Bombardier célèbre la livraison de son 150e avion Global 7500, réaffirmant son rang de chef de file incontesté de l’aviation d’affaires

La livraison du 150 e avion Global 7500 très long-courrier marque une autre étape importante pour ce jet d’affaires de Bombardier qui établit les normes de l’industrie

Grâce à sa cabine inégalée et à sa douceur de vol emblématique, l’avion Global 7500 se distingue comme l’avion d’affaires le plus grand et celui offrant la plus grande autonomie en service

Les avions Global 7500 en service cumulent plus de 100 000 heures de vol, démontrant leur statut de jet d’affaires le plus fiable et celui permettant d’être le plus productif en vol

Les avions Global 7500 ont récemment accompli 20 vols établissant des records de vitesse



MONTRÉAL, 16 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a célébré aujourd’hui la récente livraison du 150e avion d’affaires Global 7500 construit, représentant le plus récent accomplissement réalisé dans le cadre de ce programme d’avions très long-courriers. Le 150e avion Global 7500 a été livré en septembre à un client souhaitant garder l’anonymat. Ce programme a transformé l’aviation d’affaires avec son design raffiné, ses performances inégalées et ses avancées technologiques remarquables.

Depuis sa mise en service en décembre 2018, l’avion d’affaires Global 7500 a prouvé qu’il était l’avion d’affaires le plus performant, affichant une ponctualité globale des vols de plus de 99,8 %. De plus, les avions Global 7500 ont récemment établi 20 records de vitesse sur un nombre d’itinéraires clés, mettant davantage en évidence ses attributs de performance impressionnants.* Ces réalisations s'ajoutent aux records de vitesse ou de distance déjà décernés à cet avion d'affaires qui établit les normes de l'industrie, y compris un vol de 8 225 milles marins réalisé en octobre 2019 de Sydney, en Australie, à Détroit, au Michigan, le plus long vol jamais enregistré dans l'histoire de l'aviation d'affaires.

« Notre équipe est vraiment fière et enthousiaste du succès du programme d’avions Global 7500, dont le 150e avion a été construit. L’avion Global 7500 est aujourd’hui le chef de file incontesté de l’aviation d’affaires, remportant des prix de premier ordre depuis sa mise en service réalisée sans heurts en 2018, a dit Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. L’avion Global 7500 est le plus grand jet d’affaires très long-courrier en service, et son succès continu témoigne des efforts déployés par nos équipes extrêmement talentueuses qui construisent ces avions extraordinaires. Leur dévouement et leur engagement inégalés envers l’excellence dans tout ce qu’elles font contribuent indéniablement à la poursuite de notre succès. »

Conçu en misant sur des technologies de pointe, l’avion Global 7500 est un chef-d’œuvre d’ingénierie qui offre aux passagers un confort et des performances sans pareils, leur permettant de vivre la meilleure des expériences en avion d’affaires. Son aile Smooth Flĕx de pointe réduit la traînée, la consommation de carburant et les émissions de l’avion, tout en assurant le vol le plus en douceur qui soit et d’excellentes performances sur courtes pistes et à grande vitesse.

L’impressionnant et spacieux intérieur de l’avion Global 7500 compte quatre véritables zones habitables, une cuisine pleine grandeur superbement équipée ainsi qu’une aire de repos réservée à l’équipage afin d’offrir le summum de l’expérience de vol. Les éléments novateurs de sa conception établissent la référence pour ce qui est de l’intérieurs de cabine le plus exceptionnel de l’aviation d’affaires, notamment le fauteuil Nuage breveté de Bombardier doté de la toute première position assise à zéro gravité de l’industrie et du révolutionnaire système de gestion de cabine nice** Touch connectant de manière transparente la cabine de l’avion Global 7500. De plus, le système d’éclairage Soleil de l’avion est la technologie d’éclairage de cabine la plus évoluée de l’industrie. Conçu et développé exclusivement pour l’avion Global 7500, ce système est la première technologie d’éclairage cabine axée sur les rythmes circadiens pleinement intégrée au système de gestion du vol, offrant une simulation de lumière du jour dynamique révolutionnaire qui aide à combattre les effets du décalage horaire. L’avion Global 7500 s’avère aussi être l’outil d’affaires par excellence – un bureau hautement fonctionnel en vol et d’une grande fiabilité. Grâce aux services internet à très grande vitesse qui y sont offerts, à sa cabine au design impeccable et à la douceur de son vol en tout temps à vitesse maximale, cet avion permet à ses passagers d’être productifs et, en toute transparence, connectés au monde en dessous d’eux, tout comme s’ils étaient dans leur bureau sur terre. En fait, la flotte d’avions Global 7500 de Bombardier cumule plus de 100 000 heures de vol à ce jour, démontrant que cet avion est le long-courrier le plus fiable de l’aviation d’affaires et celui permettant d’être le plus productif.

Merveille d’innovation et d’excellence en design, l’avion d’affaires Global 7500 a remporté de nombreux prix dans l’industrie pour ses caractéristiques techniques et son design. Parmi les principaux prix, citons le prix Best of the Best pour l‘avion d’affaires de l’année décerné par le magazine Robb Report, le prix Grand lauréat d’Aviation Week pour l’innovation et une réalisation aéronautique d’avant-garde, un prix Red Dot pour l’excellence en matière de design de produit, le prix International Yacht & Aviation Award pour la conception de siège (fauteuil Nuage), et le prix de l’Institut aéronautique et spatial du Canada pour l’excellence technique.

De plus, Bombardier est ravie de communiquer que les incroyables caractéristiques de son avion Global 7500 seront perfectionnées avec la mise en marché de l’avion Global 8000 annoncé en 2022. L’avion phare de Bombardier d’une nouvelle ère offrira alors une autonomie de 8 000 milles marins, la plus grande de l’industrie, et une vitesse maximale imbattable de Mach 0,94, faisant de l’avion Global 8000 le summum en matière d’avion d’affaires tout-en-un. L’avion d’affaires Global 8000 propose aussi la cabine la plus saine de l’industrie avec le système Pũr Air de Bombardier et la technologie évoluée de filtre HEPA pour offrir en cabine l’air le plus propre et le renouvellement de l’air le plus rapide.

Le développement de l’avion Global 8000 de Bombardier se poursuit comme prévu. De plus, pour les exploitants actuels de l’avion Global 7500, les améliorations de performances incroyables offertes par l’avion Global 8000 pourront être intégrées en rattrapage dans leurs avions Global 7500 après la mise en service de l’avion Global 8000 prévue en 2025.

