Crurated 宣布向全球私人买家和餐厅独家供应 Domaine Robert Groffier 珍藏系列葡萄酒

伦敦, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crurated，一家总部位于伦敦的会员制葡萄酒社区，其主要目的是为了打通品酒大师与世界一流的生产商之间的联系，今日宣布来自 Domaine Robert Groffier 的珍藏系列葡萄酒现已开售。该系列仅出售给 Crurated 社区的会员，并在全球范围内向私人买家和餐厅提供。Groffier 家族是 Côte de Nuits 产区最优秀的葡萄酒酿造师之一。这个葡萄园最初是由 Robert Groffier 的父亲 Jules 在 1950 年代创立的，如今由 Robert 的孙子 Nicolas Groffier 和他的妻子 Céline 经营。有关会员资格和购买机会的更多信息，请访问 www.crurated.com。



Groffier 和 Crurated 也将合作分销独有的 Groffier 系列，包括 Magnums 瓶装酒及更多产品。NFT 技术来自 Crurated，而金色胶囊瓶塞来自 Domaine Groffier，这些都是 Domaine 系列葡萄酒最有力的真品保证。

Crurated 上的珍藏系列包括以下产品：

Les Amoureuses 特级园垂直精选葡萄酒 (2016-2021)，该产区被评为 Côte de Nuits 最优质的风土之一



从 2009 年法国一些最优质风土的水平精选葡萄酒



来自 Groffier 私人酒窖的 Magnums 大瓶装葡萄酒，这些葡萄酒代表了自 1970 年以来的每个年代



一款极好的 Chambertin Clos Magnum 1997-2008 垂直精选葡萄酒



珍藏葡萄酒瓶上的金色胶囊代表着出处。

葡萄酒将于 2023 年 10 月 16 日开售，这些千载难逢的葡萄酒将通过私人销售提供给 Crurated 会员。

“通过使用 NFT 和区块链技术提供我们的珍藏葡萄酒，这是一种独特且非常新颖的方法，可以确保其出处，保证了葡萄酒是直接从装瓶后，然后一直存放在酒窖，最后拿出来出售，”Nicolas 说道。“我们一直努力寻找最佳且最直接的方式将我们的葡萄酒送到消费者和餐厅老板手中，与 Crurated 的合作实现了这一承诺。”

“Nicolas 非常重视质量，并在关注创新的同时，将其提升到了前所未有的水平，同时也忠实地延续了世代相传的传统，”Crurated 的首席执行官兼创始人 Alfonso de Gaetano 说道。“我们将继续与生产商建立独家合作伙伴关系，进一步提升我们为会员提供的福利。”我们很荣幸有机会提供这个系列，并与 Nicolas 及其团队合作。

每瓶酒都随附 NFT。NFT 将永远记录在区块链上，验证葡萄酒真伪，并提供其他重要的信息，包括所有权历史、年份、葡萄园位置、品种以及其他关键信息。只需轻按启用 NFC 或 RFID 手机，便可轻松访问 NFT。在葡萄酒转售且代币从一个客户转移到另一客户后，葡萄酒的历史记录也会通过新的区块链记录进行更新。

关于 Crurated

成立于 2021 年，Crurated 是第一个基于区块链的在线葡萄酒社区，通过 NFT 证明其出售的每一瓶葡萄酒的出处。团队热情高涨，为会员策划从生产地直接购买稀有葡萄酒的机会。包括 Charles Lachaux，Domaine Arnoux-Lachaux 和 Robert Groffier 在内的品牌已与 Crurated 签订了独家分销协议，未来还将有更多品牌加入。会员还可以在全球各地风景秀丽之处参加私人活动，与合作伙伴酿酒师以及著名厨师进行互动。在未来，Crurated 将把其产品范围扩展到其他奢侈品领域和元宇宙驱动的技术。更多相关信息，请访问 www.crurated.com。

公关联系人

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