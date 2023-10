Les comtés de Rockland, Chemung, Orange et Ulster de l’État de New York choisissent les solutions « Source-to-Contract » et « Marketplace » de mdf commerce

MONTRÉAL, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (« SaaS »), annonce aujourd’hui que les comtés de Rockland, Chemung, Orange et Ulster (les « comtés »), dans l’État de New York, ont conclu une entente pluriannuelle pour l’utilisation de sa solution « Source-to-contract » et de sa plateforme « Marketplace », une place de marché permettant de magasiner en ligne parmi les contrats coopératifs disponibles. Ces comtés utilisaient déjà notre module Appels d’offres depuis plus de 15 ans. Grâce à cette entente, ils rendront leur processus d’approvisionnement encore plus efficace en y incorporant notre technologie complète d’approvisionnement et notre innovant module de place de marché collaborative.

L’approvisionnement stratégique est essentiel pour les gouvernements. Les quatre comtés, dont la population totalise plus d’un million d’habitants, pourront désormais accroître leur puissance d’achat collectif. Les fournisseurs pourront mettre de l’avant leurs contrats coopératifs et servir plus efficacement les clients de l’État de New York qui se joindront à la plateforme. Même si la collaboration pour les achats existe depuis longtemps, la possibilité de rechercher des contrats sur une plateforme commune constitue une approche des marchés publics unique et innovante. Le module Marché sera accessible à tous les organismes de l’État de New York qui souhaiteront rejoindre la communauté afin de simplifier leurs achats et de profiter de la mise en commun des marchés.

Tout au long de l’entente pluriannuelle, ces comtés auront accès individuellement à quatre des cinq modules de notre suite : Appel d’offres, Interaction, Contrat et Marché. Ceux-ci résultent de plus de 20 années d’expérience dans le développement de solutions critiques pour le secteur public.

Notre solution d’approvisionnement complète, déjà adoptée par environ 6 500 organismes du secteur public, facilite le travail essentiel des professionnels de l’approvisionnement en Amérique du Nord et comprend les fonctionnalités suivantes :

APPEL D’OFFRES | Un processus stratégique permettant de simplifier la création, la publication et l’évaluation des appels d’offres et l’attribution des marchés sur une seule plateforme facile à utiliser

INTERACTION | Une gestion des fournisseurs permettant d’améliorer la transmission de renseignements et l’automatisation, et ainsi d’interagir de manière professionnelle avec les fournisseurs tout au long du processus d’approvisionnement et d’assurer une bonne gestion du rendement et de la négociation des contrats

CONTRAT | Une bonne gestion du cycle de vie des contrats permettant d’accroître l’efficacité et la transparence, grâce à une collaboration dans la rédaction des contrats, une surveillance du rendement et une gestion de cycle de vie des contrats

APPROVISIONNEMENT | Une solution permettant d’améliorer l’ensemble du processus et englobant toutes les étapes du processus d’approvisionnement, soit de l’appel d’offres jusqu’au paiement, et offrant les fonctionnalités de production de bons de commande, de facturation, de paiement, de production de rapports sur les dépenses et d’intégration avec le processus de planification des ressources du client

MARCHÉ | Une plateforme offrant aux comtés et aux autres municipalités locales de l’État de New York une communauté partagée et une solution pratique pour conclure des contrats avec les fournisseurs qui y ont téléversé leurs catalogues.

« Nous sommes ravis de ces heureux développements dans les comtés de Rockland, Chemung, Orange et Ulster, qui contribueront à accroître leur collaboration en matière d’approvisionnement grâce à nos solutions. Ces outils avancés joueront un rôle central dans la transformation digitale de leur processus d’approvisionnement. L’intégration de notre module Marché, spécialement conçu pour le secteur public, démontre encore une fois notre engagement à favoriser l’innovation et la collaboration entre les acheteurs des gouvernements locaux », a fait remarquer Mark Eigenbauer, président de l’approvisionnement électronique chez mdf commerce. « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous mettrons en œuvre cette initiative. En travaillant en tandem avec ces comtés, par l’entremise de services d’approvisionnement stratégique et d’accompagnement des fournisseurs, nous assurerons le succès du programme communautaire, et ce, tout en renforçant le pouvoir d’achat collectif des administrations locales dans tout l’État de New York. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d’approvisionnement électronique, de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’environ 650 employés basés au Canada, aux États-Unis, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’informations, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1 877 677-9088.

