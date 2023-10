DELHI, India, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- In het licht van recente mediaberichten over de Mahadev-app-zaak, vindt de heer Saurabh Chandrakar, een ondernemer uit Bhilai, Chhattisgarh, het noodzakelijk om de flagrante verkeerde informatie en ongegronde beschuldigingen die naar voren zijn gekomen, te weerspreken. Als een toegewijde zakenman met een vlekkeloze staat van dienst, is de heer Chandrakar verrast door de ongegronde claims met betrekking tot zijn vermeende betrokkenheid bij illegale activiteiten.



In tegenstelling tot sensationele rapporten, beweert de heer Chandrakar heftig dat de hele huwelijksceremonie, die ongeveer AED 10 miljoen kostte, volledig werd gefinancierd door zijn interne overlopende posten en besparingen. Er zijn nauwgezette, goed gedocumenteerde documenten beschikbaar die de bronnen van zijn inkomsten onderbouwen. Het verspreiden van nieuws dat een betaling van INR 200 Crores in contanten suggereert, wekt ongeloof, en terwijl de heer Chandrakar de haalbaarheid van zo'n enorme contante transactie in twijfel trekt, benadrukt hij het gebrek aan bruikbaarheid van dergelijke claims.

De heer Chandrakar weerlegt claims over de vermeende extravagante uitgaven die door bepaalde bronnen worden gemeld. Hij geeft specifiek aan dat alle financiële aspecten van het evenement onder toezicht stonden van professionele evenementmanagers en dat er in geen enkel stadium van de planning of uitvoering sprake was van contante transacties; om anders te insinueren is puur speculatief en ongegrond. Er zijn documenten en financiële gegevens beschikbaar om deze feiten te onderbouwen, die duidelijk bewijs leveren dat alle noties van ongepastheid verdrijft.

Bovendien is de heer Chandrakar er vast van overtuigd dat de vermelding van beroemdheden op het evenement schromelijk overdreven was. Hij geeft aan dat iedereen die de bruiloft bijwoonde, door het evenementenbeheerbedrijf was verloofd, wat hun aanwezigheid vergemakkelijkte. De heer Chandrakar wil ook graag benadrukken dat alle artiesten uitsluitend door het bedrijf werden ingehuurd om het evenement bij te wonen en op te treden. Er waren geen directe financiële transacties tussen de heer Chandrakar en deze beroemdheden, omdat alle betalingen in volledige transparantie werden verwerkt via het evenementenbeheerbedrijf, via legale bankkanalen.

De heer Chandrakar beweert sterk dat er geen associatie is met de Mahadev-app of de activiteiten ervan. Beschuldigingen waarin hij wordt afgeschilderd als de "oprichter/promotor/directeur" van de Mahadev-app missen geloofwaardigheid en zijn volledig onterecht. Bovendien zijn claims over zijn betrokkenheid bij 60 illegale offshore-platforms ongegrond en volledig ongegrond.

De heer Chandrakar ontkent krachtig alle verdachte connecties met personen of organisaties die deelnemen aan onwettige activiteiten. Alle soortgelijke beschuldigingen zijn slechts geruchten, volledig ongegrond en niets meer dan ‘een verzinsel’. Hij spreekt sterk zijn verbazing uit over dergelijke beschuldigingen.

Het is ook noodzakelijk om te verduidelijken dat er geen activiteiten in Pakistan, Sri Lanka of Nepal in verband worden gebracht met de heer Chandrakar. Dergelijke claims zijn volledig vals en lasterlijk en niet waar. De heer Chandrakar heeft nog nooit naar deze landen gereisd en alle claims van zijn vermeende deelname aan illegale activiteiten in deze regio's missen enige basis en zijn volledig lasterlijk.

De heer Chandrakar dringt er ernstig bij de media op aan om te stoppen met het verspreiden van ongegronde geruchten en sensationele en overdreven verhalen die niet alleen zijn reputatie aantasten, maar ook het vertrouwen van het publiek in verantwoordelijke journalistiek aantasten.

