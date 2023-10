Supremex dévoile des mesures d’optimisation au sein de ses activités d’emballage

MONTRÉAL, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, a annoncé aujourd'hui des initiatives d’optimisation visant à rehausser l’efficacité opérationnelle et à dégager des synergies au sein du secteur Emballage et produits spécialisés. Ces initiatives devraient donner lieu à des réductions de coûts d’environ 1,5 millions $ sur une base annuelle lorsque toutes les mesures seront mises de l’avant.

Dans un premier temps, la Société procède à la fermeture de son installation de Saint-Hyacinthe, acquise dans le cadre de la transaction d’Impression Paragraph inc. réalisée plus tôt cette année. La fabrication de produits d’emballage effectuée à Saint-Hyacinthe sera transférée aux installations d’emballage existantes situées dans la région de Montréal. L’installation compte 28 employés, dont certains pourraient être relocalisés à même les activités existantes de la Société. En lien avec cette annonce, Supremex comptabilisera une charge non récurrente de restructuration d’environ 2,8 millions $ avant impôts dans ses résultats du quatrième trimestre.

Par ailleurs, Supremex annonce le départ de Simon Provencher, président du secteur Emballage. À la suite de son départ, la Société a entrepris une refonte de la structure de gestion de ce secteur en vertu de laquelle trois directeurs généraux seront responsables, respectivement, des activités de boîtes pliantes, de commerce électronique et d’impression commerciale. Ceux-ci se rapporteront directement au président et chef de la direction.

« Nous positionnons de façon proactive nos activités du secteur Emballage et produits spécialisés afin de bénéficier d’une solide croissance sous-jacente dans la plupart de leurs marchés cibles », a mentionné Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. « Le transfert des activités de boîtes pliantes dans nos installations existantes augmentera significativement l’efficacité opérationnelle et l’atteinte de synergies dans l’ensemble de nos opérations. Nous regrettons l’impact que cette décision pourrait avoir pour les employés affectés ainsi que leurs familles. Pour sa part, la nouvelle structure de gestion rehaussera notre capacité à créer davantage de valeur dans chaque secteur d’activité et à conserver une proximité avec nos clients. Nous remercions sincèrement Simon pour sa contribution à l’expansion de nos activités d’emballage et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs. »

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte dix installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et six installations manufacturières dans quatre états aux États-Unis, et emploie plus de 1 000 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

