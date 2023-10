MT Højgaard Holding A/S: Rønne Havn A/S vælger MT Højgaard Danmark som totalentreprenør til fremtidssikring af havnen

MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark er blevet tildelt en totalentreprisekontrakt på den fortsatte udbygning af Rønne Havn. Omfangsmæssigt er det en af de største nyere opgaver inden for vandbygning i Danmark, som er et fokusområde for MT Højgaard Danmark.

Kontrakten omfatter de næste to etaper af fremtidssikringen af havnen, så den i endnu højere grad kan leve op til sine forpligtigelser som Bornholms primære erhvervs- og forsyningshavn samt Østersøens centrum for grøn energi.

I etape 3 udvides havnens projektareal med godt 100.000 kvadratmeter ved en delvis opfyldning af det tidligere fiskeribassin, og der etableres en ny Ro-Ro-rampe samt en ny, 280 meter lang kaj.

Etape 4 omfatter en forlængelse af den søndre ydre forkastning, en fjernelse af de indre moler samt en uddybning af havnen for at forbedre besejlings- og manøvreforhold, også i hårdt vejr. Desuden etableres der en multifunktionskaj, som skal forbedre mulighederne blandt andet for bulkskibe og krydstogtskibe.

Arbejdet med de to næste etaper af fremtidssikringen af Rønne Havn A/S begynder i slutningen af 2023, når de fornødne tilladelser og godkendelser er på plads.

Den nye kontrakt med Rønne Havn A/S påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2023, men ventes i 2024 og 2025 at bidrage positivt til koncernens omsætning og indtjening.

MT Højgaard Danmark var også entreprenør på de første etaper af udbygningen af Rønne Havn, som blev afsluttet i 2022. Afdelingsdirektør Jimmy Laursen fra Vandbygning i MT Højgaard Danmark glæder sig til fortsættelsen af samarbejdet med Rønne Havn A/S:

- Vi glæder os enormt til at løfte en af landets største havneudvidelser. Hos os taler vi tit om gentagelseseffekter og godt samarbejde. Begge dele får vi stor glæde af i Rønne, hvor vi har arbejdet før. Det er samme team, der arbejder for samme bygherre i samme havn. Derfor kan vi begynde hurtigt, siger Jimmy Laursen.

Arbejderne under den nye kontrakt forventes endeligt færdigt i 2025.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet fil