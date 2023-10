SOQUEM découvre une nouvelle zone cuprifère sur sa propriété Wagosic

VAL-D’OR, Québec, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOQUEM, une filiale d’Investissement Québec, est heureuse d’annoncer les résultats de la campagne de forage d’exploration complétée à l’hiver 2023 sur sa propriété Wagosic. La propriété, entièrement détenue par SOQUEM, est située 90 km à l'ouest de Matagami, à proximité de l’ancienne mine Selbaie (56,9 Mt @ 0,87% Cu, 1,85% Zn, 0,55g/t Au, 39g/t Ag, CONSOREM 2012).



Le programme a atteint ses principaux objectifs qui visaient à découvrir une nouvelle zone minéralisée «Xylem», ainsi qu’à démontrer la continuité du VMS-037, recoupé antérieurement par le sondage 1338-19-037. Celui-ci avait retourné des teneurs de 4,64% Zn, 230,6 g/t Ag et 1,58% Pb sur 24,2 mètres (communiqué du 23 oct. 2019). Au total, 17 (dix-sept) sondages totalisant 5 811,8 m ont été réalisés sur trois secteurs de la propriété, soit les indices Zone Cuivre, Détour-Selbaie ainsi que Zone Argent 2 (figure 1).

Localisée à proximité de l’indice Zone Cuivre, la découverte Xylem a été recoupée par le sondage 1338-23-058 avec des teneurs atteignant 1,77% Cu, 14,9 g/t Ag et 0,05 g/t Au sur 13,8m incluant 6,87% Cu, 55,7 g/t Ag et 0,24 g/t Au sur 2,4m. La zone minéralisée (photo 1) est inédite, seuls trois autres forages ayant été réalisés dans un rayon de 400 mètres autour de celle-ci. La minéralisation est principalement sous forme d’injections semi-massives à chalcopyrite et pyrite, brèchifiant une unité felsique massive, porphyrique et chloritisée. Une zone d’intérêt, d’un diamètre de 500 mètres et tapissée d’anomalies de chargeabilité, demeure hautement prospective (figure 2). Le tableau 1 présente les principaux résultats analytiques sur les échantillons provenant du secteur Xylem/Indice Zone Cuivre.

Le sondage 1338-23-055 aura également permis de recouper une extension minéralisée environ 70m au sud-est du VMS-037, sur le secteur de l’indice Détour-Selbaie (figure 3). L’extension a retournée des teneurs de 3,49% Zn, 73,9 g/t Ag et 0,33% Pb sur 40,15m incluant 5,44% Zn, 172,2 g/t Ag et 0,48% Pb sur 11,0m. La minéralisation est principalement à pyrite et sphalérite sous forme de bandes semi-massives, disséminée et/ou en veines et veinules au contact entre une rhyolite fortement altérée et un tuf felsique à lapilli. La minéralisation associée au VMS-037 demeurent ouverte latéralement, ainsi qu’en profondeur (figure 4). Les principaux résultats analytiques sur le secteur VMS-037/Indice Détour-Selbaie sont également présentés au tableau 1.

Tableau 1. Principaux résultats de la campagne 2023 – Propriété Wagosic

Sondage

De (m) À

(m) Longueur*

(m) Cu

(%) Zn

(%) Ag

(g/t) Au

(g/t) Pb

(%) Secteur

1338-23-058 310,00 323,80 13,8 1,77 tr 14,9 0,05 tr Xylem incl. 319,60 322,00 2,4 6,87 tr 55,7 0,24 tr 1338-23-047 30,40 33,20 2,8 2,42 tr 24,1 tr tr Indice Zone Cuivre incl. 32,50 33,20 0,7 5,53 tr 60,0 0,20 tr 1338-23-048 93,70 94,70 1,0 3,39 - 14,2 0,33 - 1338-23-055 336,10 376,25 40,15 tr 3,49 73,9 - 0,33 VMS-037 incl. 345,00 356,00 11,0 tr 5,44 172,2 - 0,48 1338-23-054A 923,70 933,60 9,9 1,06 0,19 14,6 0,34 - Indice Détour-Selbaie incl. 923,70 924,20 0,5 9,12 0,90 125,0 3,67 - 1338-23-052 524,50 535,00 10,5 tr 1,53 112,2 0,61 0,36 incl. 532,50 533,50 1,0 tr 12,20 60,0 5,20 2,34 1333-23-056 504,00 506,30 2,3 - 0,16 399,2 tr - incl. 504,00 505,00 1,0 - 0,24 789,0 tr - 1338-23-049 146,50 149,50 3,0 - 0,10 193,0 0,73 - Indice Zone Argent 2 incl. 206,30 206,80 1,0 - 0,11 428,0 1,84 - 1338-23-053 206,30 206,80 0,5 - 0,60 355,0 2,79 -

*Les intervalles sont exprimés en longueur de carotte de forage.



À propos de Wagosic

La propriété, un projet phare de SOQUEM, est au stade du forage d’exploration avec une campagne prévue à l’hiver 2024. La propriété est connue pour ses minéralisations de type SMV (sulfures massifs volcanogènes) principalement à zinc et argent présentant localement des enrichissements en cuivre, en or et en plomb. La propriété montre deux axes minéralisés: celui du nord, incluant le secteur Xylem/Indice Zone Cuivre, et l’axe sud, incluant les indices historiques Detour-Selbaie et Zone Argent 2, étendu sur près de 6 km. La propriété est explorée en utilisant une nouvelle interprétation lithostratigraphique, à faible pendage, ce qui rehausse le potentiel de découvertes.

La propriété Wagosic fait partie du bloc Selbaie, qui inclut aussi les propriétés B26, Calixa, Carheil et Beschefer de SOQUEM. Le secteur a fait l’objet d’une réinterprétation géologique approfondie, dont l’intégration des données lithogéochimiques et géophysiques. La réinterprétation a généré une vision complète et uniformisée de la région maximisant ainsi les chances de découvertes dans ce terrain fertile pour les minéralisations de type SMV. Les métaux de base, comme le cuivre et le zinc, sont des éléments stratégiques pour l’exploration minière québécoise, que ce soit pour l’électrification et/ou alimenter nos infrastructures de transformation et de traitement de minerai existantes.

Travaux prévus 2023-2024

Un programme totalisant près de 6 000 m de forage est présentement en planification pour l’hiver 2024 sur les propriétés Wagosic et Calixa. Pour Wagosic, de manière préliminaire, 4 à 6 forages sont planifiés en suivi sur Xylem, principalement pour définir l’orientation de la zone minéralisée mais aussi afin d’améliorer la compréhension géologique du secteur. À ceux-ci s’ajoutera un forage profond dans le secteur VMS-037/Indice Détour-Selbaie. Celui-ci est planifié afin d’expliquer un empilement d’anomalies électromagnétiques détectées en grande profondeur, une centaine de mètres à l’est du sondage 1338-23-054A. Ces anomalies EM seraient localisées stratigraphiquement sous le VMS-037, dans un environnement favorable à la découverte d’une nouvelle minéralisation cuprifère d’envergure.

Un levé magnétique par drone couvrant une portion du bloc ouest de la propriété Calixa a été complété en septembre 2023. Ce levé magnétique haute définition permettra une interprétation géologique et structurale plus détaillée de la région. La nouvelle découverte polymétallique par Probe Metals et Midland Exploration (LAP-22-012 avec 0,2% CuEq sur 345,5m, communiqué du 06 déc. 2022), environ 800 m à l’ouest de la limite de la propriété Calixa, démontre le potentiel de ce secteur sous-exploré.

Protocoles d’analyse

Des protocoles stricts d'AQ/CQ ont été implantés, y compris l'insertion d’échantillons de matériaux de référence certifiés et de blancs. Tous les échantillons ont été envoyés pour préparation et analyses aux installations du laboratoire ALS Geochemistry de Val-d’Or.

Les échantillons ont été pesés, broyés et pulvérisés, dissouts par la méthode 4 acides puis analysés par ICP-MS/OES pour 48 éléments. Pour les métaux tels que le Cu, Zn et Pb dont les teneurs dépassaient 1% et/ou les teneurs en Ag supérieures à 100 ppm, une reprise a été effectuée par digestion 4 acides suivi d’une analyse par ICP-AES.

Pour l’or (Au), 50g de matériel a été dissout par pyroanalyse et analysé par spectrométrie d’absorption atomique (AAS). Les échantillons qui ont présenté une teneur supérieure à 5,0 g/t Au ont été systématiquement réanalysés par gravimétrie à partir de la pulpe.

Personne qualifiée

L’information technique contenue dans ce communiqué de presse a été révisée par Catherine Jalbert, géologue et vice-présidente de SOQUEM, agissant en tant que personne qualifiée selon la Norme canadienne NI 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec, a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.





Photo 1. Découverte Xylem, une minéralisation à chalcopyrite et pyrite sous forme d’injections, recoupée par le sondage 1338-23-058 dans une unité felsique porphyrique et chloritisée.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87abdf58-5310-4de8-b9ca-c6a19ba778e9/fr





Figure 1. Localisation de Wagosic et des différentes propriétés du bloc Selbaie.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5652700d-7be1-47ca-a462-3b5a754f74b6/fr





Figure 2. Vue en plan du secteur Xylem / Indice Zone Cuivre.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54264dc0-5966-420f-93ad-5143cdf0c1f0/fr





Figure 3. Vue en plan du secteur VMS-037 / Indice Détour-Selbaie.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eed49c24-8916-4868-98fb-8b5e87b54ef7/fr





Figure 4. Vue en longitudinale (N110/-55°) du secteur VMS-037 / Indice Détour-Selbaie.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ac233fb-ab14-450c-91ca-45e124a8158c/fr