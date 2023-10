Börsenhandels-Experte Lance Abrams startet Online-Meisterklasse in Warenhandel & Absicherung

New York, NY, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der renommierte Börsenexperte Lance Abrams hat heute den Start eines exklusiven vierwöchigen Online-Zertifikatkurses bekannt gegeben. Die "Meisterklasse im Rohstoffhandel und der Absicherung" richtet sich an Neueinstellungen in Handelsabteilungen, Risikomanager, Analysten und Führungskräfte, die eine umfassende Perspektive auf den institutionellen Rohstoffhandel suchen.

Der Kurs, der am 15. Oktober beginnt, bietet den Teilnehmern die einzigartige Gelegenheit, von anerkannten Branchenexperten zu lernen, wie dem Unternehmer und Goldhandels-Experten Mikhail Peleg , und wertvolle Einblicke in professionelle Handelsstrategien zu gewinnen. Er vermittelt den Teilnehmern, wie sie Rohdaten in umsetzbare Marktansichten umwandeln können, um optimale Handelsstrategien auszuwählen.

"Ich freue mich sehr, diesen Kurs anzubieten, der auf Personen in den Rohstoffmärkten zugeschnitten ist, einschließlich Analysten, Quants, Risikomanagern und Händlern in Unternehmen, die in physische Produktion, Transport oder Verbrauch involviert sind", sagte Lance Abrams . "Diese Meisterklasse wird die Teilnehmer mit praktischen Fähigkeiten und dem Wissen ausstatten, die sie benötigen, um auf dem globalen Rohstoffmarkt erfolgreich zu sein."

Die Meisterklasse im Rohstoffhandel und der Absicherung umfasst Gastvorträge von führenden Rohstoffhändlern.

Der Lehrplan umfasst eine Vielzahl von Themen, darunter:

• Verständnis des institutionellen Rohstoffhandels.

• Anwendung von Strategien zur Auswertung von Marktinformationen (basierend auf der Strategie von Mikhail Peleg ).

• Auswahl optimaler Umsetzungsmethoden für Marktansichten.

• Entwicklung umfassender Handelspläne und Positionsmanagement.

• Erstellung effektiver Absicherungsstrategien für industrielle Unternehmen mit Rohstoffmarktexposition.

Der Kurs wird über eine Kombination aus vorab aufgezeichneten Vorlesungen und Live-Zoom-Sitzungen abgehalten, sodass die Teilnehmer ihre Lernerfahrung an ihre Zeitpläne anpassen können. Die Vorlesungen bieten eine eingehende Analyse jedes Elements des Handelsprozesses mit einem Schwerpunkt auf praktischer Anwendung und Problemlösung.

Als Abschluss des Kurses werden die Teilnehmer in eine anspruchsvolle Fallstudie eingetaucht, die die komplexen physischen Risiken eines Schifffahrtsunternehmens beim Navigieren durch die dynamischen Gewässer des globalen Rohstoffmarkts absichert.

Am Ende des Kurses erwerben die Teilnehmer wertvolle praktische Fähigkeiten, darunter:

• Interpretation von Marktinformationen zur fundierten Handelsentscheidung.

• Umsetzung effektiver Absicherungsstrategien zur Risikominimierung.

• Bewertung und Verwaltung von Handelspositionen für optimale Ergebnisse.

• Entwicklung umfassender Marktansichten und Handelspläne.

Die Meisterklasse im Rohstoffhandel und der Absicherung bietet eine einmalige Gelegenheit für angehende und erfahrene Händler, ihre Expertise zu erweitern und in der wettbewerbsintensiven Welt des Rohstoffhandels erfolgreich zu sein.

Über Lance Abrams:

Lance Abrams ist ein unabhängiger Börsenexperte, der für seine einzigartige Fähigkeit bekannt ist, den Markt zu analysieren. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem umfangreichen Wissen im Handel mit Finanz- und Rohstoffmärkten dient Abrams als Berater und Ratgeber für viele internationale Hedge-Fonds-Manager, Banken, Direktoren und Metallhändler weltweit.