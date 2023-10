FPInnovations et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts présents à Woodrise 2023 pour promouvoir le secteur québécois de la construction en bois

MONTRÉAL, 16 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FPInnovations et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) du Québec s’allient pour favoriser le développement de l’industrie québécoise de la construction en bois de moyenne et grande hauteur dans le cadre du congrès Woodrise, événement phare de la transition écologique dans la construction durable. Abordant les thèmes de la décarbonation, de la compétitivité et des projets de construction en bois du monde entier, la 4e édition de Woodrise se tient du 17 au 20 octobre à Bordeaux, en France. Cet événement réunira plus de 3000 participants venant de 20 pays différents, une cinquantaine de conférenciers de marque et plus de 100 exposants.

Woodrise, l’un des événements internationaux les plus attendus de l’industrie, se veut une vitrine pour les scientifiques et chercheurs internationaux afin qu’ils puissent présenter les différents enjeux mondiaux de la construction en bois de moyenne et grande hauteur et de son intégration dans le concept de ville durable aux secteurs public et privé de la construction. Lors de ces trois journées de congrès, FPInnovations animera trois des sept ateliers à l’horaire, soit « Travaux recherche et développement récents au service de la sécurité incendie des constructions », « Performances dynamiques des bâtiments en bois » et « Sécuriser l’innovation dans la construction bois ».

Woodrise est né en 2017 sous l’égide de quatre des co-organisateurs, soit l’Institut technologique FCBA (France), FPInnovations (Canada), Building Research Institute et l’Association japonaise internationale pour l’industrie du bâtiment et du logement (Japon). Ce désormais incontournable événement de l’industrie a comme objectif de participer à la mutation des villes, à la transition écologique de la construction, à la rénovation et à l’aménagement avec le bois, éléments majeurs de la neutralité carbone.

Citations

« Par sa pertinence, Woodrise s’est déjà imposé comme un rendez-vous incontournable du secteur de la construction durable, rassemblant en un seul endroit les nouveautés et innovations du monde entier dans le domaine de la construction en bois. FPInnovations est fière d’avoir contribué à la réflexion qui a vu naître cette vitrine qui met le bois, ce matériau durable et écologique, au cœur des discussions. Notre équipe de scientifiques et de chercheurs travaille sans relâche pour développer des approches novatrices, rechercher de nouveaux débouchés pour le bois et améliorer les performances du secteur forestier canadien. »

Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

À propos de FPInnovations

Source

