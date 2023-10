Urbanimmersive révolutionne l'expérience des jumeaux numériques 3D avec la technologie en vidéo fusion 360°

Ces jumeaux numériques 3D (visites 3D) en vidéo fusion 360° (« 3D VF ») sont conçus pour redéfinir la norme des visites immersives 3D, fusionnant l’engagement immersif du contenu vidéo 360° avec les capacités de navigation 3D. Il permet aux utilisateurs d’explorer des vidéos 360° comme ils le feraient avec des jumeaux numériques 3D standards.



SAINT-HUBERT, Québec, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX VENTURE : UI) (OTCQB : UBMRF), l'un des principaux fournisseurs de solutions de visites 3D pour le secteur du marketing immobilier, a le plaisir d'annoncer le lancement de l'innovation des jumeaux numériques 3D en vidéo fusion 360°, une nouvelle technologie destinée à perturber le marché numérique de plusieurs milliards de dollars. Les 3D VF comblent le fossé entre l'expérience immersive des jumeaux numériques 3D et l'engagement émotionnel offert par les vidéos 360° en intégrant de manière transparente les deux dans une seule expérience utilisateur.

Pour le contexte, il convient de noter que même si l’adoption des jumeaux numériques 3D a augmenté depuis le début des confinements et des restrictions de visites physiques liés au COVID-19, ils ne sont pas devenus une pratique standard dans le secteur immobilier et ont même connu un ralentissement de leur adoption. Les principaux facteurs dissuasifs incluent le coût relatif de création de ces modèles 3D immersifs, leur manque de lien émotionnel avec les utilisateurs par rapport à d'autres médias comme les vidéos et, fondamentalement, l'accent mis par les jumeaux numériques 3D sur la présentation de propriétés à vendre plutôt que d'aider les agents immobiliers à se présenter eux-mêmes afin de gagner plus d'annonces de propriétés.

Sans surprise, les vidéos 360° gagnent en popularité. Ils permettent aux utilisateurs de faire pivoter leur champ de vision 360° et sont facilement créés avec des caméras 360° abordables et disponibles sur le marché. Ces vidéos sont non seulement gratuits et faciles à réaliser, mais également engageants, avec des composantes audios qui favorisent un lien émotionnel plus fort avec les utilisateurs que les jumeaux numériques 3D. Plus important encore, ils mettent en valeur les agents immobiliers qui peuvent enregistrer eux-mêmes leurs vidéos 360°.

Cependant, les vidéos 360° présentent un inconvénient majeur : les utilisateurs sont obligés soit de regarder la vidéo en entier, soit d'utiliser la chronologie minute-seconde pour avancer rapidement vers des points d'intérêt spécifiques. Cela contraste avec les jumeaux numériques 3D, où les utilisateurs peuvent cliquer pour naviguer librement dans l'environnement 3D.

Urbanimmersive a résolu ce problème avec le développement de ses jumeaux numériques 3D en vidéo fusion 360°. Cette innovation intègre automatiquement la navigation 3D appréciée des utilisateurs dans des vidéos 360°, révolutionnant ainsi l'expérience de visionnage vidéo 360°. Il permet aux utilisateurs d’explorer des vidéos 360° comme ils le feraient avec des jumeaux numériques 3D standards. Plutôt que de dépendre de la chronologie pour trouver l’emplacement souhaité, ils peuvent naviguer en 3D dans la vidéo. L'expérience permet aux utilisateurs d'accéder à un emplacement spatial spécifique dans la visite 3D et de visualiser la vidéo 360° depuis cette nouvelle perspective et ce nouveau champ de vision.

La fusion va bien plus loin que la simple activation de vidéos 360° avec une capacité de navigation 3D. En termes d'innovations technologiques, l'innovation 3D VF se caractérise par un niveau avancé d'interaction entre les séquences vidéo 360° et les scènes 3D. Ils sont synchronisés à la fois dans le temps et dans l'espace, garantissant une scène 3D cohérente et transparente intégrée dans la vidéo 360°. Cette synthèse produit une expérience visuelle où les éléments 3D complexes des jumeaux numériques 3D semblent être insérés dans la vidéo 360°. En d'autres termes, lorsqu’on se déplace dans la vidéo 360°, les éléments 3D tels que les outils de navigation au sol, les balises 3D, les portes virtuelles ‘Jump-To’ et les avatars 3D s’ajustement automatiquement dans l’environnement 3D. Essentiellement, les métadonnées de la vidéo 360° sont utilisées pour manipuler et contrôler les environnements et les objets des jumeaux numériques 3D, garantissant ainsi une expérience visuelle transparente et intégrée.

En termes de processus de production, une autre innovation de l'équipe de développement d'Urbanimmersive est que la 3D VF peut être générée automatiquement. Cette avancée en matière d'automatisation ouvre de nombreuses nouvelles opportunités commerciales de licences étant donné que le principal coût de post-production reste entièrement lié au temps d’utilisation des serveurs. L'innovation 3D VF est dérivée de notre dernière fonctionnalité de numérisation ultra-rapide récemment annoncée. Par conséquent, à partir du 3D VF, nous avons la possibilité de générer un plan de plancher 2D détaillé de l'espace numérisé.

Libérer de nouvelles capacités de jumeaux numériques 3D

Texte vers carte

3D VF introduit des capacités de navigation améliorées qui offrent des avantages significatifs à ses utilisateurs. Cette innovation commence par convertir la piste audio de la vidéo 360° en texte. Grâce à l'intelligence artificielle (‘IA’), le texte est ensuite transformé en légendes multilingues géolocalisées, permettant aux utilisateurs d'interagir et d'accéder directement à des emplacements spécifiques de la visite 3D et de la carte 2D où des mots ou des phrases particuliers ont été prononcés. Dans le cadre des inspections de propriétés, par exemple, les professionnels peuvent rechercher des termes tels que « fissures dans le béton ». Le système fournit ensuite une liste d'instances où ces mots sont mentionnés, permettant aux utilisateurs de cliquer et d'être transportés directement vers les emplacements 3D associés à ces termes.

Rapport IA récapitulatif géo-correspondant

L'intégration de la technologie de vidéo fusion 360° facilite également la création de rapports récapitulatifs géo-correspondants alimentés par l'IA. Cette fonctionnalité permet de lier directement chaque paragraphe du rapport aux légendes spécifiques et aux emplacements 3D au sein des visites 3D référencées. Par exemple, dans le domaine du marketing immobilier, un rapport récapitulatif géolocalisé pourrait inclure un paragraphe axé sur les vues extérieures d’une propriété. Lorsque vous cliquez sur ce paragraphe, la carte affiche tous les endroits où des commentaires sur les vues exceptionnelles ont été formulés, offrant ainsi une exploration interactive et détaillée des caractéristiques de la propriété. Le résumé peut également servir de texte indexable étendu, améliorant ainsi la visibilité et la promotion en ligne de la propriété.

Ghislain Lemire, Chef de la direction d'Urbanimmersive, a commenté : « Une fois que vous faites l'expérience de la 3D VF, vous comprenez immédiatement ce qui manquait dans les jumeaux numériques 3D standards utilisés pour le marketing. Même dotés de fonctionnalités telles que balises 3D, vidéoconférences, avatars et autres améliorations notables, les visites 3D standards sont difficiles à vendre puisque de nombreux clients les considèrent comme « agréables à avoir » plutôt que « incontournables ». Nos clients ayant aidé à tester nos jumeaux numériques 3D en vidéo fusion 360° ont déclaré à l'unanimité qu'elle changeait complètement la donne. Contrairement aux jumeaux numériques 3D standards, cette innovation place non seulement les agents en avant-plan, mais transmet également une richesse d'informations d'une manière très engageante qui est uniquement réalisable grâce à la vidéo. De telles réponses positives confirment notre conviction qu'après une décennie et demie d'évolution continue dans le développement de la technologie 3D, nous avons maintenant trouvé l’or. La meilleure technologie 3D pour le marché du marketing immobilier n'est pas celle qui vous permet d'avoir la meilleure visite 3D mais celle qui met en avant l'agent."

Déploiement de la 3D VF

Grâce à des tests approfondis, le choix idéal pour une caméra 360 capable de créer des vidéos 360° de haute qualité avec un son exceptionnel est l'Insta360 ONE R avec un micro sans fil pour améliorer l'enregistrement audio. Urbanimmersive prévoit un déploiement progressif du nouveau 3D VF pour assurer une distribution fluide du matériel de capture et une montée en puissance contrôlée du post-traitement. Ainsi, la 3D VF sera proposée dans un premier temps uniquement par les marques de services de photographie d'Urbanimmersive, sur des marchés précis auprès de clients sélectionnés, avant de devenir accessible à tous en décembre 2023.

Demande d'agent immobilier

Dans le domaine du marketing immobilier, l'introduction des 3D VF annonce une nouvelle approche de l'affichage des propriétés, combinant de manière transparente une visite 3D, une vidéo 360° et un plan de plancher 2D. Les agents immobiliers, armés d'une caméra vidéo 360° standard, peuvent facilement présenter leurs annonces avec des détails et une interactivité enrichie. Le processus est simple : les agents capturent la propriété dans une vidéo 360° et la téléchargent sur le serveur d'Urbanimmersive. Ce qu'ils reçoivent en retour est une visite 3D en vidéo fusion 360° qui améliore la présentation de la propriété, offrant une proposition de valeur inégalée sur le marché.

Exemples d'analyse de rentabilisation pour les inspections de propriétés

L'intégration de la technologie 3D VF est particulièrement transformatrice pour l'inspection professionnelle de propriétés en offrant de nombreux avantages qui améliorent à la fois l'efficacité et la qualité des inspections. Les commentaires des inspecteurs deviennent interactifs, sous-titrés et géolocalisés dans l’espace 3D, ouvrant la voie à une nouvelle ère de précision et de contexte. Chaque observation et idée est ancrée à son emplacement spécifique dans l'espace physique et le plan de plancher, améliorant ainsi sa clarté et son utilité.

Une fonction de génération automatique de rapports de carences allège le processus manuel traditionnel, garantissant que chaque relevé est systématiquement lié à son emplacement correspondant. Cela améliore non seulement la précision, mais minimise également le risque d'erreurs ou d'omissions inhérent aux rapports rédigés manuellement. La fusion de vidéos 360° donne vie aux visites 3D, offrant aux utilisateurs une source de données visuelles plus riche et plus immersive.

Pour les inspecteurs en bâtiment, l’adoption de la 3D VF n’est pas une aspiration futuriste mais une réalité actuelle. La technologie est un signe avant-coureur d'efficacité, réduisant le temps généralement consacré à la rédaction des rapports de carences et garantissant que les données visuelles et textuelles sont intégralement connectées. L'inclusion d'une visite 3D et d'un plan de plancher, dérivés d'un seul enregistrement vidéo, élimine le besoin de processus de numérisation séparés, incarnant ainsi la commodité et l'efficacité.

Applications pour les entreprises locales, les hôtels et centres de villégiature et la location d'appartements

L'introduction de la technologie de la vidéo fusion 360° d'Urbanimmersive amplifie considérablement la portée et l'impact des visites virtuelles pour les entreprises locales, les hôtels et centres de villégiature et les locations d'appartements. Alors que les visites 3D traditionnelles offrent une expérience de visite silencieuse, la fusion de vidéos 3D prend vie avec un guide, offrant un voyage enrichi et informatif à ses utilisateurs.

Les propriétaires d’entreprises locales peuvent capitaliser sur cette technologie pour présenter leurs marchandises en détail. Au lieu d'une vue statique, les clients peuvent profiter d'une exploration dynamique au sein de l'environnement 3D de l'entreprise locale, où les caractéristiques et les avantages de chaque produit sont expliqués, conduisant à une expérience d'achat immersive qui comble le fossé entre la navigation en ligne et l'achat en magasin.

Dans le secteur hôtelier, les hôtels et les centres de villégiature deviennent bien plus qu'un ensemble de belles images 360° d'une visite virtuelle. Chaque suite, équipement et fonctionnalité est accentué par la touche personnelle d'un hôte qui guide les utilisateurs à travers l'espace, expliquant les détails complexes, les services et les offres exclusives. Les utilisateurs peuvent décider de passer à une suite différente, l'agrément dépendant de l'intérêt.

Pour la location d’appartements, les locataires potentiels bénéficient d’une vue détaillée, enrichie de la voix d’un gestionnaire immobilier ou d’un propriétaire mettant en évidence les caractéristiques uniques, les avantages et les spécificités de chaque unité disponible. Il ne s'agit pas seulement d'une visite 3D ; il s'agit d'une expérience personnalisée qui permet de prendre des décisions éclairées, car les utilisateurs reçoivent des informations détaillées non seulement sur l'aménagement, mais également sur le style de vie et les commodités qui l'accompagnent.

3D VF représente un changement de paradigme, où les visuels 3D silencieux évoluent en récits informatifs et engageants, transformant la façon dont les espaces sont présentés, explorés et appréciés dans l'espace virtuel. Il ne s’agit pas seulement de voir ; il s’agit d’expérimenter, de comprendre et de se connecter à un niveau plus détaillé, de prendre des décisions éclairées et d’améliorer l’engagement.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :



Urbanimmersive

Ghislain Lemire

Président et chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com