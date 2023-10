Dutch French German Italian Spanish

PubMatic y FreeWheel anuncian la integración de Activate de PubMatic

Esta nueva asociación ofrece a los compradores un mayor control sobre el proceso de compra de inventario publicitario de TV conectada (CTV) y a los editores mayores ingresos y transparencia

October 17, 2023 09:19 ET | Source: PubMatic, Inc. PubMatic, Inc.

Redwood City, California, UNITED STATES