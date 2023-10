Déclaration officielle : Saurabh Chandrakar clarifie la malinformation concernant les dépenses de mariage et d'autres allégations

DELHI, Inde, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la lumière des récents reportages médiatiques concernant l'affaire Mahadev, M. Saurabh Chandrakar, un entrepreneur originaire de Bhilai, Chhattisgarh, estime qu'il est impératif de s'attaquer à la désinformation flagrante et aux accusations infondées dont il a été victime. En tant qu'homme d'affaires dévoué, au parcours irréprochable, M. Chandrakar a été surpris par les allégations sans fondement concernant son implication présumée dans des activités illicites.



Réfutant les rapports sensationnalistes, M. Chandrakar affirme avec véhémence qu’il a entièrement financé la cérémonie de mariage, qui a coûté environ 10 millions de dirhams émiratis, par ses propres ressources et épargnes. En effet, des dossiers méticuleux et bien documentés prouvant les sources de ses revenus sont disponibles. Des informations circulent suggérant un paiement deux milliards de roupies indiennes en espèces, et tout en mettant en question la faisabilité d'une transaction en espèces aussi énorme, M. Chandrakar souligne le caractère malcommode de ces scénarios.

M. Chandrakar réfute les affirmations concernant les prétendues dépenses extravagantes rapportées par certaines sources. Il indique spécifiquement que tous les aspects financiers de l'événement ont été supervisés par des gestionnaires d'événements professionnels et qu'aucune transaction en espèces n'a été impliquée à aucune étape de la planification ou de l'exécution ; insinuer le contraire est purement spéculatif et infondé. Des documents et des dossiers financiers sont disponibles pour étayer ces faits, fournissant des preuves claires qui dissipent tout soupçon d'irrégularité.

En outre, M. Chandrakar croit fermement que la présence de célébrités lors de l'événement était grossièrement exagérée. Il indique que tous ceux qui ont assisté au mariage ont été engagés par la société de gestion d'événements, ce qui a facilité leur présence. M. Chandrakar tient également à souligner que tous les artistes ont été embauchés exclusivement par la compagnie pour assister et présenter leur performance lors de l'événement. De même, Il n'y a eu aucune transaction financière directe entre M. Chandrakar et ces célébrités, tous les paiements étant traités en toute transparence par la société de gestion de l'événement, via les canaux bancaires légaux.

M. Chandrakar nie tout rapport présumé avec l'application Mahadev ou ses opérations. Les accusations le décrivant comme le « Fondateur/Promoteur/Directeur » de l’application Mahadev manquent de crédibilité et sont sans équivoque fausses. De plus, les allégations concernant son implication dans 60 plateformes offshore illicites sont totalement infondées.

M. Chandrakar dément avec fermeté tout lien suspect avec des individus ou des organisations impliqués dans des activités illégales. Toutes les allégations similaires ne sont que des rumeurs, totalement sans fondement, et rien de plus qu’un « produit de l’imagination » de ses promoteurs, exprimant son vif étonnement face à de telles allégations.

Il est également impératif de préciser qu’aucune opération au Pakistan, au Sri Lanka ou au Népal n’est associée à M. Chandrakar. De telles affirmations sont entièrement fausses et calomnieuses, dénuées de la moindre once de vérité. M. Chandrakar ne s'est jamais rendu dans ces pays et toute allégation selon laquelle il aurait participé à des activités illicites dans ces régions est dénuée de tout fondement et totalement diffamatoire.

M. Chandrakar exhorte sincèrement les médias à cesser de diffuser des rumeurs infondées et des histoires sensationnalistes et exagérées qui non seulement ternissent sa réputation, mais érodent également la confiance du public dans un journalisme responsable.

