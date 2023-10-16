Crurated 宣布向全球私人買家和餐廳獨家供應 Domaine Robert Groffier 年份系列葡萄酒

倫敦, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 總部位於倫敦的會員制葡萄酒社群 Crurated 今日宣布來自 Domaine Robert Groffier 的年份系列葡萄酒現已開售。該社群的主要目的是為了打通品酒大師與世界一流的生產商之間的聯繫。該系列僅出售給 Crurated 社群會員，並在全球範圍內向私人買家和餐廳提供。Groffier 家族是 Côte de Nuits 產區最優秀的葡萄酒釀造師之一。最初由 Robert Groffier 的父親 Jules 於 1950 年代創立，如今 Domaine 由 Robert 的孫子 Nicolas Groffier 和他的妻子 Céline 經營。有關會員資格和購買機會的更多資訊，請瀏覽 www.crurated.com。



Groffier 和 Crurated 也將合作分銷獨有的 Groffier 系列，包括 Magnums 瓶裝酒及更多產品。NFT 技術來自 Crurated，而金色膠囊瓶塞來自 Domaine Groffier，這些都是 Domaine 系列葡萄酒最有力的真品保證。

Crurated 上的年份系列包括以下產品：

Les Amoureuses 特級園垂直精選葡萄酒 (2016-2021)，該產區被評為 Côte de Nuits 最優質的風土之一



從 2009 年法國一些最優質風土的水平精選葡萄酒



來自 Groffier 私人酒窖的 Magnums 大瓶裝葡萄酒，這些葡萄酒代表了自 1970 年以來的每個年代



一款極好的 Chambertin Clos Magnum 1997-2008 垂直精選葡萄酒



年份葡萄酒瓶上的金色膠囊代表着出處。

葡萄酒將於 2023 年 10 月 16 日開售，這些千載難逢的葡萄酒將透過私人銷售提供給 Crurated 會員。

「透過使用 NFT 和區塊鏈技術提供我們的年份葡萄酒，這是一種獨特且非常新穎的方法，可以確保其出處，保證了葡萄酒是直接從裝瓶後，然後一直存放在酒窖，最後拿出來出售，」Nicolas 說道。「我們一直努力尋找最佳且最直接的方式將我們的葡萄酒送到消費者和餐廳老闆手中，與 Crurated 的合作實現了這一承諾。」

「Nicolas 非常重視質量，並在關注創新的同時，將其提升到了前所未有的水平，同時也忠實地延續了世代相傳的傳統，」Crurated 的行政總裁兼創始人 Alfonso de Gaetano 說道。「我們將繼續與生產商建立獨家合作夥伴關係，進一步提升我們為會員提供的福利。」我們很榮幸有機會提供這個系列，並與 Nicolas 及其團隊合作。

每瓶酒都隨附 NFT。NFT 將永遠紀錄在區塊鏈上，驗證葡萄酒真偽，並提供其他重要的資訊，包括所有權歷史、年份、葡萄園位置、品種以及其他關鍵資訊。只需輕按啟用 NFC 或 RFID 手機，便可輕鬆瀏覽 NFT。在葡萄酒轉售且代幣從一個客戶轉移到另一客戶後，葡萄酒的歷史紀錄也會透過新的區塊鏈紀錄進行更新。

關於 Crurated

成立於 2021 年，Crurated 是第一個基於區塊鏈的在線葡萄酒社群，透過 NFT 證明其出售的每一瓶葡萄酒的出處。團隊熱情高漲，為會員策劃從生產地直接購買稀有葡萄酒的機會。包括 Charles Lachaux、Domaine Arnoux-Lachaux 和 Robert Groffier 在內的品牌已與 Crurated 簽訂了獨家分銷協議，未來還將有更多品牌加入。會員還可以在全球各地風景秀麗之地參加私人活動，與合作夥伴釀酒師以及著名廚師進行互動。在未來，Crurated 將把其產品範圍擴展到其他奢侈品領域和元宇宙驅動的技術。更多相關資訊，請瀏覽 www.crurated.com。

公關聯繫人

Michael Volpatt

Michael@larkinvolpatt.com

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