ils sont tous deux des collaborateurs hautement talentueux qui ont grandement contribué au développement du Groupe depuis leur arrivée. Leur promotion s'inscrit parfaitement dans la lignée de nos valeurs et de nos principes de leadership, qui favorisent le développement quotidien de nos équipes et la promotion interne."

Fabien Geerolf a rejoint Aramisauto, filiale française du Groupe, en tant que CFO il y a un peu plus de deux ans, alors que celle-ci allait rapidement se confronter à un environnement de marché sans précédent (chute brutale du marché des voitures pré-enregistrées et inflation massive sur le marché de l'occasion). Grâce à son expertise et à ses compétences de leadership, et en collaboration avec Romain Boscher, CEO d'Aramisauto, ainsi que le reste de l'équipe de direction française, Fabien a su remettre Aramisauto sur le droit chemin, tout en gardant à l'esprit l'objectif principal d’Aramis Group : ravir au quotidien ses clients avec une offre inégalée de voitures et de services associés. Fabien, 37 ans, est diplômé de HEC. Avant de rejoindre Aramisauto, il a occupé des postes de CFO pendant 5 ans, dont deux ans en tant que CFO pour la division allemande de Safran - Aircraft Interior. Sa connaissance approfondie des défis commerciaux d’Aramis Group, combinée à sa bonne compréhension de la culture d’entreprise et à sa solide expérience dans des postes de direction financière, sera un atout majeur pour soutenir la stratégie de croissance rentable du Groupe.

Ivan Velasco travaille chez Clicars, filiale espagnole du Groupe, en tant que CTO, depuis la création de cette entreprise il y a 7 ans. Ivan a dirigé le développement des outils technologiques de Clicars et joué un rôle essentiel dans la construction de sa position de leader dans le pays, garantissant notamment l'infrastructure technologique nécessaire pour soutenir la forte croissance de la société. Année après année, Ivan a su démontrer sa compétence à mener d'importants projets de transformation de manière efficace et au service des équipes. Il a également su prouver sa capacité à intégrer des stratégies technologiques avec des objectifs business, sans jamais perdre de vue l'accent fort mis au quotidien par Aramis Group sur la satisfaction de ses clients. Dans son nouveau rôle de CTO du Groupe, sa mission principale sera d'accélérer la convergence des plateformes informatiques d’Aramis Group à travers ses six filiales. Il pilotera notamment le développement d'outils centraux, qui seront ensuite adaptés aux besoins spécifiques des équipes locales. En élaborant des solutions sophistiquées et efficaces améliorant l'expérience quotidienne des clients et des équipes d’Aramis Group, il aidera le Groupe à innover encore davantage, à alimenter sa croissance rentable et à consolider son leadership dans la digitalisation de l’industrie automobile. Ivan, 38 ans, est reconnu comme un expert en technologie en Espagne depuis près de 15 ans, où, au-delà de ses réalisations chez Clicars, il s'est notamment distingué en tant que conseiller en innovation numérique et progrès technologique pour diverses start-ups espagnoles, dont certaines ont ainsi sécurisé des sommes conséquentes de financements.

***

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe à forte croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie digitale et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires proche de 2 milliards d’euros par an, Aramis Group vend plus de 90 000 véhicules à des particuliers et accueille près de 80 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales chaque année. Le Groupe emploie près de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Contact Investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs,

financement et trésorerie

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Contacts presse

Brunswick

Hugues Boëton

Tristan Roquet Montegon

aramisgroup@brunswickgroup.com

+33 (0)6 79 99 27 15

1 Guillaume Paoli is Chairman and Chief Executive Officer of the Company, and Nicolas Chartier is Deputy Chief Executive Officer, based on a two-year rotation

Pièce jointe