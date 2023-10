Nouveau terminal : L’Aéroport Montréal Saint-Hubert ferme la porte aux gros porteurs

LONGUEUIL, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le projet de construction de la nouvelle aérogare progresse rapidement, l’Aéroport Montréal Saint-Hubert rend publiques aujourd’hui ses orientations et ses décisions en matière d’infrastructures qui vont définir le type de transporteur qui viendra desservir l’aéroport.



L’aérogare en chantier, ainsi que les voies de circulation des aéronefs qui y sont afférentes, sera seulement destinée à des avions monocouloirs ne dépassant pas le code C de la classification de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Ce faisant, les gros porteurs pouvant accueillir plus de 230 passagers ne pourront atterrir à l’Aéroport Montréal Saint-Hubert. En dédiant nos infrastructures aux plus petits avions de moins de 230 sièges, nous faisons le choix de privilégier des avions plus efficients qui génère moins de bruit.

« Nous croyons que l’avenir de notre industrie repose sur des avions plus écoénergétique et plus silencieux. Le modèle aéroportuaire que nous avons élaboré avec la communauté propose un développement responsable de l’offre de transport sans pour autant accentuer les nuisances pour les résidents avoisinants. C’est un projet à échelle humaine, raisonnable et durable que nous construisons » a déclaré M. Yanic Roy, président-directeur général de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert YHU.

Précisons que l’aéroport a déjà annoncé en février dernier que Porter Airlines sera la première compagnie aérienne majeure à desservir ses vols à partir de Saint-Hubert. Ceux-ci utiliseront des avions de modèle Embraer E195-E2 qui est aujourd'hui l’avion le plus silencieux et le plus écoénergétique sur le marché. Le terminal hébergera également Pascan Aviation, un pilier de la desserte régionale au Québec, qui utilise des avions de modèle Saab 340B pouvant accueillir une trentaine de passagers.

Avec une capacité de 4M de passagers annuellement, la future aérogare de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert peut encore accueillir de nombreuses autres compagnies aériennes puisque la moitié de sa capacité demeure encore disponible à de nouveaux transporteurs. Des discussions sont présentement en cours avec certaines entreprises et des annonces viendront d’ici l’ouverture du terminal prévue à l’été 2025.

Tableau des classifications des avions de l’OACI

Code Exemples courants d’aéronefs Approximation de passagers Envergure des ailes A Cessna 2 à 8 Moins de 15 m B SAAB 340B / Q400 30 à 70 De 15 m à 24 m exclus C E 195-E2 / A220 / B737 100 à 230 De 24 m à 36 m exclus D A310 / B767 230 à 375 De 36 m à 52 m exclus E A330 / B777 375 à 450 De 52 m à 65 m exclus F A380 450 et plus De 65 m à 80 m exclus

Cette classification est établie par l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et est publiée à l’annexe 14, Aérodromes, Volume I, Conception et exploitation technique des aérodromes.

À PROPOS DE YHU

L’Aéroport Montréal Saint-Hubert YHU est géré par un organisme à but non lucratif créé en 2000 qui est propriétaire de l’Aéroport et de ses terrains depuis sa cession par Transports Canada, en 2004. YHU entend mettre en valeur et exploiter le plein potentiel de cette infrastructure de première importance pour la Ville et la région dans le respect des meilleures pratiques aéroportuaires et des résidents avoisinants.

