Bombardier accélère la deuxième phase d’essais du projet de recherche EcoJet et fait voler un prototype de 5,5 m (18 pi) de large

Bombardier renforce sa position de leader de l’aviation durable et poursuit son travail phare dans l’industrie avec le projet de recherche EcoJet en accélérant la deuxième phase d’essais

Dans le cadre de cette nouvelle étape du projet de recherche EcoJet, Bombardier fait voler un véhicule d’essais de 5,5 m (18 pi) d’envergure conçu comme un avion à aile et fuselage intégrés

L’équipe d’ingénierie de Bombardier explore la configuration aile et fuselage intégrés et de nouvelles technologies afin de réduire jusqu’à 50 % les émissions des avions d’affaires



MONTRÉAL, 16 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a dévoilé aujourd’hui des images exclusives de la deuxième phase d’essais de son projet de recherche EcoJet aux participants du salon annuel 2023 de l’association de l’aviation d’affaires des États-Unis (NBAA-BACE) à Las Vegas. Les essais en vol prometteurs ont été effectués par un véhicule de démonstration de 5,5 m (18 pi) d’envergure et ont généré d’importants résultats, contribuant à l’avancement de ce projet crucial.

Le projet de recherche EcoJet de Bombardier vise à réduire jusqu’à 50 % les émissions d’avion par une combinaison d’améliorations aérodynamiques, de propulsion ou autres. Cette initiative de recherche et technologie axée sur l’écoresponsabilité a été lancée il y a 15 ans et s’est maintenant concrétisée en une gamme de véhicules à aile et fuselage intégrés qui performent des essais en vol pour développer et porter à maturité les technologies pertinentes. L’analyse des données recueillies à partir du prototype de 5,5 m (18 pi) d’envergure permettra à l’équipe d’ingénierie de Bombardier de parfaire ses connaissances des nouvelles lois de contrôle de l’aviation adaptées à la géométrie radicalement différente d’un avion à aile et fuselage intégrés, destinées à être appliquées aux avions d’affaires du futur plus durables.

« Nos ingénieurs sont impatients de commencer à exploiter les résultats tirés de cette deuxième phase du programme d’essais en vol, a affirmé Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et Développement de produit. À partir des nombreuses données tirées de la première phase d’essais en vol et tirant maintenant parti d’un modèle d’envergure deux fois plus large que le premier prototype, nous pouvons raffiner notre analyse. Chacune des phases expérimentales supplémentaires nous permet de tracer la voie menant vers des conceptions d’avions plus respectueuses de l’environnement et de nouvelles technologies. »

Les campagnes de vol sur des véhicules d’essais réduits permettent à l’entreprise et à ses partenaires du monde universitaire d’explorer le comportement de véhicules à aile et fuselage intégrés en vol libre. Composé de plusieurs campagnes de vol libre, le programme d’essais en vol sera réalisé sur plusieurs années pour générer des données sans cesse plus précises dans des environnements représentatifs du monde réel.

Le prototype de 5,5 m (18 pi) d’envergure du projet de recherche EcoJet de Bombardier a volé pour la première fois en 2022 et il peut voler de façon autonome. L’équipe Recherche et Technologie de Bombardier a commencé à tester en 2017 la faisabilité en situation réelle de son travail théorique avec le premier prototype, lequel a une envergure d’environ 2,4 m (8 pi). Tout en jetant les bases d'avions d'affaires plus respectueux de l'environnement, Bombardier tirera parti de ses prototypes Ecojet afin de continuer à créer une expérience client incroyable.

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d'avions d'affaires exceptionnels et sur les services connexes.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d'aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com .

Des images Bombardier en lien avec ses annonces faites à NBAA sont disponibles ici : https://bombardier.mediavalet.com/portals/NBAA2023

