Triple Hair Group signe une entente de licence avec Mother's Pharmaceutical pour le marché sud-coréen

L'entente de licence accorde à Mother's Pharmaceutical les droits exclusifs de vente du médicament sur ordonnance Thérapie-07 de Triple Hair en Corée du Sud.

L'entente est évaluée à 5,75 M$ US en paiements initiaux et d'étape et en investissements de codéveloppement, et générera des revenus additionnels sous forme de redevances sur les ventes potentielles futures.



Cette première entente de licence pour Triple Hair représente une validation importante de la science et du programme clinique de la Société.



MONTRÉAL, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triple Hair Group Inc. (« Triple Hair » ou la « Société »), une société spécialisée dans le développement de traitements novateurs contre l'alopécie, a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé une entente de licence avec Mother's Pharmaceutical, accordant à Mother's Pharmaceutical les droits exclusifs de vendre le médicament sur ordonnance Thérapie-07 de Triple Hair en Corée du Sud.

L'entente est évaluée à 5,75 M$ US, dont 2,75 M$ US en paiements initiaux et d'étape et jusqu'à 3 M$ US en investissements pour le codéveloppement. Des revenus supplémentaires seront également générés sous forme de redevances sur les ventes potentielles futures de Thérapie-07 sur le marché sud-coréen.

« Nous sommes fiers d'avoir signé cette entente de licence importante pour Thérapie-07 avec Mother's Pharmaceutical, une société pharmaceutique en pleine croissance qui possède une expertise éprouvée dans la distribution et la commercialisation de produits sur ordonnance pour la perte de cheveux en Corée du Sud, » a déclaré Jean-Philippe Gravel, président et chef de la direction de Triple Hair. « Cette première entente de licence est une solide validation de la science, du programme clinique de la Société et du potentiel commercial de Thérapie-07, qui a fait l'objet d'un processus rigoureux de vérification diligente au cours des 12 derniers mois. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Triple Hair et d'introduire Thérapie-07 en Corée du Sud, » a déclaré Jwa Jin Kim, chef de la direction de Mother's Pharmaceutical. « Notre mission a toujours été d'améliorer la santé de nos patients et de nos clients grâce à des produits de haute qualité. Grâce à cette entente, nous serons en mesure de fournir une solution novatrice et scientifiquement validée au grand nombre de personnes qui souffrent de perte de cheveux en Corée du Sud. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre volonté de demeurer à l'avant-garde des industries pharmaceutiques, des aliments fonctionnels pour la santé, des produits à base de plantes et des cosmétiques. »

Selon un rapport publié par Grand View Research, Inc., l'alopécie est un marché mondial sous-desservi de 8,2 milliards de dollars américains en 2022, qui devrait atteindre 16,02 milliards de dollars américains d'ici 2030. À titre indicatif, la taille du marché sud-coréen des produits dermocosmétiques a augmenté de 17,6 % sur une période de cinq ans pour atteindre 3,4 milliards de dollars en 2020 (source : Samjong KPMG).

À propos de Mother's Pharmaceutical

Mother's Pharmaceutical est une société créée par des pharmaciens qui se sont engagés à améliorer la santé des patients et des clients en développant des produits de haute qualité. Leur expertise couvre quatre secteurs principaux : les produits pharmaceutiques, les compléments alimentaires, les produits à base de plantes et les cosmétiques.

Grâce à la création du centre de recherche et développement, la société vise à générer des profits pour ses partenaires commerciaux en produisant et en fournissant des médicaments et des produits pharmaceutiques naturels de premier ordre. Ces produits sont distribués sur un large éventail de marchés médicaux, notamment les pharmacies, les hôpitaux, les cliniques orientales et les pharmacies orientales dans tout le pays.

De plus, la société œuvre à l'amélioration de la convivialité et de la santé des clients dans l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, de la production à la distribution, en créant un réseau de chaînes de pharmacies. Pour plus d'informations, visitez le site www.mtspharm.co.kr.

À propos de Triple Hair

Triple Hair Group Inc. est une société canadienne de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements novateurs pour les hommes et les femmes souffrant d'alopécie. Sa mission est de fournir à ce marché sous-desservi des traitements sur ordonnance et en vente libre efficaces et cliniquement prouvés pour la repousse de cheveux.

La Société vend également ses produits brevetés non médicamenteux pour prévenir la perte de cheveux et restaurer la densité capillaire dans les cas légers à modérés d'alopécie sous les marques RIZNMC (www.rizn.ca) pour les hommes, et Plenty NaturalMC (www.plentynatural.ca) pour les femmes. RIZNMC et Plenty NaturalMC permettent aux personnes souffrant de la perte de cheveux à un stade peu avancé d'accéder facilement à des solutions efficaces et naturelles pour la repousse de cheveux, sans ordonnance.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de la Société, au www.triplehair.ca/fr/investisseurs.

Énoncés prospectifs

Les informations fournies et les énoncés contenus dans ce communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés du présent communiqué de presse, tels que les avantages concurrentiels des produits de la Société, peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent porter sur les perspectives futures et les événements anticipés, les activités, les opérations, la performance financière, la situation financière ou les résultats de la Société et, dans certains cas, peuvent être identifiés par une terminologie telle que « peut », « sera », « devrait », « s'attend », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », « prévoit », « assure », ou d'autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. En particulier, les énoncés concernant les résultats d'exploitation et la performance économique future de la Société ainsi que ses objectifs et stratégies sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables sur la base des informations dont dispose actuellement la Société, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les énoncés prospectifs sont également assujettis à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. Par conséquent, les événements et les résultats futurs peuvent varier considérablement par rapport à ce que la direction prévoit actuellement. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue aux informations prévisionnelles et ne doit pas se fier à ces informations à une autre date. La Société ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'obligent à le faire.