Bombardier et Duncan Aviation offriront une amélioration de la connectivité sur certains avions Bombardier avec la 5G de Gogo Business Aviation

La nouvelle connexion internet haute vitesse 5G air-sol de Gogo tirera parti de la plateforme Gogo AVANCE™ et du réseau 5G établi pour fournir aux clients un accès Internet plus rapide couvrant la majorité de l’Amérique du Nord

Les clients peuvent dès maintenant faire installer l’infrastructure 5G, laquelle inclut de nouvelles antennes MB13, sur les avions Global Express , Global Express XRS , Global 5000, Global 5500, Global 6000 et Global 6500 neufs ou en service, dans un centre de service de Bombardier dans le monde ou dans un établissement de Duncan Aviation aux États-Unis

Des kits d’installation d’amélioratio n de la connectivité avec la 5G de Gogo seront offerts l’an prochain aux exploitants des avions Challenger

L’option 5G de Gogo exige l’installation de Gogo AVANCE L5 et d’unités remplaçables en ligne (LRU) Gogo X3, et ce service devrait être disponible au milieu de l’année prochaine

MONTRÉAL, 16 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier et Duncan Aviation ont annoncé aujourd’hui l’introduction imminente de la connectivité 5G de Gogo Business Aviation, avec l’installation du système Gogo 5G à large bande, assortie de la pré-installation d’antennes MB13 sur les avions Global Express, Global Express XRS, Global 5000, Global 5500, Global 6000 et Global 6500 de Bombardier.

Les pré-installations sur les avions Challenger devraient commencer début 2024. Les nouveaux clients, ou ceux dont les avions sont déjà dotés du système embarqué AVANCE L5, pourront faire installer les antennes MB13 compatibles 5G et les kits d’installation connexes en vertu du Certificat de type supplémentaire, développé conjointement par Bombardier et Duncan Aviation, dans tous les centres de service de Bombardier ou dans les établissements de Duncan Aviation aux États-Unis.

« Chez Bombardier, nous nous efforçons toujours de fournir à nos clients la meilleure expérience en cabine qui soit. Avec le réseau 5G de Gogo, les passagers bénéficieront d’une connectivité internet extrêmement rapide avec bande passante accrue et des capacités améliorées de diffusion en continu, ce qui leur procurera une expérience comme s’ils se trouvaient à la maison ou au bureau, a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie de Bombardier. Rester connecté en permanence est primordial pour nos clients, et nous sommes heureux de collaborer avec Duncan Aviation pour équiper les avions de nos clients avec les plus récentes solutions de connectivité 5G air-sol. »

Conçu spécialement pour l’aviation d’affaires, le réseau 5G de Gogo sera offert de la partie contiguë des États-Unis et son extension au Canada a commencé. Cette impressionnante nouvelle solution de connectivité en vol sera accessible avec l’installation des unités remplaçables en ligne (LRU) Gogo X3 qui devraient être commercialisées au milieu de l’année prochaine. Cela améliorera de façon manifeste l’expérience en cabine et procurera une bande passante plus large et des capacités de diffusion en continu plus rapides.

« Duncan Aviation est fière d’offrir les solutions de connectivité en vol les plus récentes à ses clients, a indiqué Ryan Huss, vice-président, Vente de services de Duncan Aviation. Nous comprenons toute la valeur que nos clients accordent au maintien de la connexion. Nous sommes donc enthousiastes de travailler avec nos collaborateurs de confiance de l’industrie, Bombardier et Gogo, sur ce programme de commercialisation de la plus récente génération de connectivité en vol. »

Pour en savoir plus sur Gogo 5G et sur les promotions disponibles, consultez la page Améliorations de produit.

Des images Bombardier en lien avec ses annonces faites à NBAA sont disponibles ici : https://bombardier.mediavalet.com/portals/NBAA2023

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.



On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier .

Bombardier, Challenger, Global, Global Express, Global Express XRS, Global 5000, Global 5500, Global 6000 et Global 6500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

À propos de Duncan Aviation

Duncan Aviation est un fournisseur de services aux avions qui répond aux besoins en aviation des exploitants d’avions d’affaires, des organismes gouvernementaux et d’autres fournisseurs de services aux avions. Ses services comprennent les inspections majeures et mineures de cellule, la maintenance des moteurs, les modifications en rattrapage importantes des systèmes avioniques de cabine et de poste de pilotage, des services complets de peinture et d’aménagement intérieur, ainsi que la vente et l’achat d’avions d’occasion.

De plus, Duncan Aviation dispose d’experts en solutions de composants d’avions à l’échelle internationale accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, douze mois sur douze, joignables au +1 402.475.4125. Ces experts peuvent gérer tout problème de système d’avion, offrant des échanges immédiats, des pièces durables, des pièces en prêt ou des réparations et révisions d’avionique, d’instruments ou d’accessoires.

Ses établissements de service complets sont situés à Battle Creek (Michigan); à Lincoln (Nebraska) et à Provo (Utah). Elle compte également des dizaines d’autres établissements situés de façon stratégique d’un bout à l’autre des États-Unis pour fournir aux clients du soutien régional programmé et l’intervention la plus rapide aux problèmes d’avionique, de moteur et de cellule en situation prioritaire AOG (avion immobilisé au sol).

Pour en savoir plus sur les services de Duncan Aviation, composez le +1 402.475.2611 ou consultez le site www.DuncanAviation.aero .

