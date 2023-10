Ontex kondigt details aan voor de resultatenpublicatie van het 3de kwartaal 2023

Aalst, België, 17 oktober 2023 – Ontex Group NV, een toonaangevende internationale leverancier van oplossingen in persoonlijke hygiëne, zal zijn resultaten van het derde kwartaal van 2023 publiceren om 07:00 uur CEST / 06:00 BST op vrijdag 27 oktober 2023. Het directiecomité zal op dezelfde dag een webcast voor investeerders en analisten opzetten om 12:00 CEST / 11:00 BST. Klik op onderstaande link om de presentatie bij te wonen vanop uw laptop, tablet of mobiel apparaat. Deze webcast zal in het Engels plaatsvinden.

https://channel.royalcast.com/landingpage/ontexgroup/20231027_1/

Een herhaling van de webcast zal kort na afloop van de live presentatie op dezelfde link beschikbaar zijn en een jaar lang op dezelfde link beschikbaar blijven.

Indien u wil deelnemen aan de vraag- en antwoordsessie op het einde van de webcast, neem dan contact op via investor.relations@ontexglobal.com vóór de dag van de publicatie. Deze sessie wordt beperkt tot professionele investeerders en analisten.





Inlichtingen

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Maarten Verbanck +32 53 33 36 20 corporate.communications@ontexglobal.com





Over Ontex

Ontex is een toonaangevende, internationale ontwikkelaar en producent van hygiëneproducten en -diensten voor retailers en de zorgsector, met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in ongeveer 100 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. Wereldwijd werken er ongeveer 7,500 mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en maken deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn , Facebook , Instagram en YouTube .

Bijlage