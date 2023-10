Paris, le 16 octobre 2023, 18h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Rachat d’actions propres

Eramet annonce le rachat de 11 000 titres ayant pour objectif l'attribution gratuite d'actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce (couverture d’attribution gratuite d’actions aux salariés et au mandataire social).

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant de

l’émetteur Jour de la transaction Code

identifiant de

l’instrument

financier Volume

Total

journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen

journalier

d’acquisition des actions* Marché (MIC Code) ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 09/10/2023 FR0000131757 281 65,53 CEUX ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 09/10/2023 FR0000131757 1 719 65,43 XPAR ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 10/10/2023 FR0000131757 67 68,61 CEUX ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 10/10/2023 FR0000131757 1 933 67,15 XPAR ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 11/10/2023 FR0000131757 67 67,10 CEUX ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 11/10/2023 FR0000131757 1 67,10 TQEX ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 11/10/2023 FR0000131757 1 932 68,67 XPAR ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 12/10/2023 FR0000131757 41 66,61 AQEU ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 12/10/2023 FR0000131757 60 67,70 CEUX ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 12/10/2023 FR0000131757 15 66,15 TQEX ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 12/10/2023 FR0000131757 1 884 67,35 XPAR ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 13/10/2023 FR0000131757 83 66,35 CEUX ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 13/10/2023 FR0000131757 30 65,56 TQEX ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 13/10/2023 FR0000131757 2 887 66,16 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 11 000 66,88

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d’actions propres (semaine du 9 octobre 2023) sont disponibles sur le site Eramet : https://www.eramet.com/fr/investisseurs/publications-et-communiques-de-presse



Calendrier

26.10.2023 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2023

13.11.2023 : Premier Capital Markets Day d’Eramet – « A New ERA »

