Harvia julkistaa muutoksia organisaatioon ja johtoryhmään

Harvia Oyj Pörssitiedote 17.10.2023 klo 14.00





Harvia uudistaa organisaatiorakennettaan ja tekee muutoksia konsernin johtoryhmään. Uusi organisaatio koostuu neljästä maantieteellisestä myyntialueesta: Pohjois-Amerikka, Pohjois-Eurooppa, Manner-Eurooppa sekä Aasian, Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alue. Organisaatio sisältää myös viisi konsernitoimintoa: Markkinointi ja brändi, Tuotteet ja ratkaisut, Innovaatiot ja teknologia, Tuotanto ja Tukitoiminnot. Lisäksi johtoryhmään nimitetään EOS-brändistä ja -tuotteista vastaava johtaja. Uusi organisaatiorakenne astuu voimaan 1.1.2024.

Uusien myyntialueiden tavoitteena on maksimoida Harvia-konsernin kokonaisliiketoiminta kullakin maantieteellisellä alueella ja kasvaa kannattavasti konsernin strategian ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kullakin myyntialueella on jatkossa entistä syvempi ymmärrys paikallisista kuluttajatarpeista, kulttuurista ja kilpailuympäristöstä. Tavoitteena on terävöittää Harvian tuote- ja palvelutarjoomaa sekä markkinoinnin ja myynnin toimenpiteitä tärkeimmillä markkinoilla. Myyntialueet ovat myös vastuussa kaikesta oman alueensa asiakassuhteiden hoitoon liittyvästä toiminnasta.

Konsernitoimintojen tehtävänä on edistää ja hyödyntää parhaita käytäntöjä ja synergioita tärkeimmiksi tunnistetuilla osa-alueilla koko konsernissa. Uusi EOS-brändistä ja -tuotteista vastaava johtaja auttaa varmistamaan, että Harvia-konsernin EOS-brändin alla myytävät premium-ratkaisut säilyttävät selkeästi erottuvan ja kiehtovan identiteettinsä.

”Nämä muutokset vahvistavat asiakas- ja markkinakeskeisyyttämme ja edistävät orgaanista kasvuamme”, sanoo Harvian toimitusjohtaja Matias Järnefelt. ”Haluamme myös vahvistaa innovaatio- ja erottautumiskyvykkyyksiämme ja hyödyntää synergioita aiempaa paremmin konserninlaajuisesti. Lisäksi uusi organisaatiorakenne tarjoaa vahvan perustan mahdollisille uusille yritysostoille”, Järnefelt toteaa.

Osana organisaatiomuutosta konsernin johtoryhmään tehdään seuraavat muutokset, jotka astuvat voimaan 1.1.2024:

Markus Wörmanseder nimitetään tuote- ja ratkaisujohtajaksi. Markus toimii parhaillaan Keski-Euroopan myyntijohtajana ja jatkaa nykyisessä roolissaan, kunnes hänelle nimitetään seuraaja.

Päivi Juolahti nimitetään markkinointi- ja brändijohtajaksi (nykyisin innovaatio- ja markkinointijohtaja).

Timo Harvia nimitetään innovaatio- ja teknologiajohtajaksi (nykyisin teknologiajohtaja). Hän toimii uudessa tehtävässään väliaikaisesti, kunnes hänelle nimitetään seuraaja, minkä jälkeen hän jättää tehtävänsä johtoryhmässä ja jatkaa konsernissa vanhemman neuvonantajan roolissa.

Anssi Pelkonen nimitetään Pohjois-Euroopan alueen johtajaksi (nykyisin Suomen myyntijohtaja). Harvian johtoryhmään kuuluva nykyinen Skandinavian myyntijohtaja Tomas Hjälmeby jättää johtoryhmän ja raportoi Anssille, jatkaen samalla Skandinavian myyntijohtajan tehtävissä.

David Ahonen nimitetään Aasian, Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueen johtajaksi (nykyisin vientijohtaja).

Mika Suoja nimitetään tuotantojohtajaksi (nykyisin tuotanto- ja hankintajohtaja), ja hän vastaa Harvia-konsernin tuotantoverkostosta ja toimitusketjusta.

Matias Järnefelt jatkaa konsernin toimitusjohtajana. Ari Vesterinen jatkaa konsernin talousjohtajana ja vastaa konsernin tukitoiminnoista.

Aiemmin julkaistun tiedotteen mukaisesti EOS Groupin toimitusjohtaja ja Harvian johtoryhmän jäsen Rainer Kunz jättää tehtävänsä Harviassa maaliskuun 2024 lopussa, mutta jatkaa siihen asti EOS:n johdossa. Rainerin seuraajaksi valittava henkilö nimitetään uuteen rooliin EOS-brändistä ja -tuotteista vastaavaksi johtajaksi.

Pohjois-Amerikan alueesta vastaavan johtajan rekrytoimiseksi on käynnistetty ulkoinen haku. Pohjois-Amerikan myyntivastuut pysyvät nykyisellään, kunnes johtaja on nimitetty.

1.1.2024 alkaen Harvian johtoryhmän jäsenet ovat

Matias Järnefelt, konsernin toimitusjohtaja

konsernin toimitusjohtaja Ari Vesterinen, konsernin talousjohtaja

konsernin talousjohtaja Mika Suoja, tuotantojohtaja

tuotantojohtaja Markus Wörmanseder, tuote- ja ratkaisujohtaja sekä Manner-Euroopan alueen johtaja (väliaikainen)

tuote- ja ratkaisujohtaja sekä Manner-Euroopan alueen johtaja (väliaikainen) Päivi Juolahti, markkinointi- ja brändijohtaja

markkinointi- ja brändijohtaja Timo Harvia, innovaatio- ja teknologiajohtaja (väliaikainen)

innovaatio- ja teknologiajohtaja (väliaikainen) Anssi Pelkonen, Pohjois-Euroopan alueen johtaja

Pohjois-Euroopan alueen johtaja David Ahonen, Aasian, Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueen johtaja

Aasian, Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueen johtaja Rainer Kunz, EOS Groupin toimitusjohtaja (väliaikainen).

Uusi organisaatiorakenne näkyy myös Harvian markkina-aluekohtaisen liikevaihdon taloudellisessa raportoinnissa 1.1.2024 alkaen.

Harvia julkistaa tammi–syyskuun 2023 osavuosikatsauksen 2.11.2023. Hiljaisen jakson vuoksi Harvia ei kommentoi organisaatiomuutosta tarkemmin ennen osavuosikatsauksen julkaisemista. Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden tulosjulkistuspäivänä. Webcast-tilaisuuteen osallistuvilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuuden aikana.





HARVIA Oyj

Matias Järnefelt

Toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2022 oli 172,4 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 600 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.